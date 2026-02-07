Virgil van Dijk emeklilik planını açıkladı

Bu çerçevede, kendisine yorumculuk yapıp yapmayacağı ya da teknik direktörlüğün ilgisini çekip çekmediği sorulan Virgil van Dijk şu ifadeleri kullandı:

“Asla ‘asla’ demem, çünkü doğru şeyleri söyleyebileceğim ya da yapabileceğim bir konumda olduğumu hissediyorum. Ama kendimi bir yorumcu olarak görmüyorum. Teknik direktör olacağımı da sanmıyorum. Sürekli baskı altında olduğunuz bir dünyadan, ki bunu sevmediğimden değil, olmak istediğim şeyin bir parçası, kısa bir süreliğine çıkıp sonra tekrar o dünyanın içine dönmek gibi geliyor bana. Üstelik sahada ne olacağı konusunda da aslında pek bir kontrolünüz olmuyor.”

Van Dijk sözlerine şöyle devam etti: “Yeni nesle ilham vermeyi gerçekten çok seviyorum. Akademiye sık sık gidiyorum çünkü Liverpool’u gelecekte ayakta tutacak olanların onlar olduğunu düşünüyorum. Kendime ait bir gençlik turnuvam var ve bunun dünyanın en büyük U13 turnuvası olmasını istiyorum. Yani bu yönde bir şeyler yapmak beni çok heyecanlandırıyor. Bunun gençler üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu biliyorum ve bundan gerçekten keyif alıyorum. Ama bakalım, daha çok zaman var.”