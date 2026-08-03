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Vitesse dönemi: İttihad'ın yeni kaplanı ava hazır

FEATURES
Al Ittihad - Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Premier Lig
J. Wissing
Suudi Arabistan
Almanya

"El-Amid" tarihinde yeni bir dönemeç

Alman teknik direktör Jens Wissing (38), Ittihad'ın başına geçti. Cidde'nin devi, geçen sezon şampiyonluğunu savunma yolunda yaşadığı hayal kırıklığı dolu serüvenin ardından toparlanmayı ve yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Suudi Roshn Ligi taraftarları için biraz tanınmayan bir isim olsa da Wissing, ilk teknik direktörlük tecrübesini Japon kulübü Gamba Osaka'da A takımın teknik sorumlusu olarak yaşadıktan sonra krallığa geliyor.

Onun göreve getirilmesi, iki sezon önce kazandığı Roshn Ligi şampiyonluğunu geri almak için mücadele edecek olan "Kaplanlar" takımı için yeni bir yönü temsil ediyor.

Suudi Profesyonel Ligi Birliği sitesi, Wissing'in kariyerini ve Ittihad yetkililerinin onu neden Sergio Conceicao'nun halefi olarak doğru adam gördüğünü mercek altına aldı.

  • Kazanma zihniyeti

    Herhangi bir teknik direktörün öncelikli sorumluluğu maçları kazanmak ve kupalar toplamaktır. Vissing ise teknik direktör olarak antrenörlük kariyerine başlamasından yalnızca altı ay sonra bir kıtasal kupa kazanmış olarak geliyor. Bunu birkaç ay önce Suudi Arabistan'da, takımı Gamba Osaka'nın 2. AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Al Nassr'ı yenmesiyle başardı.

    Vissing, Eindhoven'da Roger Schmidt'in yardımcısı olarak Hollanda Kupası'nı kaldırdı, ardından Benfica ile Portekiz Premier Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Ittihad gibi büyük bir kulüpte kendisinden beklenen beklentilerin boyutunun da farkında. İspanya'daki hazırlık kampında oyunculara şöyle dedi: "Kimliğimiz nedir? Uzun bir tarih, gelenekler, çok sayıda kupa ve kazanma zihniyeti. Hep birlikte çalışmanın keyfini çıkaralım; futbol düşüncesi bir keyiftir. Elbette başarıya ulaşmak istiyoruz, maçları kazanmalıyız ve bir şeyler kazanmak istiyoruz."

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  • Yeni bir dönem için yeni bir teknik direktör

    İttihad, son dört sezonda Roshn Ligi'nde iki şampiyonluk kazandı; ancak köklü tarihinde artık yeni bir dönemeçte duruyor.

    Önceki dönemdeki başarıları Karim Benzema, N'Golo Kanté, Abderrazak Hamdallah ve Ahmed Hegazi gibi isimlerle gelmişti. Hepsi de otuz yaşını geçmiş ve kulüpten ayrılan tecrübeli oyunculardı.

    İcra Kurulu Başkanı Domingos Soares de Oliveira'nın yönlendirmesiyle İttihad, yeni bir rota ve yön çizme arayışıyla takımın yaş ortalamasını kasıtlı olarak düşürdü. Bu da bu vizyonla uyumlu yeni bir teknik ekip gerektiriyordu.

    Soares, Fessing'in orada yardımcı antrenör olduğu dönemde Benfica'nın icra kurulu başkanıydı ve bu durum onun göreve getirilmesi kararının alınmasında etkili oldu.

    Soares şunları söyledi: "Bay Fessing'i bir süredir tanıyoruz ve geçmişte onunla birlikte çalıştım. Genç, son derece yetenekli ve hırslı bir teknik direktör olduğunu biliyoruz; İttihad ile başarılı olmak için güçlü bir arzusu var."

  • Yeni nesil

    Fissing'in görevi kuşaklar arası geçişi de kapsıyordu; bu, Gamba Osaka ile başarıyla gerçekleştirdiği bir işti. En dikkat çekici örnek ise kaleci Masaki Higashiguchi ile forvet Takashi Usami'nin yerine yeni oyuncuları getirme kararıydı.

    Her ikisi de eski Japonya milli takımı oyuncusu olan bu isimler, kulüplerle 700 maça çıkmıştı; yerlerine ise 18 yaşında bir oyuncu ile 22 yaşında bir oyuncu geldi.

    Japonya Ligi Birliği'ne verdiği bir röportajda Fissing, tecrübe ile gençlik arasındaki bu dengeyi nasıl yönettiğine dair şunları söyledi: "Büyük tecrübeye sahip harika oyuncularımız var; takıma çok fazla bilgi ve kalite katıyorlar ve genç oyuncular için son derece önemliler. Ancak şunu söyleyeyim, takımımızda doğal bir rekabet var. Tecrübeli oyuncularımız genç oyunculara yol göstermeye, onlara liderlik etmeye ve gelişmeleri için alan tanıyacak şekilde onları desteklemeye son derece açık. Nitekim bazı mevkilerde birtakım değişiklikler de yaptık; örneğin 18 yaşında genç bir kaleci ile oynuyoruz ve bu konuda oldukça iyi bir tecrübeye sahibim."

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  • Yoğunluk ve şiddet

    Konuşurken bunu gözlerinde görebilirsiniz: Vissing'in yaptığı her şeyi yüksek yoğunluk ve keskinlikle yapar ve takımlarının bunu yansıtmasını ister. Bu yılın başlarında Alman Kicker dergisine verdiği röportajda şunları söyledi: "Kapsamlı ilke, hücum ve savunmanın birlikte yapılmasıdır. Bu, sahadaki her şeyin doğru anda, büyük bir taktiksel bütünlük ve gerekli keskinlikle gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelir. Dinamik konumlanma, dikeylik, ters baskı ve topa yönelik kompakt savunma gibi unsurlar belirleyici bir rol oynuyor."

    Vissing'in Red Bull Salzburg sisteminden çıkmış olması şaşırtıcı değil. Bu göz önüne alındığında ve Union kulübünün konumuna verdiği değer düşünüldüğünde, kulübün coşkulu taraftarlarının beğenisini kazanmaya hazır görünüyor.

    Vissing, İspanya'daki son antrenman kampı sırasında şunları söyledi: "Arma bir kaplan taşıyor, peki kaplanın özellikleri nelerdir? Çok güçlü, hâkim, sabırlı ve bazen pasif. Ancak avlanırsa, hiç tereddüt etmeden, en ufak bir tereddüt olmaksızın tüm gücüyle atılır. Bizim de bu özellikleri alıp sahaya koymamız gerekiyor. Çünkü hepimiz bu formayı giyiyoruz ve onunla her zaman gurur duymalıyız."

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