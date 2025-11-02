Getty Images Sport
Vitor Pereira 3 yıllık imza attı, 40 gün sonra kovuldu
Wolves, Premier Lig'de son sırada yer alırken Pereira’yı görevden aldı
Pazar sabahı gelen habere göre, Pereira 11 aylık görev süresinin ardından teknik direktörlükten alındı. Ligde çıktığı 10 maçta yalnızca Tottenham ve Brighton ile berabere kalarak 2 puan toplayabilen Wolves, sezona galibiyetle başlayamayınca şu anda Premier League’de son sırada yer alıyor ve küme düşme hattının 8 puan gerisinde bulunuyor. Midlands ekibi, Carabao Cup’ta West Ham ve Everton karşısında galibiyetler elde etse de bu formu ligde sürdüremedi.
- Getty Images Sport
Portekizli “Formu düzeltmek için her şeyi deniyorum” demişti
Pereira’nın son maçı olan Cumartesi günkü Fulham karşılaşmasında Wolves 3-0 mağlup oldu. Ryan Sessegnon ve Harry Wilson’un golleri ile savunma oyuncusu Yerson Mosquera’nın kendi kalesine attığı gol, Pereira’nın ekibini bir yenilgiye daha mahkûm etti.
Maçın ardından Pereira, Wolves’un düşüşünü durdurmak için “her şeyi denediğini” söyledi ve kulübün resmi sitesine şunları aktardı: “Takımı mücadele edecek ruh ve mental seviyeye getirmek için her şeyi deniyorum. Özellikle ikinci yarıdan çok iyi izlenimler aldım, ama iki gün bu maça hazırlanmak için yeterli değildi. Ama bu benim sorumluluğum. Ben sorumluluğu oyunculara yükleyen bir teknik direktör değilim. Ama birlikte konuşmalı ve sorumlulukları grup olarak üstlenmeliyiz; çünkü bugün ortaya koyduğumuz seviyeyi kabul edemeyiz. Taraftarların hayal kırıklığını anlıyorum; çünkü ben bugün yaptıklarımızdan gurur duymuyorsam, onlar kesinlikle duymayacak."
"Bunu kabul etmeliyim; çünkü onlar hayal kırıklığına uğradı ve ben de öyle. Acı çekiyorum, çünkü bu benim işim ve her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Geçen sezon da öyle yaptım, ama bugün teknik, fiziksel ve genel olarak seviyemizin çok altında oynadık. Bu, taraftarların desteğini hak etmediğimiz anlamına gelmez; onlara teşekkür ederim, ama sonuçta hayal kırıklıklarını anlıyorum. Ben bir savaşçıyım. Asla pes etmem. Bu tarz biri değilim. Bir sonraki antrenmanda takımı mental olarak toparlamak, taktiksel olarak organize etmek ve bir sonraki maç için gerekli düzeni sağlamak için elimden geleni yapacağım.”
Pereira, yeni sözleşme sonrası “birlik” vurgusu yaptı
Pereira’ya yalnızca eylül ayında üç yıllık yeni bir sözleşme verilmişti; kulüp de istikrarın önemine dikkat çekmişti. 2017-2021 yılları arasında Nuno Espirito Santo’nun dört yıllık görev süresinin ardından, Wolves sırasıyla Bruno Lage, Julen Lopetegui ve Gary O’Neil’i teknik direktör olarak göreve getirdi, ancak hiçbiri kulüpte iki yılı tamamlayamadı.
Yeni sözleşme ayrıca Pereira’ya bir ödül olarak görülüyordu; çünkü eski Porto teknik direktörü, geçen sezon kulübün Championship’e düşmesini engellemişti. 57 yaşındaki Pereira, Aralık 2024’te O’Neil’in yerine göreve gelmiş ve Wolves’u 16. sıraya taşıyarak düşme hattının 17 puan üstünde bırakmıştı.
Yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra Pereira şunları söylemişti: “Wolves’ın teknik direktörü olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu benim için bir onur. Beni Premier League’e getirme şansı veren kulüp burası; dünyanın en iyi ligi. Buradaki insanlar beni bir aile üyesi gibi karşıladı; ben ve ekibim şehirde ve taraftarların arasında çok iyi hissediyoruz."
"Şu an birliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz an. Biz tek kulüp şehir olarak bir aradayız ve bu şehir futbolu seviyor. Bu bir tutku. Bu ruhu birlikte yaratmalı, en iyi takımlara karşı mücadele etmeli ve rekabet etmeliyiz.”
- Getty Images Sport
Eski Porto hocası, Burnley mağlubiyeti sonrası taraftarlarla tartıştı
Ancak yeni sözleşme kulüp yönetiminden gelen bir destek mesajı olsa da, Pereira yönetiminde Wolves’un performansı düzelmedi. 26 Ekim’de Burnley’ye son dakikada 3-2 kaybedilen lig maçının ardından duyguların yükselmesiyle, Pereira ile taraftarlar arasında öfkeli bir tartışma yaşandı ve teknik direktörün müdahale ile uzaklaştırılması gerekti.
Wolves, 8 Kasım Cumartesi günü Chelsea ile ligde karşılaşacak, ardından milli ara başlayacak. Pereira’nın görevdeki sondan bir önceki maçında ise Wolves, Carabao Cup 4. turunda Chelsea’ye 4-3 mağlup olmuştu.
Reklam