Vinicius Junior & Kylian MbappeGetty/GOAL
Richard Mills ve Can Özer

Vinicius Junior'dan Mbappe'yi korkutan sözler

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Vinicius Junior said it will be "brutal" playing alongside new Real Madrid man Kylian Mbappe as he made a "difficult" comparison with Jude Bellingham.

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  • Mbappe, Real'e imza atmadan önce PSG'den ayrıldı
  • Vinicius onunla oynamanın 'acımasız' olacağını söylüyor
  • Bazı şeylerin 'zor' olacağını da kabul ediyor
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