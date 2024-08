Vinicius Junior'dan Mbappe'yi korkutan sözler

Vinicius Junior said it will be "brutal" playing alongside new Real Madrid man Kylian Mbappe as he made a "difficult" comparison with Jude Bellingham.

Article continues below Article continues below Article continues below Mbappe, Real'e imza atmadan önce PSG'den ayrıldı

Vinicius onunla oynamanın 'acımasız' olacağını söylüyor

Bazı şeylerin 'zor' olacağını da kabul ediyor Haberin devamı aşağıda