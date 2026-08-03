Herhangi bir teknik direktörün öncelikli sorumluluğu maçları kazanmak ve kupalar toplamaktır. Vissing ise teknik direktör olarak antrenörlük kariyerine başlamasından yalnızca altı ay sonra bir kıtasal kupa kazanmış olarak geliyor. Bunu birkaç ay önce Suudi Arabistan'da, takımı Gamba Osaka'nın 2. AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Al Nassr'ı yenmesiyle başardı.

Vissing, Eindhoven'da Roger Schmidt'in yardımcısı olarak Hollanda Kupası'nı kaldırdı, ardından Benfica ile Portekiz Premier Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Ittihad gibi büyük bir kulüpte kendisinden beklenen beklentilerin boyutunun da farkında. İspanya'daki hazırlık kampında oyunculara şöyle dedi: "Kimliğimiz nedir? Uzun bir tarih, gelenekler, çok sayıda kupa ve kazanma zihniyeti. Hep birlikte çalışmanın keyfini çıkaralım; futbol düşüncesi bir keyiftir. Elbette başarıya ulaşmak istiyoruz, maçları kazanmalıyız ve bir şeyler kazanmak istiyoruz."

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