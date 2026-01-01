Virgil van Dijk, Diogo Jota'yı yılbaşı gecesi duygusal bir mesajla andı
Coşku ve acı: Liverpool'da duygular dorukta
Liverpool, 2024-25 sezonunda İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu görkemli bir şekilde kazanarak ülke futbolundaki hâkimiyetini yeniden tesis etti. Sezonu zirvede en yakın rakibinin 10 puan önünde tamamlayan Kırmızılar’da, Jürgen Klopp’tan efsanevi bayrağı devralan Arne Slot, Anfield’daki ilk yılında unutulmaz bir sezon yaşadı.
Merseyside’da büyük kutlamalar yapılırken, tarihe geçen bir yaz transfer dönemi de geride bırakıldı. Liverpool, 116 milyon sterlin (156 milyon dolar) bedelli oyun kurucu Florian Wirtz ve 125 milyon sterlinlik (168 milyon dolar) golcü Alexander Isak transferleriyle Britanya futbolunda transfer rekorlarını altüst etti. Ancak 3 Temmuz 2025’te her şey bir anda tersine döndü. Portekizli forvet Diogo Jota, sezon öncesi hazırlıklar için ülkesinden Birleşik Krallık’a dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Jota, kardeşi André Silva ile birlikte yaşamını yitirirken; 28 yaşındaki futbolcu, küçük bir akciğer operasyonu geçirmek ve çocukluk aşkı Rute Cardoso ile evlenmek için memleketine gitmişti. Ölüm haberi Anfield’ı yasa boğdu; dünyanın dört bir yanından taziye mesajları yağdı.
Van Dijk'dan eski Liverpool takım arkadaşı Jota'ya
Anfield’da 2025: Van Dijk hareketli geçen bir yılı değerlendirdi
Saha içindeki liderlerden biri olan Virgil van Dijk, Jota’nın memleketi Gondomar’da düzenlenen cenaze törenine katılan Liverpoollu oyuncular arasındaydı. Kırmızıların kampında sevilen bir figür olan Jota, yeni bir takvim yılına girilirken de Van Dijk’in düşüncelerinden hiç çıkmadı.
Hollandalı savunmacı, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “2025… Benimle her zaman kalacak bir yıl."
"Sahada başarılarla dolu bir yıldı: Premier Lig şampiyonluğu, Dünya Kupası’na katılma hakkı, ülkem adına kaptanlık rekorunu kırmak… Bir ömür boyu hatırlanacak anlar yaşadık. Gurur duymamız gereken sayısız zirve, sevinç ve başarı vardı. Ancak 2025, hayal bile edilemeyecek bir dip noktayı da beraberinde getirdi. Kardeşimiz Jots’u kaybettik. O, bir futbol takımının parçası olmanın çok ötesindeydi. Yokluğu her gün hissediliyor ve kaybı bizi sonsuza dek değiştirdi. 2026 için hepinize mutluluk, sağlık, huzur, sevgi, pozitiflik ve başarı diliyorum.”
- Getty Images
Sonsuza dek hatırlanacak: Jota’nın oğulları Wolves maçında maskot oldu
Virgil van Dijk, Liverpool’un Premier Lig’de Wolverhampton ile oynadığı karşılaşma öncesinde, Diogo Jota’nın oğulları Dinis ve Duarte ile birlikte Anfield çimine çıktı. Portekizli futbolcunun eski kulüplerinden biri olan Wolves’a karşı oynanan maç, herkes için son derece duygusal anlara sahne oldu.
Her iki takım taraftarının da bir kült kahramanı selamladığı bu özel günde Van Dijk şu ifadeleri kullandı:
“Çocukların benimle ve Ali [Alisson] ile birlikte sahaya çıkması benim için büyük bir onurdu. Açıkçası sabırsızlıkla beklediğim bir andı. Rute ve aileyle yaptığımız görüşmelerin ardından, gerçekten çok anlamlı ve heyecan verici bir şeydi. Duygusal olacağı belliydi ama bunun, çocukların ömür boyu hatırlayacağı bir an olacağına inanıyorum. Umarım gelecekte onlar için daha pek çok güzel an olur ve Liverpool’un tadını çıkarmaya devam ederler. Çünkü Liverpool, onların kalbinde çok özel bir yere sahip ve Diogo da her zaman bizimle olacak. Onları aramızda görmekten büyük gurur duydum; taraftarların da bunu takdir ettiğini düşünüyorum.”
Liverpool, 2025 yılındaki son maçını Wolves karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetle tamamladı. Florian Wirtz, bu karşılaşmada kulüp formasıyla ilk resmî golünü kaydetti. Kırmızılar, sezona istikrarsız bir başlangıç yapmalarının ardından yılı Premier Lig’de lider Arsenal’in 13 puan gerisinde, dördüncü sırada kapattı.
Teknik direktör Arne Slot da Jota’nın kaybının sezonun ilk dönemlerinde oyuncular üzerinde derin bir etki yarattığını kabul eden isimler arasında yer aldı. Taraftarlar maçlarda Jota’nın adını söylemeye devam ederken, 20 numaralı forma ise saygı göstergesi olarak emekliye ayrıldı.