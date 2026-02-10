Getty Images Sport
Vinicius Jr transfer bombası! Eski işvereni, sözleşme belirsizliği ve Suudi Arabistan'ın devasa paralarla ilgilenmesi arasında Real Madrid süperstarının tercihini açıkladı.
Vinicius'un Real Madrid'deki geleceğine dair belirsizlik
Vinicius, Real Madrid'de büyük bir başarı elde etti ve 2018'de Flamengo'dan transfer edildiğinden bu yana dünya çapında bir forvet haline geldi, ancak geçtiğimiz bir yıl içinde Brezilyalı oyuncunun İspanya'nın başkentinde mutsuz olduğu yönünde haberler ortaya çıktı. Vinicius'un, kısa süre önce kovulan ve yerine Alvaro Arbeloa'nın getirildiği eski Blancos menajeri Alonso ile anlaşmazlık yaşadığı söyleniyordu, ancak İspanyol menajerin ayrılmasıyla Vinicius'un sözleşmesini yenilemeye daha açık olduğu düşünülüyor.
Arbeloa, sözleşme görüşmeleri üzerinde çok az kontrolü olduğunu kabul ederek, "Bu bana bağlı değil, kulüp ve oyuncunun meselesi. Tabii ki, burada tarih yazmaya devam etmesini umuyorum" dedi.
Flamengo'nun sportif direktörü Jose Boto, son zamanlarda Vinicius'un Brezilya'ya dönüşünü gündeme getirdi ve şaka yaparak şöyle dedi: "Sırada, Vini Jr'ın ekibiyle konuşacağız. Sözleşme ne zaman sona eriyor, başkan? Real Madrid'e hiçbir şey ödememiz gerekmeyecek!"
Flamengo başkanı yeniden birleşme söylentilerini önemsizleştiriyor
Şimdi, Flamengo başkanı Baptista, Vinicius'un yakın gelecekte eski kulübüyle yeniden sözleşme imzalayabileceği yönündeki iddiaları yalanladı.
AS'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "Bu bir gazetecinin sorusu [gülüyor]. Mesele şu ki, Vinicius Junior bir dönem Flamengo'da [Lucas] Paqueta ile birlikte oynamıştı. Sanırım 2016 veya 2017'ydi. Gençlik takımlarında ve profesyonel seviyede birlikte oynadılar. Altı ay boyunca birinci takımda birlikte oynadılar. Aralarında çok iyi bir kişisel ilişki var. Arkadaşlar; ikisi de Flamengo'dan gelen, burada tanışan ve hatta aynı menajerlik şirketi Roc Nation Sports Brasil'i paylaşan oyuncular.
"Lucas Paqueta'nın hayatının bu aşamasında bulunduğu yer ile Vinicius Junior'un bulunduğu yer arasında büyük bir fark var. Paqueta'nın her gün evde onu bekleyen biri var; bir ailesi var. Vini'nin evde onu bekleyen kimse yok. Durumları farklı. Vini, Flamengo için bir seçenek değil. Eminim ki Vinicius Junior'un transferi söz konusu olursa, bu transferin maaşı, bugün Paqueta için düşündüğümüzden çok daha yüksek olacaktır. Bu olasılık yok. Henüz yok. Flamengo bunu henüz yapamaz."
Vinicius Avrupa'da kalmak istiyor.
Boto'nun Vinicius'u bedelsiz transfer etmekle ilgili yorumları daha sonra Baptista'ya iletildi, ancak o da bu fikri reddetti.
Baptista, "Evet, ama Vinicius Junior Avrupa'da kalmak istiyor. Az önce tartıştığımız gibi, her oyuncunun şu anki durumu farklı. Vini'nin isteği mi yoksa mali nedenler mi, bu daha çok taraftarların hayal edebileceği bir konu. Gerçek bu. Vinícius Jr. her zaman hoş karşılanır. Brezilya'ya geldiğinde Maracana'ya gider, Flamengo tribünlerini ziyaret eder, evinde arkadaşları vardır. Vini'yi istiyoruz, ama o henüz Flamengo'nun ulaşabileceği bir yerde değil. Henüz değil."
Vinicius, Real Madrid'in kupa umutlarının anahtarı
Real Madrid, Alonso ile umulduğundan daha erken ayrılmış olsa da, 2025-26 sezonunu başarılı bir sezon haline getirme şansı hala var.
Los Blancos, La Liga şampiyonluk yarışında Clasico rakibi Barcelona'nın sadece bir puan gerisinde ve son lig maçında Benfica'ya dramatik bir şekilde yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi eleme turlarına ulaştı. Play-off'larda Portekiz deviyle karşılaşacaklar ve son 16'ya kalmak için mücadele edecekler.
Benfica'ya yenildikten sonra Madrid, Rayo Vallecano ve Valencia'yı yenerek lig lideri Barcelona'nın hemen arkasında kaldı. Bir sonraki maçları, son zamanlarda etkileyici bir 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Real Sociedad ile olacak.
