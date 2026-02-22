Getty
Vincent Kompany, Nicolas Jackson'ın Bayern Münih'ten Chelsea'ye geri döneceği yönündeki söylentilere tepki gösterdi
Jackson Chelsea'ye geri mi dönüyor?
Jackson'ın Chelsea'deki zamanı, Bayern'e kiralık olarak transfer olduktan sonra yaz aylarında sona ermiş gibi görünüyordu. Bavyera devi, Jackson bu sezon 40 maçta en az 45 dakika oynarsa transferi kalıcı hale getirebilir, ancak bu pek olası görünmüyor. Jackson bu sezon Bayern formasıyla toplamda sadece 22 kez forma giydi ve The Times'a göre Bavyera devi artık kalıcı transferi "olası görmüyor". Kompany, Jackson'ın kulüpteki durumu hakkında sorgulandı, ancak fazla bilgi vermekten kaçındı.
Kompany, Jackson'ın açıklamalarına tepki gösterdi
Cumartesi günü Eintracht Frankfurt'u 3-2 yendikleri Bundesliga maçının ardından gazetecilere şunları söyledi: "Nicolas Jackson'ın bizimle olmasından çok memnunuz. Yaz aylarında alınacak herhangi bir karar Nicolas'ın kendisiyle ve kulüpler arasında görüşülecek. Şu anda bir cevabım yok. Tek bildiğim, onunla birlikte olduğumuz için çok mutlu olduğumuz."
Jackson, Frankfurt maçında forma giymedi ve Harry Kane, maçta iki gol atarak bir kez daha manşetleri süsledi.
Jackson'ın Chelsea'de bir geleceği olabilir mi?
Jackson'ın geri dönmesi halinde Chelsea'de bir geleceği olup olmayacağı şu anda belirsiz. Liam Rosenior'un kadrosunda Joao Pedro, Marc Guiu ve Liam Delap zaten yer alırken, Emmanuel Emegha da yaz aylarında kardeş kulüp Strasbourg'dan transfer olacak.
Pedro bu sezon Blues formasıyla 14 gol attı, Delap ise zorlanıyor ve sadece iki gol attı. Ancak Rosenior, yaz aylarında takıma katıldığından beri gol atamasa da forvetini destekliyor.
Rosenior gazetecilere şunları söyledi: "Tabii ki tüm forvetler gol atmak ister, bu yüzden futbol oynuyorlar ve bunu yapmayı seviyorlar. Ancak [maçları kazanmak için] çok daha fazlasına ihtiyacınız var. Her zaman 11 forvet ve 11 defans oyuncusuna ihtiyacınız var ve Liam ön tarafta inanılmaz derecede iyi savunma yapıyor, Joao da öyle. Son zamanlarda elde ettiğimiz iyi sonuçlara katkıda bulundular ve bu devam etmeli. Çoğu oyuncunun kariyerine bakarsanız, bir kulübe katıldıktan sonra ikinci sezonda gerçekten parladıklarını görürsünüz. Liam gerçekten çok iyi performanslar sergiledi, ancak ritmi sakatlık nedeniyle kesintiye uğradı. Joao'dan ve Liam'dan çok memnunum. Marc Gu"u da, onu sahaya sürdüğümüzde çok iyi oynadı ve başarılı olmak için bunun devam etmesi gerekiyor."
Sırada ne var?
Jackson'ın Bayern formasıyla son maçı Ocak ayı sonunda oynandı ve sezon sonuna kadar Bayern'de ne kadar süre alacağı henüz belli değil. Bundesliga şampiyonu önümüzdeki hafta sonu Dortmund ile karşılaşırken, Chelsea ise Premier League'de Emirates'te Arsenal ile mücadele edecek.
