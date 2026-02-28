Getty Images Sport
Villarreal'de indirim almak için kimlik hırsızlığı yaptığı iddia edilen hakem İspanya'da tutuklandı
Failler sezonluk biletlerden kar elde etmeyi umuyorlardı.
Polis raporlarına göre, olayın şüphelilerinden biri, genç oyunculardan kişisel verileri ve belgeleri elde etmek için konumunu suistimal etmiş. Bu bilgiler daha sonra Villarreal sezon biletleri ve 25 yaş ve altı bireyler için geçerli indirimler almak için kullanılmış.
Kulüp, stadyum girişlerinde tahrif edilmiş biletleri tespit ettikten sonra yetkilileri uyardı. Soruşturma, şüphelilerin resmi platform üzerinden sezonluk biletleri satın aldıktan sonra barkodları ve QR kodlarını değiştirdiğini ortaya çıkardı.
Değiştirilen sezon biletleri daha sonra dijital pazar yerlerine ve ikinci el uygulamalarına konulmuş ve yasal fiyat sınırlarını aşmak için "hediye" olarak ilan edilmiştir.
Soruşturmacılar, faillerden birinin 18 kişiyi kulüp üyesi veya sezonluk bilet sahibi olarak kaydettirdiğini ve bunların Valensiya'dan bir scout grubunun üyeleri olduğunu iddia ettiğini kanıtladı. Failler, durumdan haberi olmayan kişilerin kimliklerinin fotokopilerini sağladılar.
Gözaltına alınanlar ifade verdikten sonra kefaletle serbest bırakıldı ve dava Vila-real mahkemesine sevk edildi. Suçlu bulunurlarsa, 601 ila 30.000 avro arasında para cezasına çarptırılabilirler.
İspanyol hakem, seks işçisine saldırdığı için tutuklandı.
Bu sezon İspanya'dan bir hakem polisin başını belaya sokan ilk olay değil. Geçen yıl, İspanya ikinci liginde hakemlik yapan bir kişi, bir seks işçisine saldırdığı için tutuklanmıştı.
Hakemin, kadını bedelsiz cinsel ilişkiye zorlamak için polis memuru kılığına girdiği bildirildi. Tutuklandığı sırada, bu kişi üzerinde birkaç Guardia Civil ve Ulusal Polis amblemi taşıyordu.
Bu arada, evine yapılan baskında, polis memurları aldatma için kullanılan polisle ilgili eşyalara el koydu.
Yanlışlıkla tutuklandı
Hakem olmadan önce Slavko Vincic, yanlış zamanda yanlış yerde bulunmuş ve bir seks partisini hedef alan polis operasyonuna karıştığı için yanlışlıkla tutuklanmıştı.
Mayıs 2020'de, 2024 Şampiyonlar Ligi finalini yöneten Slovenyalı hakem, hakemlikten ayrı bir iş girişimi ile ilgili olarak Bosna Hersek'te bir iş toplantısına katılıyordu ve bir öğle yemeği davetini kabul etmişti. Ancak Vincic ve diğerleri masum bir şekilde yemeğe katılırken, olay yerinde ilgisiz tarafların hedefi haline gelen bir operasyon sırasında polis tarafından gözaltına alındılar.
Vincic daha sonra serbest bırakıldı ve herhangi bir suçu olmadığı için aklanmıştır. "Bu çiftliğe tesadüfen geldim. Kendi şirketim var, iş toplantısı için Bosna Hersek'teydim" dedi. "Öğle yemeği davetini kabul ettim, bu benim en büyük hatam oldu. Pişmanım.
Şirketimle birlikte masada oturuyordum, birdenbire polis geldi ve olanlar oldu. Tutuklanan ve gözaltına alınan grupla benim de, iş ortaklarımın da hiçbir ilgisi yok. Evet, bizi gerçekten polise götürdüler, tanık olarak sorguladılar, ama onları tanımadığımız ortaya çıkınca gitmemize izin verdiler."
Vincic, çok sayıda Şampiyonlar Ligi maçında hakemlik yapmıştır.
Slovenya Futbol Hakemleri Derneği Başkanı Vlado Sajn, olayı "talihsiz koşulların bir araya gelmesi" olarak nitelendirirken, Vincic iki yıl önce Wembley'de Real Madrid'in Borussia Dortmund'u 2-0 yendiği maçta hakemlik yaptı.
Daha yakın zamanda Vincic, geçen ay Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maç gününde Paris Saint-Germain ile Newcastle arasında 1-1 berabere biten maçı yönetti. Vitinha, Parc des Princes'te gecenin ilk golünü attı, Joe Willock ise ilk yarının bitiminde kafayla cevap verdi.
Bu sonuçla her iki takım da son 16 turu play-off'larına kalmak zorunda kaldı. PSG, Fransız rakibi Monaco'yu toplamda 5-4 yenerek turu geçerken, Newcastle ise Qarabag'ı iki maçta toplam 9-3 yenerek turu geçti.
Vincic, Çarşamba gecesi Real Madrid'in Benfica'yı 2-1 mağlup ettiği maçta da görev aldı. Los Blancos, geriye düştüğü maçı çevirerek son 16 turuna kalmayı başardı ve Manchester City ile eşleşti.
