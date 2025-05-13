Vinicius Jr takım arkadaşlarını azarladı: Eksiklerini yüzlerine vurdu

Getty Imagesİdil Erin TetikVinicius Jr takım arkadaşlarını azarladı: Eksiklerini yüzlerine vurduVinicius JuniorReal MadridBarcelona - Real MadridBarcelonaLa LigaVinicius Junior, Real Madrid'in El Clasico'da Barcelona'ya karşı kaybettiği maçın ardından takım arkadaşlarına çıkıştı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaVinicius Jr., El Clasico mağlubiyetiyle hayal kırıklığına uğradıReal Madrid, Barcelona karşısında 4-3 kaybettiBrezilyalı kanat oyuncusu arkadaşlarına çıkıştıWhatsApp'ta GOAL'ü takip edin! 🟢📱