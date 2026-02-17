Getty
Çeviri:
Wayne Rooney, Arsenal'in tek bir 'dünya klasmanı oyuncu'ya sahip olmadığını iddia ediyor ve 'gergin' kulüp efsanelerini şampiyonluk yarışını 'öldürdükleri' için suçluyor
Arsenal'in başarısı takım çalışmasıyla elde edildi
Rooney, Mikel Arteta'nın şu anki kadrosunda dünya çapında yeteneklere sahip bir yıldız oyuncunun olmadığını, ancak lig liderlerinin kolektif olarak daha fazla katkı sağladığını iddia etti. Bu sezon Premier Lig'de henüz çift haneli gol sayısına ulaşan bir Arsenal oyuncusu yok, Viktor Gyokeres sekiz golle en skorer oyuncu konumunda. Onun arkasında Martin Zubimendi, Leandro Trossard, Declan Rice ve Bukayo Saka gibi oyuncular sezon boyunca ara sıra gol attılar, ancak istikrarlı bir performans sergileyemediler. Bu durum, gollerinin büyük çoğunluğunu Erling Haaland'a güvenen takipçisi Manchester City ile keskin bir kontrast oluşturuyor. 2025-26 sezonunda Norveçli forvet, Premier League'de 26 maçta 22 gol attı ve Arsenal'in en golcü oyuncusu Gyokeres'in neredeyse üç katı kadar gol kaydetti.
- Getty Images Sport
Rooney: Arsenal'de dünya çapında oyuncular yok
Sky Bet ile The Overlap Fan Debate'in son bölümünde konuşan Rooney, kadrosunda Rice ve Saka gibi oyuncular olmasına rağmen Arsenal'in bir süperstarı olmadığını savundu. O şöyle dedi: "Arsenal'in her şeyi ona yükleyebileceğiniz, dünya çapında bir süperstarı olmadığı gerçeğine katılıyorum. Ancak, son birkaç yılda gördüğümüz şey, onların nasıl maç kazanacaklarını bildikleri. Süperstar bir oyuncuya ihtiyaç olmadığını gösterdiler. Bence olan şey, Arsenal taraftarları ve eski oyuncuların ortaya çıkıp onları mahvediyor olması.
Sessiz kalmalı ve konuşmayı başkalarına bırakmalılar. Martin Keown'un altı puanlık bir avantajın dokuz puandan daha iyi olduğunu söylediğini duydum ve 'Ne diyorsun sen?' diye düşündüm. Bu, deneyimli bir oyuncunun gerginleştiğinin göstergesi. Mikel Arteta bu durumu mükemmel bir şekilde idare ediyor – konuşma şekli, medyaya çıkışı, oyuncuları sakinleştirmeye çalışması. Daha fazla etki yaratanlar, kulüple bağlantılı diğer insanlar.
"Kalite açısından Arsenal çok kaliteli bir takım. Ronaldo, Didier Drogba, Sergio Agüero gibi fark yaratacak bir süperstarları var mı? Bence yok, ama nasıl kazanacaklarını biliyorlar ve bunu son üç yılda gösterdiler."
"Arteta harika bir iş çıkardı."
Rooney, Arsenal kadrosuna pek övgüde bulunmamış olsa da, teknik direktör Arteta'nın bu sezon yaptığı işleri övgüyle karşıladı. Bu sezon, uzun süredir bekledikleri lig şampiyonluğunu nihayet elde etmek ve 2020'den bu yana ilk kupa zaferini yaşamak için tüm baskı Arsenal'in üzerindeydi. United'ın efsane ismi şunları ekledi: "Elbette Arsenal ligi kazanabilir, ancak sezonun üçte biri hala geride, bu yüzden her şey olabilir. Kimse Aston Villa'dan bahsetmedi – onların [lig şampiyonluğuna] yaklaşacaklarını sanmıyorum, ancak hala ulaşılabilir mesafedeler.
"Bence Arsenal şampiyonluğu kazanacak, çok güçlü ve kuvvetliler ve bence [Mikel] Arteta sayesinde kazanacaklar – bu sezon muhteşem bir performans sergiledi. Önceki sezonlarda, baskı arttığında bunu gösterdi ve bu baskı oyunculara da yansıdı, ama bence bu yıl bunu çok iyi idare etti.
"Bence Arsenal şampiyon olacak, ama Manchester City onlara çok yaklaşacak. City'nin her maçı kazanacağını ve Arsenal'in puan kaybedeceğini düşünmüyorum."
- AFP
Arsenal için bundan sonra ne olacak?
Bu sezon dört cephede birden mücadele etmenin sonucu olarak, Arsenal hala haftada iki kez maç oynamak zorunda. Pazar günü FA Cup'ta Wigan'ı eledikten sonra, Çarşamba gecesi Premier League'de Wolves ile karşılaşacaklar. Ardından, Tottenham ile oynayacakları Kuzey Londra derbisinde büyük bir sınava girecekler.
Reklam