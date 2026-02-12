Virgil van Dijk, 'dünya klasmanı' Ibrahima Konate'ye Real Madrid'i reddedip Liverpool'da kalmasını söylüyor

Van Dijk, Konate'nin belirsiz geleceği konusunda duygularını açıkça ortaya koydu. Fransız savunmacının sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle, Real Madrid dahil olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinin onu bedelsiz transfer etmek için beklediği yönündeki spekülasyonlar artıyor. Bir yıl önce kendi sözleşme sürecini yaşayan Van Dijk, kulübe anlaşmayı sonuçlandırması için açıkça çağrıda bulundu.

Van Dijk gazetecilere, "Biz arkadaşız, her şeyi konuşuruz" dedi. "Bu bir süreç ve sonuç ne olacak göreceğiz. Asla o kadar kolay olmaz. Geçen yıl benim durumumda gördük ki, 'hadi bitirelim' diyebileceğimiz kadar kolay bir şey değil."