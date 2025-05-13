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İdil Erin Tetik

Vinicius Jr takım arkadaşlarını azarladı: Eksiklerini yüzlerine vurdu

Vinicius JuniorReal MadridBarcelona - Real MadridBarcelonaLa Liga

Vinicius Junior, Real Madrid'in El Clasico'da Barcelona'ya karşı kaybettiği maçın ardından takım arkadaşlarına çıkıştı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Vinicius Jr., El Clasico mağlubiyetiyle hayal kırıklığına uğradı
  • Real Madrid, Barcelona karşısında 4-3 kaybetti
  • Brezilyalı kanat oyuncusu arkadaşlarına çıkıştı
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