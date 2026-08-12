Vlahovic Beşiktaş'ta: yeni formasıyla ilk görüntüler

Geçen 30 Haziran’da Juventus ile sözleşmesi sona eren Vlahovic, sonunda kendisine bir takım buldu; önce Juventus ile sözleşme yenileme konusundaki (gerçekleşmeyen) görüşmeler, ardından da sırayla bonservisiyle ilgilenen takımlarla yapılan uzun müzakerelerin ardından.





2000 doğumlu Vlahovic, Beşiktaş ile sezon başına 10 milyon eurodan üç yıllık sözleşme imzaladı. Juventus macerası dört buçuk sezonun ardından sona erdi: 168 maç, 68 gol ve müzesinde bir İtalya Kupası.







