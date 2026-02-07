Getty
Virgil van Dijk emeklilik planını açıkladı
Şampiyonluğun bedeli: Van Dijk’ın konumu onu eleştirilere açık hâle getiriyor
Virgil van Dijk, futbolun zirvesine uzanan yolculuğunu dolambaçlı bir rotadan geçti. Groningen, Celtic ve Southampton formalarını giydikten sonra Ocak 2018’de 75 milyon sterlin (102 milyon dolar) bonservis bedeliyle Anfield’ın yolunu tuttu. Liverpool ile hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.
Liverpool, 2025 yazında yaptığı yüksek harcamaların ardından bu sezon küçük bir düşüş yaşadı ve bu durum eleştirileri de beraberinde getirdi. Van Dijk, bu süreçte bir ara Manchester United efsanesi Wayne Rooney ile sözlü bir polemiğin içinde buldu kendini.
Van Dijk’tan eski futbolculara çağrı: Daha dikkatli olunmalı
Van Dijk, bir diğer Manchester United efsanesi Gary Neville’a Sky Sports’a verdiği röportajda, eski futbolcuların günümüz yıldızları hakkında görüş bildirirken daha özenli olması gerektiğini vurguladı:
“Ben şahsen bununla başa çıkabiliyorum ama gelecek nesil adına biraz endişeliyim. Eski üst düzey futbolcuların, yeni nesle karşı bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Eleştiri kesinlikle normaldir ve oyunun bir parçasıdır; böyle kalmalıdır da. Ancak bazen eleştiri, tıklanma uğruna kışkırtıcı sözler söylemeye dönüşüyor. Bunun, özellikle sosyal medyayla iç içe yaşayan genç oyuncuların mental durumuna nasıl yansıyacağı pek düşünülmüyor. ‘Sosyal medyada olmamalısınız’ denebilir; ben de bunu onlara defalarca söyledim.”
Van Dijk sözlerini şöyle sürdürdü: “Genç oyuncular iyi bir maçtan sonra övgüleri kontrol ediyor ama kötü bir maç geçirdiklerinde sosyal medyada zorbalığa uğrayabiliyor ya da ağır eleştirilerle karşılaşabiliyorlar. Bunun insanı ne kadar etkileyebileceğini geçmişte de, bugün de bazı oyuncularda gördüm. Bu hiç kolay değil. Günümüzde platformlar, tıklanma tuzağı başlıklar ve sürekli içerik üretimiyle birlikte bu durum daha da kötüye gidecek. Özellikle her şeyi yaşamış eski profesyonellerin, eski üst düzey oyuncuların, bu tarafı da bir nebze koruma sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bence üzerinde durulması gereken bir konu.”
Yorumcu mu, teknik direktör mü? Van Dijk’a göre ikisi de cazip değil
Bu çerçevede, kendisine yorumculuk yapıp yapmayacağı ya da teknik direktörlüğün ilgisini çekip çekmediği sorulan Virgil van Dijk şu ifadeleri kullandı:
“Asla ‘asla’ demem, çünkü doğru şeyleri söyleyebileceğim ya da yapabileceğim bir konumda olduğumu hissediyorum. Ama kendimi bir yorumcu olarak görmüyorum. Teknik direktör olacağımı da sanmıyorum. Sürekli baskı altında olduğunuz bir dünyadan, ki bunu sevmediğimden değil, olmak istediğim şeyin bir parçası, kısa bir süreliğine çıkıp sonra tekrar o dünyanın içine dönmek gibi geliyor bana. Üstelik sahada ne olacağı konusunda da aslında pek bir kontrolünüz olmuyor.”
Van Dijk sözlerine şöyle devam etti: “Yeni nesle ilham vermeyi gerçekten çok seviyorum. Akademiye sık sık gidiyorum çünkü Liverpool’u gelecekte ayakta tutacak olanların onlar olduğunu düşünüyorum. Kendime ait bir gençlik turnuvam var ve bunun dünyanın en büyük U13 turnuvası olmasını istiyorum. Yani bu yönde bir şeyler yapmak beni çok heyecanlandırıyor. Bunun gençler üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu biliyorum ve bundan gerçekten keyif alıyorum. Ama bakalım, daha çok zaman var.”
Şampiyonlar Ligi hedefi: Liverpool üst sıralar için bastırıyor
Şimdilik Van Dijk’ın odağı, Liverpool’un 2025-26 sezonunu mümkün olan en iyi şekilde tamamlamasına katkı sağlamak. Kırmızılar; Şampiyonlar Ligi ve FA Cup’ta yoluna devam ederken, Premier Lig’de ilk dört mücadelesini de sürdürüyor.
Gelecek sezonun fikstüründe elit Avrupa arenasının mutlaka yer alması gerekip gerekmediği sorulduğunda, Anfield kaptanı şu yanıtı verdi:
“Yüzde yüz. Çünkü ben Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum ve herkes de istiyor. Mevcut sözleşmemin son sezonuna girerken Şampiyonlar Ligi’nde oynamam gerekiyor. Bu yüzden bunu başarmak için çok sıkı çalışıyoruz. Yaz döneminde, sezonun ilk bölümünde ve sakatlıklarla yaşadığımız tüm zorluklara rağmen bu sezonun hâlâ özel olabileceğini hissediyorum. Şampiyonlar Ligi’ndeyiz, FA Cup’ta da yolumuza devam ediyoruz. Ne olacağını göreceğiz. Ama istikrara ihtiyacımız var, çalışmamız gerekiyor ve bunun keyfini de çıkarmalıyız. Çünkü her seferinde sahaya çıkıp bu kulübü temsil edebilmek ve iyi futbol oynayabilmek büyük bir ayrıcalık.”
Liverpool, pazar günü Manchester City’yi ağırlayarak gücünü bir kez daha test edecek. Bu mücadelede Van Dijk, Norveçli golcü Erling Haaland ile yeniden karşı karşıya gelecek. Arne Slot yönetimindeki Liverpool, Premier League’de haftaya altıncı sırada giriyor.
