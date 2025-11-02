Getty
Vitor Pereira'nın yerini alacak isim belli oldu
Pereira’ya kapı gösterildi
Haftalardır geleceği tartışma konusu olan Vitor Pereira, Fulham karşısında alınan 3-0’lık yenilginin ardından pazar günü görevden alındı. Wolves, 2025-26 sezonundaki ilk 10 maçında da galibiyet alamazken, yalnızca iki puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Geçen sezon takımı küme düşmekten kurtaran Pereira, eylül ayında kulüple üç yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı; ancak bu sözleşmeden yalnızca iki ay sonra görevine son verildi.
Fulham yenilgisinin ardından konuşan Pereira, şunları söylemişti: “Bugün hayal kırıklığı yaşıyorum. Ne kendi performansımızla ne de genel olarak yaptıklarımızla gurur duyuyorum. Nedenini tam olarak bilmiyorum; belki de Chelsea maçında son dakikaya kadar verdiğimiz mücadelenin ardından mental olarak çok enerji harcadık. Ama bugün bizim için taktiksel, teknik ve fiziksel açıdan çok zor bir maçtı. Belki de oynadığımız en kötü maçlardan biriydi. 11’e 11 oynarken bile hareketlilik, hücum dinamizmi ve pres enerjisi yoktu. Beşinci dakikadan itibaren bugün bir şeylerin eksik olduğunu hissetmeye başladım. O ana kadar maç dengedeydi, çünkü rakip de çok iyi oynamıyordu. Ancak golü yedikten sonra bir şeyler yapmaya çalıştık ama seviyemizin altındaydık. Kırmızı karttan sonra ise işimiz tamamen zorlaştı.”
- AFP
Rodgers Premier Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor
Çeşitli medya organlarına göre, eski Liverpool ve Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers, üç yıl aradan sonra Premier League’e geri dönmeye hazırlanıyor. Wolves, Pereira’nın yerine İrlandalı teknik adamı kalıcı teknik direktör olarak göreve getirmeyi değerlendiriyor.
Geçtiğimiz hafta İskoçya Premiership ekibi Celtic, Rodgers’ın istifasını sunduğunu açıklamıştı. Bu haber, İskoç futbolunda büyük şaşkınlık yarattı. 19 Ekim’de Dundee karşısında alınan 2-0’lık beklenmedik yenilginin ardından Celtic, pazar günü Hearts’a da kaybederek 2023’ten bu yana ilk kez ligde üst üste mağlubiyet yaşamıştı.
Celtic kulübü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Celtic Futbol Kulübü, teknik direktör Brendan Rodgers’ın bugün istifasını sunduğunu ve bu istifanın kulüp tarafından kabul edildiğini doğrular. Brendan görevinden derhal ayrılacaktır. Kulüp, Brendan’ın Celtic’te geçirdiği iki çok başarılı dönemde yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder. Rodgers, kulübümüzün sürekli başarı elde ettiği bir süreçte önemli bir rol oynamıştır. Kendisine gelecekteki kariyerinde de başarılar dileriz. Yeni kalıcı teknik direktörün belirlenmesi süreci başlamış olup, taraftarlar en kısa sürede bilgilendirilecektir.”
Pereira, Burnley yenilgisi sonrası taraftarlarla tartıştı
Geçtiğimiz hafta sonu Burnley’ye 3-2 mağlup olunan maçın ardından, Pereira ile Wolves taraftarları arasında gergin bir tartışma yaşandı. Olayın büyümesi üzerine teknik direktörün alandan uzaklaştırılması gerekti.
Molineux’daki bu gergin sahnenin ardından Pereira, davranışını savunarak şunları söyledi: “İnsanların ve taraftarların hayal kırıklığını anlıyoruz ama şunu söylemeliyim: Onlarla birlik olursak maçlar kazanabilir, rekabet edebilir ve hedeflerimize ulaşabiliriz - onlar olmadan bu imkânsız. İki ya da üç maç üst üste kazandığımızda her şey değişir. İki ay önce adımı tezahüratlarla söylüyorlardı, çünkü geçen sezonki emeğimiz sayesinde Premier League’de mücadele ediyoruz, Championship’te değil. Şimdi ise ismimi beni kovmak için söylüyorlar. Ama ben bir taraftar olsam, takımımla gurur duyardım; çünkü oyuncular sahada mücadele etti, kazanma ruhu, mentalitesi ve isteğini gösterdi - üstelik 30. dakikada 2-0 gerideyken. Bir maçı kazanmak için 90 dakika boyunca mücadele ediyorsanız ve rakip takım son dakikalarda beraberliği korumak için zaman geçiriyorsa, skoru savunmak için tamamen geriye çekiliyorsa, o maçı berabere bitirmek bile adil değildir. Üç puanı hak ettik ama futbol bu. Oyuncularımla gurur duyuyorum, çünkü çok zor bir dönemde bile son dakikaya kadar kazanma isteğini, takım ruhunu ve organizasyonu gösterdiler.”
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Küme düşme tehlikesi yaşayan Wolves, 8 Kasım’da Premier League’de Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea ile zorlu bir maça çıkacak. Bu nedenle kulübün, yalnızca altı gün sonra oynanacak karşılaşma öncesinde yeni teknik direktörünü hızla belirlemesi gerekiyor.
Reklam