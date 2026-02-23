Viktor Gyokeres, Tottenham'ı ezici bir galibiyetle sonuçlanan ateşli takım toplantısının ardından Arsenal kadrosunun artık 'daha yakın' olduğunu iddia ediyor

Gyokeres maçtan sonra oyuncuların maç öncesinde konuştuklarını açıkladı. O muhabirlere şunları söyledi: "Wolves'ta elde ettiğimiz gibi bir sonuç aldığınızda her zaman zor olacaktır, ama önemli olan bununla nasıl başa çıktığınız ve buna nasıl tepki verdiğinizdir. Bugün bunu iyi bir şekilde gösterdik. Bu sonucu ve bu performansı elde etmek için, bu mükemmel bir tepkiydi. Yani, bu iyi bir işaret. Önemli olan, bunu bir sonraki maçta ve ondan sonraki maçta da göstermeye devam etmemiz. Daha oynanacak çok maç var. Ama böyle performans gösterirsek, kesinlikle iyi olacak.

"Bazen sadece hissettiklerini söylemek ve bunları grup içinde dışa vurmak önemlidir. Çoğumuz konuştu. Herkes o anda farklı insanların nasıl hissettiğini anlayabilir ve bu duyguyu daha iyi kavrayabilir. Grup içinde bu şekilde açıkça konuştuğunda, birbirine daha yakınlaşırsın ve bunu bazen yapmak çok önemlidir. Dürüst olmazsanız, gelişmek zor olur. İyi bir sohbetti, bugün kesinlikle keyif aldık ve şimdi önümüzdeki hafta sonu Chelsea ile oynayacağımız büyük maça hazırlanacağız."