Vinicius Jr kariyerinin sonuna kadar oynamak istediği takımı açıkladı

AFPİdil Erin TetikVinicius Jr kariyerinin sonuna kadar oynamak istediği takımı açıkladıViniciusReal MadridX. AlonsoDünya Kupası ŞampiyonasıXabi Alonso yönetiminde yeni bir döneme başlayan Real Madrid'in forveti Vinicius Junior, transfer iddialarının ortasında kariyer planını açıkladı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaVinicius kariyerinin tamamını Real Madrid'de geçirmek istiyorAlonso'nun sisteminden ve kadrodaki rolünden memnunSözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor ancak uzatılması bekleniyorWhatsApp'ta GOAL'ı takip edin! 🟢📱