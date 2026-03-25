Vinicius Junior, Real Madrid'deki geleceği hakkında sert açıklamalarda bulundu

Kulüpteki geleceği hakkında konuşurken Vinicius, şu anda Brezilya milli takımının başında bulunan eski Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ile olan mevcut çalışmasına da değindi. Forvet, teknik kadro ile oyuncular arasında yoğun bir diyalog içeren İtalyan teknik adamın işbirliğine dayalı antrenman tarzını vurguladı.

“Teknik direktör her zaman oyuncularla konuşur. Bize hangi pozisyonda oynamak istediğimizi, nasıl savunma yapmayı tercih ettiğimizi sorar, ancak nihai karar ona aittir. Bu konuşmalar bizim için önemlidir çünkü ondan her zaman bir şeyler öğreniriz,” diye açıkladı Vinicius. “Onun fikirlerinin bir an önce benimsenmesini ve sahada uygulamaya geçirilmesini umuyoruz.”

Brezilya formasıyla ilgili daha önceki eleştirilere de değinen Vinicius, “İnsanların söylediklerine pek aldırmıyorum. İşimi ve Dünya Kupası’na olan bağlılığımı biliyorum; bu, tüm oyuncuların olmak istediği yer. Şu anki formuma gelince, her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, gol atmaya ve asist yapmaya çalışıyorum. Şu anda en iyi dönemimdeyim. Real Madrid’de yaptığım her şeyi, umarım burada milli takımda da yapabilirim” dedi.