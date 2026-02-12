Getty/GOAL
Virgil van Dijk, 'dünya klasmanı' Ibrahima Konate'ye Real Madrid'i reddedip Liverpool'da kalmasını söylüyor
Van Dijk, sözleşme görüşmelerinin 'asla kolay olmadığını' kabul ediyor
Van Dijk, Konate'nin belirsiz geleceği konusunda duygularını açıkça ortaya koydu. Fransız savunmacının sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle, Real Madrid dahil olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinin onu bedelsiz transfer etmek için beklediği yönündeki spekülasyonlar artıyor. Bir yıl önce kendi sözleşme sürecini yaşayan Van Dijk, kulübe anlaşmayı sonuçlandırması için açıkça çağrıda bulundu.
Van Dijk gazetecilere, "Biz arkadaşız, her şeyi konuşuruz" dedi. "Bu bir süreç ve sonuç ne olacak göreceğiz. Asla o kadar kolay olmaz. Geçen yıl benim durumumda gördük ki, 'hadi bitirelim' diyebileceğimiz kadar kolay bir şey değil."
"Benim gözümde, o dünya çapında bir stoper."
Belirsizliğe rağmen Van Dijk kişisel tutumuyla ilgili hiçbir şüpheye yer bırakmadı. Kulübe durumu çözmesi için çağrıda bulunan Van Dijk, Konate'nin sadece bir oyuncu olarak değil, soyunma odasındaki lider figür olarak da değerini vurguladı.
Van Dijk, "Tabii ki kalmasını istiyorum" dedi. "O, sahada önemli bir figür. Herkes bunu görüyor, ama saha dışında da liderlerden biri. O olağanüstü ve benim gözümde dünya klasmanında bir stoper. Benim yapabileceğim çok fazla bir şey yok, bu kulübün, menajerlerinin ve kendisinin elinde. Bakalım ne sonuç çıkacak, ama bunun dışında benim bu konuda hiçbir etkim yok."
Konate, Sunderland'da tarihi galibiyette başrol oynadı
Kaptanın övgüsü, Liverpool'un Stadium of Light'ta Sunderland'ı 1-0 mağlup ettiği maçta Konate'nin muazzam performansının ardından geldi. Sunderland'ın güçlü forveti Brian Brobbey ile fiziksel bir mücadelede Konate üstünlük sağladı ve Reds'in bu sezon Wearside'da gol yemeden maçı bitiren ikinci takım olmasını sağladı.
"O olağanüstüydü," diye ekledi Van Dijk, galibiyet golünü attıktan sonra. "Bugün inanılmazdı. Brobbey maçın %90'ında onunla birlikteydi. Brian Brobbey bu sezon birçok savunmacının hayatını oldukça zorlaştırdı ama Ibou olağanüstüydü." Bu galibiyet, Slot'un adamları için önemliydi, çünkü bu sezon Premier League'de Sunderland'ı kendi sahasında yenen ilk takım oldular ve gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alma umutlarını artırdılar.
Şampiyonlar Ligi yarışında 'mükemmellik' için çaba sarf etmek
Bu galibiyet, Liverpool'u ilk dörtte kalma yarışında tutuyor, ancak hata payı hala çok az. Teknik direktör Slot, daha önce takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için "mükemmelliğe yakın" olması gerektiğini söylemişti ve kaptanı da bu görüşü tamamen paylaşıyordu.
Van Dijk, "Çevremizdeki takımlara bakarsanız, bazıları puan kaybetti" dedi. "Sanırım çoğuyla oynayacağız, bu yüzden kesinlikle mükemmelliğe ihtiyacımız var. Bu maç mükemmelliğe oldukça yakındı, savunmamız, yoğunluğumuz ve yarattığımız fırsatlar açısından. Belki daha fazla gol atmalıydık ama yine de her maçı tek tek ele almalıyız."
Ancak bu galibiyet bir bedeli de beraberinde getirdi, orta saha oyuncusu Wataru Endo sedyeyle sahadan çıkarıldı. Hollandalı oyuncu, "Maalesef Wata şu anda sahada yok" diye ekledi. "Umarım çok uzun sürmez ama sürebilir. Şu anda kadromuz çok zayıf. Herkesin hazır olması gerekiyor, ama bu fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmanın bir kombinasyonu. Örneğin, son maçta evimizde (Man City'ye) o şekilde yenildikten sonra, bundan geri dönmek için güçlü olmalısınız. Bu yüzden oyuncularımla ve gösterdikleri çabayla gurur duyuyorum. Bu önemli bir üç puan."
