Viktor Gyokeres, Tottenham'ı ezici bir galibiyetle sonuçlanan ateşli takım toplantısının ardından Arsenal kadrosunun artık 'daha yakın' olduğunu iddia ediyor
Arsenal tekrar yoluna girdi
Arsenal'in şampiyonluk mücadelesi, Gunners'ın Premier Lig'de oynadığı yedi maçta sadece iki galibiyet almasıyla son haftalarda sarsılmıştı. Ancak Arteta'nın takımı, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Spurs'u 4-1 mağlup ederek üç puanı aldı ve şampiyonluk yarışına yeni bir soluk getirdi. Gyokeres ve Eberechi Eze, konuk takım adına ikişer gol attı. İsveçli forvet, yaz aylarında Sporting'den 64 milyon sterlin (74 milyon avro/86 milyon dolar) karşılığında transfer olduktan sonra kulüp için en iyi performanslarından birini sergiledi.
Gyokeres ateşli takım toplantısının perdesini aralıyor
Gyokeres maçtan sonra oyuncuların maç öncesinde konuştuklarını açıkladı. O muhabirlere şunları söyledi: "Wolves'ta elde ettiğimiz gibi bir sonuç aldığınızda her zaman zor olacaktır, ama önemli olan bununla nasıl başa çıktığınız ve buna nasıl tepki verdiğinizdir. Bugün bunu iyi bir şekilde gösterdik. Bu sonucu ve bu performansı elde etmek için, bu mükemmel bir tepkiydi. Yani, bu iyi bir işaret. Önemli olan, bunu bir sonraki maçta ve ondan sonraki maçta da göstermeye devam etmemiz. Daha oynanacak çok maç var. Ama böyle performans gösterirsek, kesinlikle iyi olacak.
"Bazen sadece hissettiklerini söylemek ve bunları grup içinde dışa vurmak önemlidir. Çoğumuz konuştu. Herkes o anda farklı insanların nasıl hissettiğini anlayabilir ve bu duyguyu daha iyi kavrayabilir. Grup içinde bu şekilde açıkça konuştuğunda, birbirine daha yakınlaşırsın ve bunu bazen yapmak çok önemlidir. Dürüst olmazsanız, gelişmek zor olur. İyi bir sohbetti, bugün kesinlikle keyif aldık ve şimdi önümüzdeki hafta sonu Chelsea ile oynayacağımız büyük maça hazırlanacağız."
'Herkesi bir araya getirmelisiniz'
Arteta, takımının Spurs'a karşı gösterdiği tepki ve Wolves'a karşı yaşadıkları hayal kırıklığının ardından takımdaki birliktelik hakkında da konuştu.
"Tüm takım için, sahada gördüklerimden daha fazla gurur ve mutluluk duyamam, ama özellikle son 72 saati nasıl geçirdiğimizden dolayı, çünkü bence bu maçın özel bir bağlamı vardı. Wolves'a karşı olanlardan ve maçın son vuruşunda iki puanı kaybettiğimizden sonra, zordu" dedi.
"Ama bu oyunun güzelliği de bu. Maçı izlerken, o maçı nasıl berabere bitirdiğinizi hiçbir açıdan açıklayamazsınız. Maçı tekrar izlersiniz ve bunun imkansız olduğunu söylersiniz, tekrar izlemeniz gerekir ve bunun olmayacağını söylersiniz, ama oldu. Ve sonra kendinizi toparlamanız gerekir, çünkü bir noktada öfkeli, üzgün ve utanmış hissedersiniz.
"Hepimiz farklı milletlerdeniz, hepimizin farklı duyguları var ve sonra herkesi bir araya getirmek zorundasınız. Onlarla birlikte vakit geçirmek, herkesi aynı çizgiye getirmek ve 'Tamam, bir sonraki bölümde ne olacak?' demek büyük bir zevkti. Bu bölüm bitti, bunu bir dönüm noktası olarak nasıl kullanabiliriz ve kendimizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz, odak noktamız buydu, niyetimiz buydu. Ama sonra bunu sahada yapmanız gerekiyor ve bence maçın başından sonuna kadar yaptığımız şey buydu. Olağanüstüydü."
Arsenal'in sıradaki rakibi Chelsea
Arsenal, şampiyonluk mücadelesine devam etmeden önce nadir bir boş hafta geçirecek. Manchester City, Cumartesi günü ilk olarak sahaya çıkacak ve Leeds deplasmanında zirvedeki farkı azaltma şansı yakalayacak. Arsenal ise Pazar günü Chelsea'yi evinde ağırlayacak.
