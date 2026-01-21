AFP
Vinicius Junior, Real Madrid taraftarlarının tepkisine sessiz kalmadı: "Ben de insanım!"
“Zor günler” ve Bernabéu’daki ıslıklar Vinicius’u yaraladı
Vinicius, Monaco karşısında alınan farklı galibiyetin ardından verdiği samimi röportajda, son haftaların kendisi üzerindeki mental yükünü açık yüreklilikle anlattı. Takımın genel performansındaki düşüşün ardından Bernabéu tribünlerinin bir bölümünden gelen ıslıkların hedefi hâline gelen yıldız oyuncu, bu tepkilerin kendisini derinden etkilediğini kabul etti.
“Dünyanın en büyük kulübünde oynamak çok zor, beklentiler inanılmaz yüksek,” diyen Vinicius, Movistar+’a yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben de insanım. Kendimi çok rahat hissettiğim evimde yuhalanmak istemiyorum. Son maçlarda kendimi iyi hissetmedim; çünkü her hata yaptığımda ıslıklandım.” Taraftarların “çok pahalı biletler aldığını” ve en iyisini isteme hakları olduğunu kabul eden Brezilyalı oyuncu, buna rağmen son dönemdeki atmosferin “çok karmaşık ve zorlayıcı” olduğunu dile getirdi.
Teknik direktör ayrılığı iddialarını reddetti, birlik çağrısı yaptı
Vinicius, kulüp çevresinde yaşanan saha dışı tartışmalardan da özellikle uzak durmak istediğini vurguladı. Son teknik direktör değişikliğiyle ilgili olarak, Xabi Alonso’nun ayrılışında herhangi bir rolü olduğu yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı.
İki isim arasında gerginlik yaşandığına dair haberlerin ardından konuşan 25 yaşındaki oyuncu, sürekli tartışmaların odağı hâline gelmekten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. “Her şeyin merkezinde ben varmışım gibi gösteriliyorum ama ben saha dışındaki meselelerde değil, bu kulüp için sahada yaptıklarımla anılmak istiyorum,” dedi.
Kral Kupası’ndan elenilmesi ve İspanya Süper Kupa finalinin kaybedilmesinin ardından sezonu toparlamak için birlik çağrısında bulunan Vinicius, sözlerini şöyle tamamladı: “Her şeyin yeniden yoluna girmesi için içeride, yani evimizde taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Birlik olursak bu sezon çok daha iyi geçer.”
Akıcı sistemde Mbappe ile birlikte parladı
Sahada ise Vinicius, Monaco karşısında sergilediği göz kamaştırıcı performansla eleştirileri susturdu. Farklı galibiyetin mimarı olan kanat oyuncusu, maç boyunca arkadaşlarına servis yaptıktan sonra sonunda kendisi de golle buluştu. Ligue 1 temsilcisini adeta dağıtan üç asistin ardından attığı golü, baskının yoğun olduğu bir dönemin ardından gelen bir “rahatlama” anı olarak tanımladı.
“Çok güzel bir andı. Bir sürü asist yapmıştım, herkes artık gol atmam gerektiğini söylüyordu,” diyen Vinicius, ortaya koyduğu üstün performansta takımın hücumdaki akıcılığının büyük payı olduğunu vurguladı. Topun yüksek tempoyla dolaştığı bu düzende Kylian Mbappé ile oynamanın ne kadar kolay olduğunu da özellikle belirtti: “Maça çok odaklı girdik, topu sürekli bir kanattan diğerine taşıdık. Bu sayede topla çok fazla buluşuyorum ve bu benim için en iyisi,” sözleriyle oyunun anahtarını anlattı.
Florentino Pérez’e sözleşme mesajı
Vinicius, son olarak Madrid’deki geleceğine dair çıkan söylentilere de değindi. Mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaşılırken hem taraftarlara hem de yönetime sakinlik mesajı veren Brezilyalı yıldız, yeni kontrat konusunda aceleci olmadığını net bir şekilde ifade etti.
“Sözleşmemde bir yıl daha var,” diyen Vinicius, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Başkana güveniyorum, o da bana güveniyor. Acele edilecek bir durum yok.”
Real Madrid’de uzun yıllar kalmak istediğini yineleyen yıldız oyuncu, hedefini ise “mutlu bir şekilde oynamak ve goller atarak kupalara yeniden ulaşmak” olarak özetledi.
