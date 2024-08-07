Vinicius Junior'dan Mbappe'yi korkutan sözler

Getty/GOALRichard Mills ve Can ÖzerVinicius Junior'dan Mbappe'yi korkutan sözlerKylian MbappeReal MadridTransfersJude BellinghamVinicius JuniorLa LigaVinicius Junior said it will be "brutal" playing alongside new Real Madrid man Kylian Mbappe as he made a "difficult" comparison with Jude Bellingham.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowMbappe, Real'e imza atmadan önce PSG'den ayrıldıVinicius onunla oynamanın 'acımasız' olacağını söylüyorBazı şeylerin 'zor' olacağını da kabul ediyorHaberin devamı aşağıda