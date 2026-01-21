Vinicius Junior, Real Madrid taraftarlarının tepkisine sessiz kalmadı: "Ben de insanım!"

Vinicius, kulüp çevresinde yaşanan saha dışı tartışmalardan da özellikle uzak durmak istediğini vurguladı. Son teknik direktör değişikliğiyle ilgili olarak, Xabi Alonso’nun ayrılışında herhangi bir rolü olduğu yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı.

İki isim arasında gerginlik yaşandığına dair haberlerin ardından konuşan 25 yaşındaki oyuncu, sürekli tartışmaların odağı hâline gelmekten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. “Her şeyin merkezinde ben varmışım gibi gösteriliyorum ama ben saha dışındaki meselelerde değil, bu kulüp için sahada yaptıklarımla anılmak istiyorum,” dedi.

Kral Kupası’ndan elenilmesi ve İspanya Süper Kupa finalinin kaybedilmesinin ardından sezonu toparlamak için birlik çağrısında bulunan Vinicius, sözlerini şöyle tamamladı: “Her şeyin yeniden yoluna girmesi için içeride, yani evimizde taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Birlik olursak bu sezon çok daha iyi geçer.”