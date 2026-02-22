Vincent Kompany, Nicolas Jackson'ın Bayern Münih'ten Chelsea'ye geri döneceği yönündeki söylentilere tepki gösterdi

Jackson'ın geri dönmesi halinde Chelsea'de bir geleceği olup olmayacağı şu anda belirsiz. Liam Rosenior'un kadrosunda Joao Pedro, Marc Guiu ve Liam Delap zaten yer alırken, Emmanuel Emegha da yaz aylarında kardeş kulüp Strasbourg'dan transfer olacak.

Pedro bu sezon Blues formasıyla 14 gol attı, Delap ise zorlanıyor ve sadece iki gol attı. Ancak Rosenior, yaz aylarında takıma katıldığından beri gol atamasa da forvetini destekliyor.

Rosenior gazetecilere şunları söyledi: "Tabii ki tüm forvetler gol atmak ister, bu yüzden futbol oynuyorlar ve bunu yapmayı seviyorlar. Ancak [maçları kazanmak için] çok daha fazlasına ihtiyacınız var. Her zaman 11 forvet ve 11 defans oyuncusuna ihtiyacınız var ve Liam ön tarafta inanılmaz derecede iyi savunma yapıyor, Joao da öyle. Son zamanlarda elde ettiğimiz iyi sonuçlara katkıda bulundular ve bu devam etmeli. Çoğu oyuncunun kariyerine bakarsanız, bir kulübe katıldıktan sonra ikinci sezonda gerçekten parladıklarını görürsünüz. Liam gerçekten çok iyi performanslar sergiledi, ancak ritmi sakatlık nedeniyle kesintiye uğradı. Joao'dan ve Liam'dan çok memnunum. Marc Gu"u da, onu sahaya sürdüğümüzde çok iyi oynadı ve başarılı olmak için bunun devam etmesi gerekiyor."