Virgil van Dijk, Suudi Arabistan ve MLS'nin ilgisiyle birlikte 'iyi arkadaşı' Mohamed Salah'ın Liverpool'daki geleceği hakkında sessizliğini bozdu

Orta Doğu ve Kuzey Amerika'daki MLS'den cazip tekliflerin çoktan masaya yatırıldığı ve Salah'ın ilgisini çekebileceği söyleniyor, ancak Van Dijk, Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takım arkadaşının uzaklardan gelen teklifleri görmezden gelmesini umuyor.

Salah'ın planları sorulduğunda, Reds kaptanı Van Dijk şöyle dedi: "Durum neyse odur. Şu anda tüm odak noktamız bu sezonu başarılı bir şekilde tamamlamak ve sezonun nasıl biteceğini görmek. Ondan sonra ne olacağını kimse bilemez.

"Mo'nun kalmasını her zaman istiyorum çünkü onun iyi bir arkadaşıyım ve yıllardır birlikte iyi ve kötü günler geçirdik - kötü günler demek istemiyorum. Benim gibi onun da bir yılı kaldı, göreceğiz."

Hollandalı savunma oyuncusu şunları ekledi: “Mo bizim için hala çok önemli. Geçen hafta yine bir asist yaptı ve başka bir rekor kırdı. O hala lider ve kaptan olarak benim için önemli, onun sahada olması ve varlığı takıma fayda sağlıyor.

“O takıma her zaman gollerden daha fazlasını veriyor. Şu anda gollerine çok odaklanılıyor ve bu da onun hayatının bir parçası çünkü standartları çok yüksek tutuyor, bu yüzden çok gol atamadığında eleştiriliyor.

“Sakin kalmalı ve hala yapabileceği her şeyle önemli olmaya çalışmalı ve hala yapabileceği çok şey var. O, saha içinde ve dışında bizim için önemli bir oyuncu.”