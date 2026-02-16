Vinicius Jr, Liverpool yıldızı Dominik Szoboszlai'nin yalvaran mesajlarını açıkladı ve Chelsea kaptanı Reece James'i futbol dünyasındaki en iyi arkadaşları arasında gösterdi

İki yıldız arasındaki bağ, profesyonel saygı ile sınırlı değil; futbol taktikleri dışında da aktif olarak mesajlaşıyorlar. Vinicius, Nike'ın özel tasarım futbol ayakkabı serisini piyasaya sürmeye hazırlanırken, Liverpool'lu oyuncunun bu projeden pay almak için kendisine mesaj attığını itiraf etti.

"Birçok oyuncu bana bu ayakkabılarla oynamak için mesaj attı!" diye gülümseyen Brezilyalı oyuncu, "Flamengo'dan Paqueta ve Liverpool'dan Szoboszlai de bana sordu." dedi. Bu neşeli şakalaşmanın ardında, Reds için daha ciddi bir endişe yatıyor: Bu ikili ne kadar uzun süre iletişim halinde kalırsa, "Ajan Vini"nin Florentino Perez adına işini yapma fırsatı o kadar artar.