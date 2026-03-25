Vinicius Junior, Real Madrid'deki geleceği hakkında sert açıklamalarda bulundu
Vinicius, Madrid'de uzun süre kalmaya kararlı
Brezilyalı süperstar, kulüpteki geleceğine dair spekülasyonları sonlandırmak için harekete geçti. 25 yaşındaki oyuncu, kariyerinde kritik bir döneme giriyor; Bernabeu’daki mevcut sözleşmesi 2027’de sona erecek. Bu takvim, bu yaz sözleşmesinin son 12 ayına gireceği anlamına geliyor; bu durum genellikle Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekiyor.
Ancak Vinicius, önceliklerinin nerede olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Brezilya milli takımında görev yaparken konuşan kanat oyuncusu, öngörülebilir gelecekte İspanya'nın başkentinde kalmak istediğini ifade etti. Marca'ya göre Vinicius, "Sadece Real Madrid'i ve orada uzun süre kalmayı düşünüyorum" dedi. Bu açıklamaları, kulübün mevcut sözleşmesinin ötesinde bu sembolik forveti kadrosunda tutmaya çalıştığı bir dönemde büyük bir moral kaynağı oldu.
Yönetimdeki değişiklikler olumlu bir dönüşümü tetikledi
Olası bir sözleşme uzatmasına giden yol tamamen sorunsuz geçmedi; müzakereler daha önce bir çıkmaza girmişti. Sezonun başlarında, eski teknik direktör Xabi Alonso'nun liderliğinde gerginlikler artmış ve bu durum oyuncunun kulüple olan ilişkisini karmaşıklaştırmış gibi görünüyordu. Ancak, Alvaro Arbeloa'nın göreve gelmesi, takım içindeki atmosferi canlandırmış ve Vinicius'un sözleşme görüşmelerinin gidişatını iyileştirmiş görünüyor. Arbeloa'nın göreve gelmesiyle Brezilyalı oyuncunun formu yükseldi ve sözleşme uzatma olasılığının Madrid yönetimi için yeniden bir öncelik haline geldiği bildiriliyor.
Uluslararası sahnede Ancelotti ile yeniden bir araya geldi
Kulüpteki geleceği hakkında konuşurken Vinicius, şu anda Brezilya milli takımının başında bulunan eski Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ile olan mevcut çalışmasına da değindi. Forvet, teknik kadro ile oyuncular arasında yoğun bir diyalog içeren İtalyan teknik adamın işbirliğine dayalı antrenman tarzını vurguladı.
“Teknik direktör her zaman oyuncularla konuşur. Bize hangi pozisyonda oynamak istediğimizi, nasıl savunma yapmayı tercih ettiğimizi sorar, ancak nihai karar ona aittir. Bu konuşmalar bizim için önemlidir çünkü ondan her zaman bir şeyler öğreniriz,” diye açıkladı Vinicius. “Onun fikirlerinin bir an önce benimsenmesini ve sahada uygulamaya geçirilmesini umuyoruz.”
Brezilya formasıyla ilgili daha önceki eleştirilere de değinen Vinicius, “İnsanların söylediklerine pek aldırmıyorum. İşimi ve Dünya Kupası’na olan bağlılığımı biliyorum; bu, tüm oyuncuların olmak istediği yer. Şu anki formuma gelince, her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, gol atmaya ve asist yapmaya çalışıyorum. Şu anda en iyi dönemimdeyim. Real Madrid’de yaptığım her şeyi, umarım burada milli takımda da yapabilirim” dedi.
Fransızca sınavına hazır mısın?
Brezilya şu anda Fransa ile oynayacağı önemli bir hazırlık maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu maçta Vinicius, kulüp takım arkadaşları Kylian Mbappé ve Aurélien Tchouameni ile karşı karşıya gelecek. Madrid’in yıldızı bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor ve şöyle diyor: “Bu maç bizim için çok önemli olacak. Onlar harika bir takım, Real Madrid’deki takım arkadaşlarım da öyle. Çok açık bir maç olacak. Bizim için iyi bir sınav olacak.”