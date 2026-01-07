Vinicius Junior, Chelsea'ye mi gidiyor? Fabirizo Romano açıkladı!

Madrid, kış arasından sonra ilk maçını şık bir galibiyetle kazandı. Real Betis'i 5-1 mağlup eden Los Blancos, La Liga'da Barcelona'yı takip eden takımın niyetini açıkça ortaya koydu. Bu galibiyet, takımın talismanı Kylian Mbappe'nin yokluğunda geldi, ancak Vini Jr gol atamadı. Hatta Brezilyalı oyuncu, maçta performansının düşmesi üzerine oyundan çıkarıldı ve Bernabeu'daki beklentili seyircilerin yuhalamalarına ve alaylarına maruz kaldı.

Ancak teknik direktör Alonso, sezonun başında kendisiyle kamuoyu önünde anlaşmazlık yaşamasına rağmen, zor günler geçiren forvetini savundu. Maçın ardından yaptığı açıklamada, "Yılın ilk maçını evimizde kazanmak önemli ve hak ettiğimiz bir zaferdi. Süper Kupa öncesinde sakin ve iyi hislerle başlamak çok önemli. La Liga açısından bu galibiyete çok değer veriyorum. Barcelona dün kazandı ve biz de birçok maç kazanmak zorundayız. Sezonun ilk yarısının son maçıydı ve şimdiden 45 puana ulaştık. Bu, La Liga'da 90 puan anlamına gelir. Kalan maçlarda ortalama olarak birçok maç kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde tempo yoğun olacak. Yarından itibaren sadece Süper Kupa'yı düşünüyoruz."