Virgil van Dijk, Suudi Arabistan ve MLS'nin ilgisiyle birlikte 'iyi arkadaşı' Mohamed Salah'ın Liverpool'daki geleceği hakkında sessizliğini bozdu
Van Dijk ve Salah, 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Van Dijk ve Salah, sözleşmelerinin uzatılması konusunda anlaşmaya vararak ayrılık söylentilerine son vermiş gibi görünüyordu. Bu şartlar, her iki oyuncunun da 2027 yazına kadar takımda kalmasını öngörüyor.
Ancak Salah, kendini yedek kulübesinde bulduktan sonra Liverpool'a yönelik patlayıcı bir çıkış yaptı. 33 yaşındaki forvet, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, Reds'in Premier League şampiyonluğunu korumak için onu feda ettiğini iddia etti.
Kaçınılmaz ayrılık söylentileri başladı, ancak Salah Afrika Uluslar Kupası'nda görevdeyken bu söylentiler biraz azaldı. Arne Slot'un takımına yeniden katıldığından beri tekrar gözde oyuncu haline geldi ve Brighton'ı yendikleri dördüncü tur maçında FA Cup'ta bir gol kaydetti.
Van Dijk, Salah'ın transferiyle ilgili söylentileri tartışıyor
Orta Doğu ve Kuzey Amerika'daki MLS'den cazip tekliflerin çoktan masaya yatırıldığı ve Salah'ın ilgisini çekebileceği söyleniyor, ancak Van Dijk, Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takım arkadaşının uzaklardan gelen teklifleri görmezden gelmesini umuyor.
Salah'ın planları sorulduğunda, Reds kaptanı Van Dijk şöyle dedi: "Durum neyse odur. Şu anda tüm odak noktamız bu sezonu başarılı bir şekilde tamamlamak ve sezonun nasıl biteceğini görmek. Ondan sonra ne olacağını kimse bilemez.
"Mo'nun kalmasını her zaman istiyorum çünkü onun iyi bir arkadaşıyım ve yıllardır birlikte iyi ve kötü günler geçirdik - kötü günler demek istemiyorum. Benim gibi onun da bir yılı kaldı, göreceğiz."
Hollandalı savunma oyuncusu şunları ekledi: “Mo bizim için hala çok önemli. Geçen hafta yine bir asist yaptı ve başka bir rekor kırdı. O hala lider ve kaptan olarak benim için önemli, onun sahada olması ve varlığı takıma fayda sağlıyor.
“O takıma her zaman gollerden daha fazlasını veriyor. Şu anda gollerine çok odaklanılıyor ve bu da onun hayatının bir parçası çünkü standartları çok yüksek tutuyor, bu yüzden çok gol atamadığında eleştiriliyor.
“Sakin kalmalı ve hala yapabileceği her şeyle önemli olmaya çalışmalı ve hala yapabileceği çok şey var. O, saha içinde ve dışında bizim için önemli bir oyuncu.”
Van Dijk ve Salah 2026'da Anfield'dan ayrılabilir mi?
Liverpool, Salah ve Van Dijk'i en az 18 ay daha takımda tutmayı umarken, eski Reds forveti Stan Collymore, her ikisinin de yakında takımdan ayrılabileceğini öne sürdü. GOAL'a verdiği demeçte Collymore, "Sezonun geri kalanında [Salah] oynayacak, ancak Liverpool'un Arne Slot 2.0 olarak devam etmesi için, Salah ve Van Dijk'in biri veya ikisi de yaz aylarında takımdan ayrılabilir.
"Daha uzun süreli ve daha iyi şartlarda sözleşme imzaladıklarını biliyorum, ama bunun nedeninin [Hugo] Ekitike, Isak, Wirtz gibi oyuncuların takıma nasıl uyum sağlayacağını görmek olduğunu düşünüyorum. Şu anda durum pek iyi değil, sezonun geri kalanında onlara ihtiyaçları var, ama Isak ve Wirtz'i Liverpool'un yeni yıldızları olarak şımartacaksanız, eski yıldızların gitmesi gerektiğini düşünüyorum.
"Mo'nun huysuzluğunun bir kısmı, Isak ve Wirtz'in gelmesiyle birlikte 'hoş geldin Wirtz, hoş geldin Isak, sizler dilimlenmiş ekmekten sonraki en iyi şeysiniz' diyen 6.000 tweet almasından kaynaklanıyor. Bence bu durum onu biraz incitmiş ve saygısızlık hissettirmiş.
"Tek cevap, hepsi birlikte iyi oynayabilir mi, yoksa daha olası seçenek - ve ben böyle düşünüyorum - belki Van Dijk bir sezon daha kalır, ama Mo'nun yazın kesinlikle gideceğini düşünüyorum."
Liverpool, kıdemli yıldızların yerini alacak oyuncular arıyor
Van Dijk, 35. yaş gününü kutlamadan önce ayrılmak istediğine dair herhangi bir işaret vermedi, ancak Liverpool, savunmasının merkezinde yer alan Hollanda milli takım oyuncusunun uzun vadeli halefini bulma sürecinde. Jeremy Jacquet için 60 milyon sterlin (82 milyon dolar) tutarında bir anlaşma imzalandı.
Salah, geleceği hakkında henüz bir açıklama yapmadı ve Liverpool taraftarları belirsizlik içinde bekliyor. Rekor kıran "Mısır Kralı", 2025-26 sezonunu olabildiğince olumlu bir şekilde bitirmeye odaklanmış durumda. Slot'un takımı, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi zaferinin yanı sıra, ligde ilk dörtte yer alma hedefini de sürdürüyor.
