Getty/GOAL
Çeviri:
Vinicius Jr, Liverpool yıldızı Dominik Szoboszlai'nin yalvaran mesajlarını açıkladı ve Chelsea kaptanı Reece James'i futbol dünyasındaki en iyi arkadaşları arasında gösterdi
Vinicius Jr, Szoboszlai ile olan dostluğunu kamuoyuna açıkladı
Vinicius, şaşırtıcı bir itirafta bulunarak, Szoboszlai'yi Madrid soyunma odası dışında en yakın dostlarından biri olarak adlandırdı. Farklı kariyer yollarına rağmen, bu iki yaratıcı güç arasındaki bağ derin görünüyor. 25 yaşındaki oyuncu, YouTuber Ibai ile yaptığı röportajda futbol dünyasındaki arkadaşları hakkında sorulduğunda, "Szoboszlai ile çok konuşurum. Küçükken tanıştık. [Lucas] Paqueta futbol dünyasındaki en iyi arkadaşım. Barcelona'da Raphinha, Brezilya'da Savinho ve burada da oynamış olan Reinier. Biz Brezilyalılar saha dışında neredeyse her zaman birlikteyiz, ama Brezilyalı olmayan diğer takımlardan Reece James ile çok iyi arkadaşız. Rafael Leao, dışarıda epeyce arkadaşım var."
- Getty Images Sport
Gizli mesajlar ve Nike botları
İki yıldız arasındaki bağ, profesyonel saygı ile sınırlı değil; futbol taktikleri dışında da aktif olarak mesajlaşıyorlar. Vinicius, Nike'ın özel tasarım futbol ayakkabı serisini piyasaya sürmeye hazırlanırken, Liverpool'lu oyuncunun bu projeden pay almak için kendisine mesaj attığını itiraf etti.
"Birçok oyuncu bana bu ayakkabılarla oynamak için mesaj attı!" diye gülümseyen Brezilyalı oyuncu, "Flamengo'dan Paqueta ve Liverpool'dan Szoboszlai de bana sordu." dedi. Bu neşeli şakalaşmanın ardında, Reds için daha ciddi bir endişe yatıyor: Bu ikili ne kadar uzun süre iletişim halinde kalırsa, "Ajan Vini"nin Florentino Perez adına işini yapma fırsatı o kadar artar.
Real Madrid hayali mi, Anfield efsanesi mi?
Onların dostluğu haberi, Macaristan teknik direktörü Marco Rossi'nin patlayıcı yorumlarının ardından Liverpool için hassas bir zamanda geldi. Milli takım teknik direktörü, kaptanının her zaman İspanyol devlerine transfer olmayı hedeflediğini iddia ederek, yıldız oyuncunun Anfield'daki geleceği hakkında belirsizlik yarattı. Rossi, "Dominik'in futbol kariyerine başladığından beri onunla yakın bir ilişki sürdürdüğüm için, Real Madrid her zaman onun hayali olmuştur" diyerek büyük bir heyecan yarattı.
Szoboszlai şu anda Premier League'de ustalık dersi veriyor ve bu sezon şimdiden 10 gol attı. Bu nedenle, Liverpool yönetimi, oyuncunun geleceğini kazançlı bir sözleşme uzatmasıyla güvence altına almak için baskı altında.
- Getty Images Sport
Liverpool'un zamanla yarışı
Anlaşma yakın olduğu yönünde bir işaret olmasa da, Liverpool kendini zor bir durumda buluyor. Vinicius Jr ve geçen yıl Anfield'dan Bernabeu'ya transfer olan eski takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold gibi yakın arkadaşlarının varlığı, spekülasyonlara tehlikeli bir boyut katıyor.
Liverpool şimdi kritik bir dönüm noktasında. Szoboszlai'nin kampının haftalık 300.000 sterlinlik maaş talebini kabul edip etmemeyi karar vermeli ya da yıldız oyuncusunu Madrid'in ikonik beyaz formasına kaptırma riskini göze almalı.
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Szoboszlai'nin geleceği manşetleri süsleyeceği kesin. Sözleşmesi 2028'e kadar sürse de, bu durum Reds'e bir avantaj sağlasa da, takım arkadaşlarının ve antrenörlerin İspanya'ya transfer olmasını destekleyen sözlerinin psikolojik etkisi göz ardı edilemez. Antrenör Arne Slot için en büyük zorluk, artan "Madrid bağlantısı" onu çıkışa doğru çekse de, takımın talismanına Anfield'da tüm hedeflerine ulaşabileceğini ikna etmek olabilir.
Reklam