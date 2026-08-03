Alman teknik direktör Jens Wissing (38), Ittihad'ın başına geçti. Cidde'nin devi, geçen sezon şampiyonluğunu savunma yolunda yaşadığı hayal kırıklığı dolu serüvenin ardından toparlanmayı ve yükselişe geçmeyi hedefliyor.
Suudi Roshn Ligi taraftarları için biraz tanınmayan bir isim olsa da Wissing, ilk teknik direktörlük tecrübesini Japon kulübü Gamba Osaka'da A takımın teknik sorumlusu olarak yaşadıktan sonra krallığa geliyor.
Onun göreve getirilmesi, iki sezon önce kazandığı Roshn Ligi şampiyonluğunu geri almak için mücadele edecek olan "Kaplanlar" takımı için yeni bir yönü temsil ediyor.
Suudi Profesyonel Ligi Birliği sitesi, Wissing'in kariyerini ve Ittihad yetkililerinin onu neden Sergio Conceicao'nun halefi olarak doğru adam gördüğünü mercek altına aldı.