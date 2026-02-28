Getty/GOAL
Çeviri:
Wayne Rooney, Arjantinli efsane Diego Maradona'dan aldığı tuhaf hediyeyi açıkladı - ve Man Utd efsanesi hala onu evinde saklıyor!
Rooney, Şampiyonlar Ligi maçından sonra öfkeliydi.
Bu beklenmedik karşılaşma 2013 yılında gerçekleşti. Rooney, Manchester United ile Avrupa'da geçirdiği sinir bozucu bir akşamın ardından yemek yemek için dışarı çıktı. Red Devils'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu, Real Madrid ile oynanan maçta kendisini yedek kulübesinde tuttuğu için Sir Alex Ferguson'a "öfkeli"ydi.
United, son 16 turunun ilk ayağında Santiago Bernabeu'da etkileyici bir 1-1 beraberlik elde etmişti ve Rooney, Blancos'un ikonik stadyumunun en sevdiği stadyumlardan biri olduğunu itiraf etmişti.
- Getty
Ferguson, Real Madrid maçında Rooney'i yedek kulübesinde bıraktı.
The Wayne Rooney Show'da konuşan eski forvet oyuncusu şunları söyledi: "İyi bir sonuç aldık. Danny Welbeck kafa vuruşuyla gol attı, ben korner atışını yaptım, Welbeck golü attı ve maç 1-1 berabere bitti."
İspanya'da takıma önemli bir katkı sağlasa da, Rooney, Old Trafford'da oynanan önemli maçta yedekler arasında yer aldı. Bu durumla ilgili olarak şunları ekledi: "Rövanş maçında beni yedek kulübesinde bıraktı. Alex Ferguson beni yanına çağırdı ve yedek kulübesinde oturacağımı söyledi. Bu beni çok kızdırdı çünkü pozisyonumun dışında oynadım, takım için görevimi yaptım, deplasman maçında iyi bir beraberlik elde etmemize yardımcı oldum ve maçı 2-1 kaybettik.”
Maradona, Rooney'e tuhaf bir hediye verdi
Duyguların hala yüksek olduğu bir ortamda Rooney, yıllardır Premier Lig futbolcularının uğrak yeri olan Wing's restoranını ziyaret ederek kafasını boşaltmaya çalıştı. Spor dünyasının en büyük efsanelerinden birinin yüzüne bir gülümseme kondurmak üzere olduğunu hiç bilmiyordu.
Rooney, Maradona ile karşılaşması hakkında şöyle konuştu: "Aslında o akşamdı - eşofmanımla Wing's restoranına gittim ve Maradona oradaydı. Onunla fotoğraf çektirdim falan. Tam takım elbise ve kravat giymişti ve sonra bana kravatını verdi. Biraz garipti, kravatını çıkarıp bana taktı, ben hala kulüp eşofmanımı giyiyordum."
Maradona, United'ın Real Madrid ile oynadığı maçı izlemek için oradaydı. O dönemde Manchester'ı sık sık ziyaret ediyordu, çünkü kızı Giannina, City'nin Arjantinli uluslararası forveti Sergio Aguero ile evliydi.
Rooney, Maradona ile benzer özelliklere sahip olduğu için, 1986 Dünya Kupası şampiyonu, sahaya çıktığında her zaman yüzde 100'den azını vermeyen, tıknaz United yıldızını her zaman övüyordu.
Rooney'nin 17 yaşında, Euro 2004 elemelerinde Makedonya'ya karşı İngiltere milli takımında ilk kez forma giymesini izleyen Maradona, bu değişken yetenek hakkında şöyle demişti: "Gerçek dünya çapında bir yıldız olabilecek oyuncular çok sık gelmez."
Rooney, büyürken Maradona'nın maç videolarını izleyerek ona hayran kalmış ve 2020'de Maradona'nın vefat haberinin ardından duygusal bir anma mesajı yayınlayarak bu gizemli Güney Amerikalıyı "en iyisi" olarak nitelendirmişti.
- Hulton Archive
Rooney, Manchester United'ın son Premier Lig şampiyonluğuna katkıda bulundu.
Rooney, on yıldan fazla bir süre önce kendisine tuhaf bir şekilde hediye edilen kravatı sakladığı için Maradona'yı her zaman hatırlayacak. O şöyle dedi: "Evet, hala evde saklıyorum. Garip bir andı, ama maçtan sonra çok sinirliydim. Sinirli bir şekilde dışarı çıktım ve kederimi unutmak için birkaç kadeh şarap içtim. En azından o geceden iyi bir şey çıktı, Maradona'nın kravatını aldım!"
Real Madrid o yıl Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Jürgen Klopp'un Borussia Dortmund'una yenilirken, United Premier League şampiyonu oldu ve Ferguson emekliye ayrılırken son kez bu unvanı kazandı.
Reklam