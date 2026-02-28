Villarreal'de indirim almak için kimlik hırsızlığı yaptığı iddia edilen hakem İspanya'da tutuklandı

Polis raporlarına göre, olayın şüphelilerinden biri, genç oyunculardan kişisel verileri ve belgeleri elde etmek için konumunu suistimal etmiş. Bu bilgiler daha sonra Villarreal sezon biletleri ve 25 yaş ve altı bireyler için geçerli indirimler almak için kullanılmış.

Kulüp, stadyum girişlerinde tahrif edilmiş biletleri tespit ettikten sonra yetkilileri uyardı. Soruşturma, şüphelilerin resmi platform üzerinden sezonluk biletleri satın aldıktan sonra barkodları ve QR kodlarını değiştirdiğini ortaya çıkardı.

Değiştirilen sezon biletleri daha sonra dijital pazar yerlerine ve ikinci el uygulamalarına konulmuş ve yasal fiyat sınırlarını aşmak için "hediye" olarak ilan edilmiştir.

Soruşturmacılar, faillerden birinin 18 kişiyi kulüp üyesi veya sezonluk bilet sahibi olarak kaydettirdiğini ve bunların Valensiya'dan bir scout grubunun üyeleri olduğunu iddia ettiğini kanıtladı. Failler, durumdan haberi olmayan kişilerin kimliklerinin fotokopilerini sağladılar.

Gözaltına alınanlar ifade verdikten sonra kefaletle serbest bırakıldı ve dava Vila-real mahkemesine sevk edildi. Suçlu bulunurlarsa, 601 ila 30.000 avro arasında para cezasına çarptırılabilirler.