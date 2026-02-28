Wayne Rooney, Arjantinli efsane Diego Maradona'dan aldığı tuhaf hediyeyi açıkladı - ve Man Utd efsanesi hala onu evinde saklıyor!

Duyguların hala yüksek olduğu bir ortamda Rooney, yıllardır Premier Lig futbolcularının uğrak yeri olan Wing's restoranını ziyaret ederek kafasını boşaltmaya çalıştı. Spor dünyasının en büyük efsanelerinden birinin yüzüne bir gülümseme kondurmak üzere olduğunu hiç bilmiyordu.

Rooney, Maradona ile karşılaşması hakkında şöyle konuştu: "Aslında o akşamdı - eşofmanımla Wing's restoranına gittim ve Maradona oradaydı. Onunla fotoğraf çektirdim falan. Tam takım elbise ve kravat giymişti ve sonra bana kravatını verdi. Biraz garipti, kravatını çıkarıp bana taktı, ben hala kulüp eşofmanımı giyiyordum."

Maradona, United'ın Real Madrid ile oynadığı maçı izlemek için oradaydı. O dönemde Manchester'ı sık sık ziyaret ediyordu, çünkü kızı Giannina, City'nin Arjantinli uluslararası forveti Sergio Aguero ile evliydi.

Rooney, Maradona ile benzer özelliklere sahip olduğu için, 1986 Dünya Kupası şampiyonu, sahaya çıktığında her zaman yüzde 100'den azını vermeyen, tıknaz United yıldızını her zaman övüyordu.

Rooney'nin 17 yaşında, Euro 2004 elemelerinde Makedonya'ya karşı İngiltere milli takımında ilk kez forma giymesini izleyen Maradona, bu değişken yetenek hakkında şöyle demişti: "Gerçek dünya çapında bir yıldız olabilecek oyuncular çok sık gelmez."

Rooney, büyürken Maradona'nın maç videolarını izleyerek ona hayran kalmış ve 2020'de Maradona'nın vefat haberinin ardından duygusal bir anma mesajı yayınlayarak bu gizemli Güney Amerikalıyı "en iyisi" olarak nitelendirmişti.