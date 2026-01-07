Getty/GOAL
Vinicius Junior, Chelsea'ye mi gidiyor? Fabirizo Romano açıkladı!
İspanyol basını, Chelsea'nin Vini Jr için teklif verdiğini iddia ediyor
Vinicius Jr'ın Real Madrid'deki geleceği, yeni sözleşme görüşmelerinin hâlâ durma noktasında olması nedeniyle neredeyse bir yıldır belirsizliğini koruyor. 25 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve birçok haber onu Suudi Arabistan'a büyük bir transferle ilişkilendiriyor. Birçok keskin gözlü taraftar, Orta Doğu'ya olası bir transfer öncesinde sosyal medyadaki sözlerini ve hareketlerini yakaladı. Son olarak, kanat oyuncusu Los Blancos'un kış arasından dönüşünde taraftarlar tarafından yuhalandı ve bu da ayrılık söylentilerini daha da körükledi. İspanya'daki medya kuruluşları bu düşmanlığa atladı ve Chelsea'nin 2024 Ballon d'Or ikincisini Stamford Bridge'e getirerek Avrupa'ya önemli bir niyet beyanında bulunmaya hazır olduğunu öne sürdü. Maviler, Enzo Maresca'yı kovup yerine Strasbourg teknik direktörü Liam Rosenior'u getirerek büyük bir değişim geçiriyor. Haberlere göre, Rosenior'un ilk büyük hamlelerinden biri, Vini Jr. için 125 milyon euro artı 25 milyon euro ek ödeme teklifinde bulunmak olacak.
Chelsea'nin ilgisi sona erdi
Söylentilerin heyecanına rağmen, transfer uzmanı Fabrizio Romano bu iddiaları yalanladı. YouTube'da yaptığı açıklamada, "Vinicius Jr ve Chelsea ile ilgili haberler tamamen yanlış. Görüşme yok, teklif yok, müzakere yok. Vini Jr tamamen Real Madrid'e odaklanmış durumda, sözleşme durumu değerlendirilecek." Bu haber, Londra kulübünün taraftarları için büyük bir hayal kırıklığı olacak, ancak Blues, Rosenior yönetiminde yeni bir döneme girerken kanat oyuncuları konusunda sıkıntı çekmiyor.
Alonso hayal kırıklığına uğramış süperstarı savunuyor
Madrid, kış arasından sonra ilk maçını şık bir galibiyetle kazandı. Real Betis'i 5-1 mağlup eden Los Blancos, La Liga'da Barcelona'yı takip eden takımın niyetini açıkça ortaya koydu. Bu galibiyet, takımın talismanı Kylian Mbappe'nin yokluğunda geldi, ancak Vini Jr gol atamadı. Hatta Brezilyalı oyuncu, maçta performansının düşmesi üzerine oyundan çıkarıldı ve Bernabeu'daki beklentili seyircilerin yuhalamalarına ve alaylarına maruz kaldı.
Ancak teknik direktör Alonso, sezonun başında kendisiyle kamuoyu önünde anlaşmazlık yaşamasına rağmen, zor günler geçiren forvetini savundu. Maçın ardından yaptığı açıklamada, "Yılın ilk maçını evimizde kazanmak önemli ve hak ettiğimiz bir zaferdi. Süper Kupa öncesinde sakin ve iyi hislerle başlamak çok önemli. La Liga açısından bu galibiyete çok değer veriyorum. Barcelona dün kazandı ve biz de birçok maç kazanmak zorundayız. Sezonun ilk yarısının son maçıydı ve şimdiden 45 puana ulaştık. Bu, La Liga'da 90 puan anlamına gelir. Kalan maçlarda ortalama olarak birçok maç kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde tempo yoğun olacak. Yarından itibaren sadece Süper Kupa'yı düşünüyoruz."
Vini Jr için bundan sonra ne olacak?
Vini Jr'ın geleceği hâlâ belirsiz. Mbappe, Rodrygo ve diğer birkaç yükselen yıldızın bu sezon bolca süre almasıyla, Brezilya'nın ikonik oyuncusunun mevcut kulübünde kalacağının garantisi kesinlikle yok. Sözleşmesinin yaz aylarında son 12 ayına girmesi ile Madrid, en değerli varlıklarından biri için indirimli bir ücret almaya zorlanabilir. Tabii ki Vini Jr, kendi şartları yerine kulübün şartlarına göre olsa da sözleşmesini uzatmayı tercih edebilir. Ancak bunu yapmazsa, Chelsea gibi bir kulübün onun transferi için yarışa girmesi daha mantıklı olabilir, ancak diğer kulüplerle zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalacaklardır.
