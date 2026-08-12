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Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Vlahovic Beşiktaş'ta: yeni formasıyla ilk görüntüler

Juventus
Transfers
D. Vlahovic
Beşiktaş

Sırp oyuncu, Türk kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş’ın Dusan Vlahovic’i transfer ettiğini resmen açıklamasına çok az kaldı. Türk kulübü, sosyal medya hesaplarından Sırp golcünün İstanbul’a uçarken ve yeni formayı giyip selam verirken çekilmiş video ve görüntülerini paylaştı.

  • RAKAMLAR

    Geçen 30 Haziran’da Juventus ile sözleşmesi sona eren Vlahovic, sonunda kendisine bir takım buldu; önce Juventus ile sözleşme yenileme konusundaki (gerçekleşmeyen) görüşmeler, ardından da sırayla bonservisiyle ilgilenen takımlarla yapılan uzun müzakerelerin ardından.


    2000 doğumlu Vlahovic, Beşiktaş ile sezon başına 10 milyon eurodan üç yıllık sözleşme imzaladı. Juventus macerası dört buçuk sezonun ardından sona erdi: 168 maç, 68 gol ve müzesinde bir İtalya Kupası.



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