Wayne Rooney antrenörlük yapmaya döneceği iki takımı açıkladı

Wayne Rooney, Birmingham City ve Plymouth Argyle’daki hayal kırıklığı yaratan dönemlerinin ardından, teknik sorumlu olarak yalnızca iki takım için göreve dönmeyi düşüneceğini açıkladı. Eski Manchester United ve İngiltere golcüsü, teknik direktörlük kariyerinde şu ana kadar beklenen başarıyı yakalayamazken, son iki görevinde de oldukça erken bir şekilde görevden alındı. Buna rağmen Rooney, belirli iki kulüpten teklif gelmesi hâlinde yeniden kulübeye dönme ihtimalini tamamen dışlamış değil.

  • Rooney teknik direktörlüğe dönmeye pek hevesli değil

    Eski Derby County ve DC United teknik sorumlusu Wayne Rooney, 2024 yılında Birmingham City ve Plymouth Argyle’daki görevlerinden ayrılmasının ardından bir sonraki adımının ne olacağı konusunda sorularla karşılaştı. Yorumculuk yapmaktan ve kendi podcast’iyle ilgilenmekten keyif alan 40 yaşındaki Rooney’nin, en azından şimdilik teknik direktörlüğe dönmek için acele etmediği görülüyor. 

    Bu ayın başında olası bir geri dönüş hakkında konuşan Rooney şunları söyledi: “Evet, doğru şey olursa kesinlikle dönerim. Ama DC’de, Plymouth’ta, Birmingham’da yaşadığım gibi; evden uzakta olup çocuklarımın maçlarını ve pek çok anını kaçırdığım durumlara kendimi tekrar sokmam. Bu yüzden her şeyin doğru olması gerekiyor; aynı zamanda gerçekçi de olmalı. Yaptığım dört görevden sonra böyle bir fırsat çıkar mı? Açıkçası pek sanmıyorum. Bu da geri dönüşü daha karmaşık hâle getiriyor.”

    Rooney’den Manchester United’da Carrick’e destek

    Ruben Amorim’in Manchester United’daki görevine son verilmesinin ardından, takımın başına sezon sonuna kadar eski oyunculardan Michael Carrick getirildi. Rooney, bu görevin eski takım arkadaşı için “zor” olduğunu kabul ederken, Carrick’in Kırmızı Şeytanlar’da “ortamı sakinleştirebileceğine” inanıyor. 

    Rooney, The Wayne Rooney Show programında şu ifadeleri kullandı: “Aslında oldukça mantıklı bir tercih çünkü şu anda piyasada üst düzey, hazır bir teknik direktör yok. Bu zaman dilimi için doğru karar olduğunu düşünüyorum. Elbette zor bir görev. Manchester United’ın şu an bulunduğu nokta iyi değil ve Michael’ın gidip takımı toparlaması gerekiyor.” 

    “Michael eğlenceli biridir, karakteri çok güçlüdür. Ama ne kadar sakin göründüğüne aldanmayın. Eğlenmesini bilir ama iş ciddiye bindiğinde tamamen odaklanır.” 

    Henüz çok erken olsa da Rooney’nin bu görüşlerinde haklı olabileceği konuşuluyor. Zira Carrick, takımın başındaki ilk maçında Manchester United’ı Manchester City karşısında 2-0’lık net bir galibiyete taşıdı.

  • Rooney’nin gözü Manchester United ve Everton’da

    Wayne Rooney, hafta başında yaptığı açıklamada, kendisinden istenmesi hâlinde Manchester United’da Michael Carrick’in teknik ekibinde yer almaktan büyük mutluluk duyacağını söyledi. 

    Rooney bu konuda şöyle konuştu: “Elbette isterim. Bu hiç düşünmeden kabul edilecek bir şey. Bu arada iş dilendiğim falan yok, herkes bilsin. Ama bana böyle bir teklif gelirse, tabii ki kabul ederim. Bir kulüpte en önemli karar, teknik direktör atamasıdır.” 

    Şimdi ise eski Everton oyuncusu, teknik direktörlüğe yalnızca Manchester United ya da Everton’dan teklif gelmesi hâlinde döneceğini açıkladı. Rooney ayrıca Carrick hakkında da dikkat çekici bir detayı paylaştı. 

    Cumartesi günü Football Focus programında konuşan Rooney şunları söyledi: “Geçen hafta da söyledim; Manchester United beni herhangi bir görev için çağırsa, seve seve giderim. Bu kulübü seviyorum, 13 yılımı orada geçirdim. Açıkçası Manchester United ve Everton, teknik direktörlük için geri dönebileceğim iki kulüpten başka bir şey değil. Michael [Carrick] için de durum böyle. Michael’ın başka kulüplerden teklifleri vardı ve yüzde yüz biliyorum ki Manchester United dışında hiçbir kulüpte geçici teknik sorumlu ya da teknik direktör olarak görev almazdı. Bu da kulübün onun için ne ifade ettiğini gösteriyor.”

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester United için sırada ne var?

    Manchester City karşısında alınan ve takımı kısa süreliğine Premier League’de dördüncü sıraya taşıyan galibiyetin ardından, Carrick’in ekibi sekiz gün sonra lig lideri Arsenal’e konuk olacak. Manchester United, şubat ayına ise Fulham ile oynayacağı iç saha maçıyla başlayacak.

