Wayne Rooney antrenörlük yapmaya döneceği iki takımı açıkladı

Eski Derby County ve DC United teknik sorumlusu Wayne Rooney, 2024 yılında Birmingham City ve Plymouth Argyle’daki görevlerinden ayrılmasının ardından bir sonraki adımının ne olacağı konusunda sorularla karşılaştı. Yorumculuk yapmaktan ve kendi podcast’iyle ilgilenmekten keyif alan 40 yaşındaki Rooney’nin, en azından şimdilik teknik direktörlüğe dönmek için acele etmediği görülüyor.

Bu ayın başında olası bir geri dönüş hakkında konuşan Rooney şunları söyledi: “Evet, doğru şey olursa kesinlikle dönerim. Ama DC’de, Plymouth’ta, Birmingham’da yaşadığım gibi; evden uzakta olup çocuklarımın maçlarını ve pek çok anını kaçırdığım durumlara kendimi tekrar sokmam. Bu yüzden her şeyin doğru olması gerekiyor; aynı zamanda gerçekçi de olmalı. Yaptığım dört görevden sonra böyle bir fırsat çıkar mı? Açıkçası pek sanmıyorum. Bu da geri dönüşü daha karmaşık hâle getiriyor.”