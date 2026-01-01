Virgil van Dijk, Diogo Jota'yı yılbaşı gecesi duygusal bir mesajla andı

Virgil van Dijk, Liverpool’un Premier Lig’de Wolverhampton ile oynadığı karşılaşma öncesinde, Diogo Jota’nın oğulları Dinis ve Duarte ile birlikte Anfield çimine çıktı. Portekizli futbolcunun eski kulüplerinden biri olan Wolves’a karşı oynanan maç, herkes için son derece duygusal anlara sahne oldu.

Her iki takım taraftarının da bir kült kahramanı selamladığı bu özel günde Van Dijk şu ifadeleri kullandı:

“Çocukların benimle ve Ali [Alisson] ile birlikte sahaya çıkması benim için büyük bir onurdu. Açıkçası sabırsızlıkla beklediğim bir andı. Rute ve aileyle yaptığımız görüşmelerin ardından, gerçekten çok anlamlı ve heyecan verici bir şeydi. Duygusal olacağı belliydi ama bunun, çocukların ömür boyu hatırlayacağı bir an olacağına inanıyorum. Umarım gelecekte onlar için daha pek çok güzel an olur ve Liverpool’un tadını çıkarmaya devam ederler. Çünkü Liverpool, onların kalbinde çok özel bir yere sahip ve Diogo da her zaman bizimle olacak. Onları aramızda görmekten büyük gurur duydum; taraftarların da bunu takdir ettiğini düşünüyorum.”

Liverpool, 2025 yılındaki son maçını Wolves karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetle tamamladı. Florian Wirtz, bu karşılaşmada kulüp formasıyla ilk resmî golünü kaydetti. Kırmızılar, sezona istikrarsız bir başlangıç yapmalarının ardından yılı Premier Lig’de lider Arsenal’in 13 puan gerisinde, dördüncü sırada kapattı.

Teknik direktör Arne Slot da Jota’nın kaybının sezonun ilk dönemlerinde oyuncular üzerinde derin bir etki yarattığını kabul eden isimler arasında yer aldı. Taraftarlar maçlarda Jota’nın adını söylemeye devam ederken, 20 numaralı forma ise saygı göstergesi olarak emekliye ayrıldı.