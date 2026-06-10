2025 ilkbaharında geçirdiği çapraz bağ yırtılmasından bu yana Davies, uzun süre formda kalmakta zorlanıyor. Birçok kez kas sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Şu anda uyluk sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor ve bu nedenle büyük olasılıkla Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası’nın açılış maçını kaçıracak.

Bu konuda Vincent Kompany'nin de fikrini değiştirdiği söyleniyor. Uzun süredir FCB'nin teknik direktörü, Davies'in en büyük destekçisi olarak görülüyordu ve bu nedenle başka bir sol bek transferini reddediyordu. Ancak Kompany artık bu konuyu farklı görüyor; bu pozisyon için yeni bir oyuncu transferi artık en büyük öncelik haline geldi.

Davies için uygun bir transfer teklifi gelirse, Bayern görüşmeye açık olacaktır; özellikle birçok Suudi Arabistan kulübünün neredeyse sınırsız mali kaynakları, en azından kulüpler arasındaki görüşmelerde hızlı bir anlaşmaya varılmasına yol açabilir.

Bununla birlikte, Davies'in çöle taşınmayı kabul edeceği de büyük bir şüphe konusu. Henüz 25 yaşında olan Kanadalı oyuncu, futbol için en verimli yaşlarında ve sakatlık eğilimine rağmen hala dünyanın en iyi beklerinden biri olarak görülüyor.