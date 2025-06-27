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İdil Erin Tetik

Vinicius Jr kariyerinin sonuna kadar oynamak istediği takımı açıkladı

ViniciusReal MadridX. AlonsoDünya Kupası Şampiyonası

Xabi Alonso yönetiminde yeni bir döneme başlayan Real Madrid'in forveti Vinicius Junior, transfer iddialarının ortasında kariyer planını açıkladı.

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  • Vinicius kariyerinin tamamını Real Madrid'de geçirmek istiyor
  • Alonso'nun sisteminden ve kadrodaki rolünden memnun
  • Sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor ancak uzatılması bekleniyor
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