Vinícius Júnior… Tek el alkış tutmaz

Vinícius Júnior, 2026 Dünya Kupası’nı sanki kendisi de kahramanlarından biriymişçesine bir açık hava sahnesi gibi yaşadı; büyüleyici çelme hareketleriyle izleyicileri büyüledi, ipeksi paslar verdi, kanatlarda koştu, şutlar attı ve gol attı; sanki Brezilya’nın altıncı yıldızın ihtişamını geri kazanma umudunun tüm yükünü omuzlarında taşıyormuş gibi.

Ancak gerçek, Rio sokaklarından gelen bu çocuğun hayallerinden çok daha acımasızdı; yeteneği ne kadar parlasa da, seviyesi ne kadar yükselse de, sistemden yoksun bir milli takımda tek elin alkış tutması imkânsızdı ve kritik anda toplu destekten mahrum kaldı.