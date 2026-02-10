Vinicius, Real Madrid'de büyük bir başarı elde etti ve 2018'de Flamengo'dan transfer edildiğinden bu yana dünya çapında bir forvet haline geldi, ancak geçtiğimiz bir yıl içinde Brezilyalı oyuncunun İspanya'nın başkentinde mutsuz olduğu yönünde haberler ortaya çıktı. Vinicius'un, kısa süre önce kovulan ve yerine Alvaro Arbeloa'nın getirildiği eski Blancos menajeri Alonso ile anlaşmazlık yaşadığı söyleniyordu, ancak İspanyol menajerin ayrılmasıyla Vinicius'un sözleşmesini yenilemeye daha açık olduğu düşünülüyor.

Arbeloa, sözleşme görüşmeleri üzerinde çok az kontrolü olduğunu kabul ederek, "Bu bana bağlı değil, kulüp ve oyuncunun meselesi. Tabii ki, burada tarih yazmaya devam etmesini umuyorum" dedi.

Flamengo'nun sportif direktörü Jose Boto, son zamanlarda Vinicius'un Brezilya'ya dönüşünü gündeme getirdi ve şaka yaparak şöyle dedi: "Sırada, Vini Jr'ın ekibiyle konuşacağız. Sözleşme ne zaman sona eriyor, başkan? Real Madrid'e hiçbir şey ödememiz gerekmeyecek!"