Sport Bild'in haberine göre, Suudi Arabistan'dan bazı kulüpler, önümüzdeki yaz Kanadalı oyuncunun transferi hakkında bilgi almak üzere Almanya'nın rekor şampiyonu ve oyuncunun menajeriyle temasa geçmiş.
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Vincent Kompany'nin fikrini değiştirmesi: Alphonso Davies transferinde FC Bayern Münih'e dev bir transfer ücreti mi bekliyor?
Säbener Straße'de kulüp temsilcileri arasında, iddiaya göre "olası bir transferin koşulları"nın ele alındığı görüşmeler yapılmış. Ancak şu ana kadar somut bir anlaşma henüz sağlanamadı.
2025 başında 2030'a kadar uzatılan sözleşmesine rağmen, Davies artık Münih'te tartışmasız bir isim değil. Basında yer alan haberlere göre, yıllık 15 milyon avro olduğu söylenen yüksek maaşı ve devam eden sakatlık sorunları nedeniyle Bayern, sol bek oyuncusunun satışını artık göz ardı etmiyor.
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Davies, FC Bayern'de artık uzun zamandır tartışmalı bir isim
2025 ilkbaharında geçirdiği çapraz bağ yırtılmasından bu yana Davies, uzun süre formda kalmakta zorlanıyor. Birçok kez kas sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Şu anda uyluk sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor ve bu nedenle büyük olasılıkla Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası’nın açılış maçını kaçıracak.
Bu konuda Vincent Kompany'nin de fikrini değiştirdiği söyleniyor. Uzun süredir FCB'nin teknik direktörü, Davies'in en büyük destekçisi olarak görülüyordu ve bu nedenle başka bir sol bek transferini reddediyordu. Ancak Kompany artık bu konuyu farklı görüyor; bu pozisyon için yeni bir oyuncu transferi artık en büyük öncelik haline geldi.
Davies için uygun bir transfer teklifi gelirse, Bayern görüşmeye açık olacaktır; özellikle birçok Suudi Arabistan kulübünün neredeyse sınırsız mali kaynakları, en azından kulüpler arasındaki görüşmelerde hızlı bir anlaşmaya varılmasına yol açabilir.
Bununla birlikte, Davies'in çöle taşınmayı kabul edeceği de büyük bir şüphe konusu. Henüz 25 yaşında olan Kanadalı oyuncu, futbol için en verimli yaşlarında ve sakatlık eğilimine rağmen hala dünyanın en iyi beklerinden biri olarak görülüyor.
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FC Bayern, Nathaniel Brown'ı her ne pahasına olursa olsun kadrosuna katmak istiyor
Münih'ten ayrılması durumunda, Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown hazır bir yedek olarak karşımıza çıkıyor. Duyumlara göre Bayern, Alman milli oyuncuyla transfer konusunda anlaşmaya varmış durumda; sadece FCB ile SGE arasındaki görüşmeler hâlâ devam ediyor.
Frankfurt, Brown için yaklaşık 60 milyon euro talep ediyor, ancak Almanya'nın rekor şampiyonu bu rakamın biraz altında bir ödeme yapmak istiyor. 22 yaşındaki oyuncu, geleceği hakkındaki spekülasyonlar konusunda son zamanlarda ketum davranmıştı: "Bu beni etkilemiyor," diye vurguladı Brown, Frankfurt ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, DFB takımıyla Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında şunları söyledi: "Odak noktam tamamen milli takımda ve Dünya Kupası'nda yer almaktan mutluluk duyuyorum."
Ancak Sport Bild'in haberine göre, Brown için Kompany ve Bayern'e transfer olmak en büyük öncelik. Brown, Real Madrid, Arsenal ve Manchester City gibi diğer ilgilenen üst düzey kulüplere yazın gitmek istemiyor. Arka plan: Kompany'nin Brown'u yıllardır takip ettiği ve İngiltere'de teknik direktörlük yaptığı dönemde onu Burnley'e transfer etmek istediği söyleniyor.
Bayern'in kış tatili öncesinde Brown'un menajerleriyle ilk temasları kurduğu, özellikle de Ekim 2025'te SGE'nin Münih ekibine karşı 0-3 yenildiği maçtaki performansı Bayern yöneticileri üzerinde kalıcı bir izlenim bırakmış olduğu belirtiliyor. O maçta Brown, Michael Olise ile başa baş mücadele etmiş ve Şampiyonlar Ligi'nde FC Barcelona ile oynanan maçta Lamine Yamal'a yaptığı gibi, Münihli yıldız oyuncuyu güçlü bir şekilde savunmuştu.