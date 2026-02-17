Wayne Rooney, Arsenal'in tek bir 'dünya klasmanı oyuncu'ya sahip olmadığını iddia ediyor ve 'gergin' kulüp efsanelerini şampiyonluk yarışını 'öldürdükleri' için suçluyor

Sky Bet ile The Overlap Fan Debate'in son bölümünde konuşan Rooney, kadrosunda Rice ve Saka gibi oyuncular olmasına rağmen Arsenal'in bir süperstarı olmadığını savundu. O şöyle dedi: "Arsenal'in her şeyi ona yükleyebileceğiniz, dünya çapında bir süperstarı olmadığı gerçeğine katılıyorum. Ancak, son birkaç yılda gördüğümüz şey, onların nasıl maç kazanacaklarını bildikleri. Süperstar bir oyuncuya ihtiyaç olmadığını gösterdiler. Bence olan şey, Arsenal taraftarları ve eski oyuncuların ortaya çıkıp onları mahvediyor olması.

Sessiz kalmalı ve konuşmayı başkalarına bırakmalılar. Martin Keown'un altı puanlık bir avantajın dokuz puandan daha iyi olduğunu söylediğini duydum ve 'Ne diyorsun sen?' diye düşündüm. Bu, deneyimli bir oyuncunun gerginleştiğinin göstergesi. Mikel Arteta bu durumu mükemmel bir şekilde idare ediyor – konuşma şekli, medyaya çıkışı, oyuncuları sakinleştirmeye çalışması. Daha fazla etki yaratanlar, kulüple bağlantılı diğer insanlar.

"Kalite açısından Arsenal çok kaliteli bir takım. Ronaldo, Didier Drogba, Sergio Agüero gibi fark yaratacak bir süperstarları var mı? Bence yok, ama nasıl kazanacaklarını biliyorlar ve bunu son üç yılda gösterdiler."