Virgil van Dijk, Erling Haaland'dan çalacağı özelliği açıkladı!

Van Dijk, İngiltere'de geçirdiği süre boyunca birçok büyük forvetle karşılaştı, ancak Haaland kadar derin bir izlenim bırakan çok azı vardı. GOAL ile yaptığı hızlı soru-cevap bölümünde, Hollandalı savunmacının futbol yolculuğuna dair samimi bir değerlendirmeye dönüşen sohbette, soruları açık ve net bir şekilde yanıtladı. Büyürken hangi futbolcuyu idol olarak gördüğü sorulduğunda, Van Dijk tereddüt etmedi. Hollandalı oyuncunun sesi, tüm bir neslin yaratıcılığını tanımlayan Brezilyalı sihirbaz Ronaldinho'nun adının geçmesiyle ısındı. Bu hayranlık, yetişkinlik dönemine kadar devam etti. Sohbetin ilerleyen bölümlerinde, hangi emekli efsaneyle aynı sahada oynamak istediği sorulduğunda, Van Dijk bir kez daha Ronaldinho'nun adını verdi.

Dünya futbolundaki herhangi bir oyuncudan alacağı bir özelliği sorulduğunda, Van Dijk duraksamadan cevap verdi: Haaland'ın bitiriciliği. Bir başka soru ise, antrenmanlarda en çılgın, en dikkat çekici anları yaşayan Liverpool oyuncusunun kim olduğu idi. Van Dijk gülümsedi ve Curtis Jones'un adını verdi.

"O çok teknik bir oyuncu. En iyi oyuncularından biri," diye açıkladı.

Futbol kariyeri başarılı olmasaydı hangi yolu izleyeceği sorulduğunda Van Dijk, muhtemelen spor direktörü olarak çalışacağını söyledi. Kariyerinde en gurur duyduğu performansı sorulduğunda Van Dijk, 2019'da Liverpool'un Tottenham Hotspur'u yenerek kazandığı Şampiyonlar Ligi finalini gösterdi. Oynadığı en iyi maçın ise Liverpool'un Anfield'da Barcelona'ya karşı dramatik bir geri dönüşle kazandığı maç olduğunu söyledi. Son olarak, kendisine göre değerinin bilinmeyen bir oyuncu ismi sorulduğunda, Ryan Gravenberch'i gösterdi.