Virgil van Dijk, Erling Haaland'dan çalacağı özelliği açıkladı!
Van Dijk'ın futbolun en korkutucu forvetine dair görüşleri
Van Dijk, İngiltere'de geçirdiği süre boyunca birçok büyük forvetle karşılaştı, ancak Haaland kadar derin bir izlenim bırakan çok azı vardı. GOAL ile yaptığı hızlı soru-cevap bölümünde, Hollandalı savunmacının futbol yolculuğuna dair samimi bir değerlendirmeye dönüşen sohbette, soruları açık ve net bir şekilde yanıtladı. Büyürken hangi futbolcuyu idol olarak gördüğü sorulduğunda, Van Dijk tereddüt etmedi. Hollandalı oyuncunun sesi, tüm bir neslin yaratıcılığını tanımlayan Brezilyalı sihirbaz Ronaldinho'nun adının geçmesiyle ısındı. Bu hayranlık, yetişkinlik dönemine kadar devam etti. Sohbetin ilerleyen bölümlerinde, hangi emekli efsaneyle aynı sahada oynamak istediği sorulduğunda, Van Dijk bir kez daha Ronaldinho'nun adını verdi.
Dünya futbolundaki herhangi bir oyuncudan alacağı bir özelliği sorulduğunda, Van Dijk duraksamadan cevap verdi: Haaland'ın bitiriciliği. Bir başka soru ise, antrenmanlarda en çılgın, en dikkat çekici anları yaşayan Liverpool oyuncusunun kim olduğu idi. Van Dijk gülümsedi ve Curtis Jones'un adını verdi.
"O çok teknik bir oyuncu. En iyi oyuncularından biri," diye açıkladı.
Futbol kariyeri başarılı olmasaydı hangi yolu izleyeceği sorulduğunda Van Dijk, muhtemelen spor direktörü olarak çalışacağını söyledi. Kariyerinde en gurur duyduğu performansı sorulduğunda Van Dijk, 2019'da Liverpool'un Tottenham Hotspur'u yenerek kazandığı Şampiyonlar Ligi finalini gösterdi. Oynadığı en iyi maçın ise Liverpool'un Anfield'da Barcelona'ya karşı dramatik bir geri dönüşle kazandığı maç olduğunu söyledi. Son olarak, kendisine göre değerinin bilinmeyen bir oyuncu ismi sorulduğunda, Ryan Gravenberch'i gösterdi.
Van Dijk'ın videosu
Haaland tarihi yeniden yazıyor
Salı günü City'nin Fulham'ı 5-4 mağlup ettiği heyecan verici maçta bir gol atan Haaland, sadece 111 maçta 100 Premier Lig golüne ulaşarak bu kilometre taşına en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Ligin tüm zamanların en golcü oyuncusu Alan Shearer, üç haneli rakama ulaşmak için 124 maça ihtiyaç duymuştu.
Maçtan sonra Match of the Day'e konuşan Haaland, "Gurur verici bir an. 100 gol kulübü çok büyük bir şey. Bunu bu kadar çabuk başarmak inanılmaz. Gururluyum, mutluyum. Birçok kez söyledim, City'nin forveti çok gol atmalı. Bu benim işim, yapmaya çalıştığım şey bu. Ve bu konuda fena değilim!" dedi.
Haaland, City'nin bu sezon attığı 32 golün 15'ini kaydetti ve menajeri Pep Guardiola çok sevindi. Guardiola, "Tebrikler, bu inanılmaz. Ne diyebilirim ki? Bugün olağanüstüydü. İnanılmazdı ve fantastik bir gol attı. Bunun tadını çıkarın, umarım bu kulüp için gol atmaya devam etmek için aç kalır" dedi.
- Getty
Man City ve Liverpool için bundan sonra ne olacak?
City, 6 Aralık'ta Etihad Stadyumu'nda Sunderland'ı ağırlayarak zorlu bir döneme daha başlayacak. Ancak Van Dijk, önce Black Cats ile karşılaşacak, çünkü Liverpool hafta ortasında Regis Le Bris'in takımını Anfield'da ağırlayacak. Reds, Pazar günü West Ham'ı 2-0 yenerek bu maça giriyor ve felaketle geçen Kasım ayının ardından ivme kazanmayı umuyor.