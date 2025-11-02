Vitor Pereira 3 yıllık imza attı, 40 gün sonra kovuldu

Pereira’nın son maçı olan Cumartesi günkü Fulham karşılaşmasında Wolves 3-0 mağlup oldu. Ryan Sessegnon ve Harry Wilson’un golleri ile savunma oyuncusu Yerson Mosquera’nın kendi kalesine attığı gol, Pereira’nın ekibini bir yenilgiye daha mahkûm etti.

Maçın ardından Pereira, Wolves’un düşüşünü durdurmak için “her şeyi denediğini” söyledi ve kulübün resmi sitesine şunları aktardı: “Takımı mücadele edecek ruh ve mental seviyeye getirmek için her şeyi deniyorum. Özellikle ikinci yarıdan çok iyi izlenimler aldım, ama iki gün bu maça hazırlanmak için yeterli değildi. Ama bu benim sorumluluğum. Ben sorumluluğu oyunculara yükleyen bir teknik direktör değilim. Ama birlikte konuşmalı ve sorumlulukları grup olarak üstlenmeliyiz; çünkü bugün ortaya koyduğumuz seviyeyi kabul edemeyiz. Taraftarların hayal kırıklığını anlıyorum; çünkü ben bugün yaptıklarımızdan gurur duymuyorsam, onlar kesinlikle duymayacak."

"Bunu kabul etmeliyim; çünkü onlar hayal kırıklığına uğradı ve ben de öyle. Acı çekiyorum, çünkü bu benim işim ve her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Geçen sezon da öyle yaptım, ama bugün teknik, fiziksel ve genel olarak seviyemizin çok altında oynadık. Bu, taraftarların desteğini hak etmediğimiz anlamına gelmez; onlara teşekkür ederim, ama sonuçta hayal kırıklıklarını anlıyorum. Ben bir savaşçıyım. Asla pes etmem. Bu tarz biri değilim. Bir sonraki antrenmanda takımı mental olarak toparlamak, taktiksel olarak organize etmek ve bir sonraki maç için gerekli düzeni sağlamak için elimden geleni yapacağım.”