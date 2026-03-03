Goal.com
Viktor Gyokeres Brighton GFXGetty/GOAL
Viktor Gyokeres neden Brighton'da başarılı olamadı? Arsenal'in 9 numarası ilk Premier Lig sezonunda neden başarısız oldu?

Viktor Gyokeres'in Arsenal'deki ilk sezonu, nazikçe söylemek gerekirse, karışık geçti. Nitekim, Gunners için tüm turnuvalarda ilk 22 maçında sadece 7 gol attı, bu da kulübün onun hizmetlerine yaptığı 63,5 milyon sterlinlik (85 milyon dolar) yatırımın karşılığını alamadığını gösteriyor. Bazıları İsveçli oyuncunun Mikel Arteta'nın takımına uygun olmadığını düşünürken, diğerleri Gyokeres'i Premier Lig tarihinin en kötü transferlerinden biri olarak nitelendirdi.

Ancak, Gyokeres yılbaşından bu yana gösterdiği performansla, bu ikinci değerlendirme için henüz çok erken olduğunu kanıtladı. Eski Sporting CP forveti, son 15 maçında 8 gol attı. Bunların arasında Arsenal'in Tottenham Hotspur Stadyumu'nda 4-1 kazandığı derbide attığı muhteşem iki gol de var. Arteta, Gyokeres'in performansını "inanılmaz" olarak nitelendirdi. Eleştirilerin yağmuruna tutulan Gyokeres, şimdi Gunners'ın dörtlü kupayı kazanma yolunda önemli bir rol oynuyor. Bu da onun karakterinin gücünün bir kanıtı.

Ancak Gyokeres'in gerçekten bir dönüm noktasına geldiği tartışmaya açık bir konu. Pazar günü Chelsea ile oynanan maçta, sadece bir şut ve 27 top dokunuşu yapabildi ve 14 kez top kaybı yaşayarak anlamlı bir etki yaratmakta zorlandı. Gyokeres'in Arteta yönetiminde kaydettiği küçük gelişmelere rağmen, en iyi takımlar onu sessiz tutmak için hala çok fazla çaba sarf etmiyor. Bu nedenle, en üst seviyede yer aldığını kanıtlamak için hala yapması gereken çok şey var - ki kendisi de bunu kabul ediyor gibi görünüyor.

"Her zaman daha iyi olabilirim" dedi The Athletic'e verdiği röportajda. "Ben her yönüyle mükemmel bir oyuncu değilim. Bir futbolcu olarak bu iyi bir his çünkü her zaman daha iyisini yapabilir ve her zaman gelişebilirsin. Umarım bunu her zaman hissederim."

Arsenal taraftarlarının hayal kırıklığının çoğu, Gyokeres'in Emirates'e Premier League'de başarılı olmak için gereken fiziksel özelliklere sahip, gol makinesi olarak geldiği yönündeki yanlış varsayımdan kaynaklanıyor. Onun geçmişini biraz araştırsalardı, daha gerçekçi beklentiler belirleyebilirdi.

Gyokeres'in İngiltere'nin en üst liginde bir kulüpte oynadığı tek diğer seferde, başarısız olmuştu. Çarşamba günü Arsenal ile Brighton'a dönmeye hazırlanan Gyokeres'in Amex Stadyumu'ndaki talihsiz üç yıllık dönemini GOAL geriye dönük olarak inceliyor...

  • Brighton & Hove Albion v Southampton - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    'Doğal bir golcü değil'

    Brighton, yetenekli oyuncuları keşfetme ve geliştirme konusunda mükemmel bir sicile sahiptir. Marc Cucurella, Moises Caicedo ve Alexis Mac Allister, kulübe büyük kazanç sağlayan oyunculardan bazılarıdır. Bu üç oyuncu gibi, 19 yaşındaki Gyokeres'e de büyük umutlar besleniyordu. Gyokeres, Tottenham'ın iki oyuncusu Dejan Kulusevski ve Lucas Bergvall'ı da yetiştiren İsveç kulübü Brommapojkarna'dan transfer edilmişti. 

    2018 Ocak ayında transferi tamamlandıktan sonra Gyokeres, doğrudan Brighton'ın 23 yaş altı takımına katıldı ve sezonun ikinci yarısında yedi gol atarak Seagulls'un Premier League 2'ye yükselmesine yardımcı oldu. Ancak, süperstar olma potansiyeli olduğuna dair net bir işaret yoktu ve ilk kez A takımda forma giymek için beklemek zorunda kaldı.

    Bu fırsat, o yılın Ağustos ayında, Gyokeres'in Lig Kupası'nın ikinci turunda Southampton'a 1-0 yenildikleri maçta ilk 11'de yer almasıyla geldi. Ancak bu, İsveçli oyuncunun 2018-19 sezonunda ilk takımda oynadığı sadece beş maçtan biriydi ve hiçbirinde gol atamadı. Kimse onun çalışkanlığını sorgulayamasa da, Gyokeres son üçte birde fark yaratan bir oyuncu olarak hemen göze çarpmadı.

    Eski Brighton orta saha oyuncusu Dale Stephens, Gyokeres hakkındaki ilk izlenimlerini sorduğunda The Athletic'e "Daha çok inanılmaz derecede atletik, güçlü ve hızıyla tehdit oluşturan bir oyuncu olduğu izlenimini verdi" dedi. "Ancak o zamanlar onun doğuştan bir golcü olduğunu söyleyemezdim. Bu doğuştan gelen bir yetenek değil, çok çalıştığı bir şey."

  • Brighton & Hove Albion v West Bromwich Albion - FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Zorla geniş alana itildi

    Gyokeres'in savunmasında, Brighton'ın onu merkez forvet yerine sol kanatta oynatması da yardımcı olmadı. Glen Murray'in arkasında kıdemli bir 9 numara olarak şans bulamıyordu, Aaron Connolly ise U23 takımında bu rolü üstlenmişti.

    "Orta sahada oynayabilirdi, ama sol kanatta oynuyordu. Ara sıra forvet olarak oynuyordu, ama çok iyi olan Connolly vardı," diye konuştu Gyokeres'in o dönemki takım arkadaşlarından Josh Kerr, Sky Sports'a.

    Kerr, Gyokeres'in bu pozisyondaki performansına ilişkin şunları ekledi: "Kanat oyuncularının geriye dönüp beklerinize yardım etmesini istersiniz - zorlu deplasman maçlarında çift markaj gibi zorlu bir görevi üstlenmelerini istersiniz. O, siz istemeden bunu yapardı, bu da bazı takımlar veya teknik direktörler için çok önemli bir özellik. O zamanlar onu çok takdir ediyorduk, ama bu kadar başarılı olacağını düşünmemiştik. İngiltere'deki hayata uyum sağlıyordu, ama her ay onda bir değişiklik görebiliyorduk. Her zaman içeriye doğru kayıyor, sürekli gol atmak istiyordu."

    Sarsılmaz zihniyeti ve etkileyici çalışma temposuna rağmen, Brighton yetkilileri sonunda uyum sürecinin çok zor olduğunu düşündü. Gyokeres'in kiralanmasına karar verildi ve St Pauli ona Almanya ikinci liginde düzenli olarak oynama şansı verdi.

  • FC St. Pauli v 1. FC Nürnberg - Second BundesligaGetty Images Sport

    'Yıkılmaz'dan vazgeçilebilirliğe

    Gyokeres, St Pauli'de öncelikle sol kanatta oynamaya devam etti ve Bundesliga 2'de 26 maçta toplam 10 gol ve asistle saygın bir performans sergiledi ve sezonu kulübün en skorer üçüncü oyuncusu olarak tamamladı. Ayrıca teknik direktör Jos Luhukay üzerinde de kalıcı bir izlenim bıraktı.

    Luhukay, Aralık 2019'da Wehen Wiesbaden'i 3-1 yendikleri maçta Gyokeres'in iki gol attıktan sonra gazetecilere "Bir yarış atı gibi koştu. Bence yarım saat daha oynamak istiyordu. Yıkılmazdı" dedi.

    The Athletic, Alman kulübünün ertesi yaz Gyokeres'i transfer etmek için bir teklif sunduğunu, ancak Brighton'ın onun Amex'te hala katkıda bulunabileceği inancıyla bu teklifi reddettiğini bildirdi. Bu nedenle, Gyokeres İngiltere'ye döndüğünde, o dönemki teknik direktör Graham Potter'ın planlarına girmeye kararlıydı ve Eylül 2020'de bir tür dönüm noktası yaşadı. Merkez forvet pozisyonuna geçtikten sonra, Brighton formasıyla ilk golünü attı ve Portsmouth'u 4-0 yendikleri Lig Kupası maçında bir gol daha hazırladı. 

    Potter maçtan sonra, "Bence farklı özellikleri var" dedi. "Tek başına forvette oynamak kolay bir şey değil, ama ondan istenen rol buydu. Bence o pes etmedi ve sonunda ödülünü aldı. Hala öğrenme aşamasında ama bence kullanabileceğimiz niteliklere sahip. Onun gelişimini değerlendirmeye devam edeceğiz ve onun için doğru kararı vereceğiz. Ama takımda iyi bir performans gösteriyor ve ondan memnunuz."

    Potter, o ayın ilerleyen günlerinde Brighton'ın Manchester United'a yenildiği dördüncü tur maçında da Gyokeres'i ilk on birde sahaya sürdü, ancak Danny Welbeck ve Neal Maupay'in Brighton'ın ilk tercih edilen forvetleri olması nedeniyle Gyokeres hala Premier League'de forma şansı bulamıyordu. Bu nedenle, üç gün sonra Gyokeres'in Championship ekibi Swansea City'ye sezonluk kiralık olarak transfer olması sürpriz olmadı.

  • Coventry City v Birmingham City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Kariyerini belirleyen hamle

    Gyokeres, Potter'ın bu kararından pişmanlık duymasına neden olmadı. Swansea'daki performansı büyük bir hayal kırıklığıydı ve 12 maçta attığı tek gol, Brighton'ın Ocak ayında forveti geri çağırmasına neden oldu. ESPN, Swansea'ya yakın bir kaynağın Gyokeres'i Güney Galler'deki kısa süreli görevinde "kaybolmuş gibi" olarak tanımladığını bildirirken, baş antrenör Steve Cooper ise kiralama işleminin onun hızlı bir şekilde uyum sağlaması için çok geç yapıldığını öne sürdü.

    Brighton, Gyokeres'i hemen tekrar kiraladı, bu kez Coventry City'ye, ancak burada da istikrarlı performans sergilemekte zorlandı. Sky Blues formasıyla Championship'te 19 maçta sadece 3 gol attı ve bunların sadece 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, Coventry, İsveçli milli oyuncu için 1 milyon sterlinlik kalıcı transfer teklifi sunacak kadar olumlu yönleri olduğunu düşündü ve Brighton da bu teklifi kabul etti.

    Gyokeres, Amex'ten sadece bir gol ve sekiz maçla ayrıldı ve bunların hiçbiri Premier League'de değildi. Bu, onu Coventry için riskli bir satın alma haline getirdi, ancak Mark Robins, Potter'ın görmediği bir şeyi açıkça görerek, onun iyi olacağına her zaman inandı.

    Eski Sky Blues patronu, Gyokeres'in transferi kesinleştikten sonra "Viktor, iyi bir güç, hız ve hareket kabiliyetine sahip, büyük potansiyeli olan yetenekli bir forvet" dedi. "Bizimle kiralık olarak oynarken müthiş bir tutum sergiledi. Kendine güveni arttı ve aynı gelişimi ve arzuyu göstermeye devam edeceğini umuyoruz."

  • Viktor Gyokeres Sporting 2024-25Getty

    Martılar pişman mı?

    Robins'in içgüdüsü doğru çıktı. Gyokeres, Coventry için sonraki iki sezonda 43 gol attı ve 17 asist yaptı, takımın 2022-23 sezonunda Championship play-off finaline yükselmesine yardımcı oldu, ancak finalde Luton Town'a penaltılarla yenildiler. Sky Blues, Gyokeres'i Sporting'e satarak 19 milyon sterlin (25 milyon sterlin) kar elde etti. Gyokeres, Sporting'de Avrupa'nın en tehlikeli forvetlerinden biri olarak kendini kanıtladı ve geçen sezon tüm turnuvalarda 63 gol atarak Ballon d'Or töreninde çok prestijli Gerd Muller Trophy ödülünü kazandı.

    Gyokeres'in hızlı yükselişi Brighton için pek iyi bir izlenim bırakmadı ve ona ayak uydurması için daha fazla zaman ve fırsat verilmesi gerektiği öne sürüldü. Ancak kulübün CEO'su Paul Barber, tüm bağları koparmak isteyenin şu anki Arsenal'in 9 numarası olduğunu açıkladı.

    Barber, Sky Sports'a verdiği röportajda "Viktor olağanüstü bir ilerleme kaydetti, ancak daha da hızlı ilerlemek istiyordu" dedi. "O zamanlar, ona burada birinci takımda oynama garantisi veremiyorduk. Viktor'un gelişmeye devam edebilmesi için onu kiralamaya devam etmekten çok memnunduk. Ancak Viktor'un daha kalıcı bir yer arzulaması, onun hakkında çok şey söylüyor. Sonunda istediğini elde etti ve gerisi tarih oldu. Genç yetenekleri keşfetmek, onları yetiştirmek ve daha da iyi yerlere geldiklerini görmek her zaman güzel bir şey."

    Barber, The Athletic'e pişmanlık duyup duymadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Satış kararını olduğu gibi kabul etmeliyiz – oyuncu için doğru, kulüp için doğru bir karardı. Oyuncu transferi kesin bir bilim değildir, oyuncuları transfer etme veya ne zaman transfer etme kararları da öyle. Kararları her zaman geriye dönüp bakarak değerlendirebilirsiniz, ama her zaman bir nedeni vardır. Önemli olan, gerçek zamanlı olarak bir dizi karar vermektir. Çoğu kulüpte benzer örnekler vardır. Futbol budur. Olur böyle şeyler."

  • viktor-gyokeres(C)Getty Images

    'Seviliyorsanız, seviyeleri geçebilirsiniz'

    Brighton, Gyokeres'in bu hafta kendilerine musallat olmaması için dua edecek. Fabian Hurzeler'in takımı, Premier Lig sıralamasında 11. sıraya düşmesine rağmen hala Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ediyor ve Aralık ayında Emirates'te 2-1 yenildikleri maçtaki performanslarından cesaret alacaklar.

    Diego Coppola, Jan Paul van Hecke ve Lewis Dunk o gün Gyokeres'i sıkı bir şekilde kontrol altında tutmayı başardı ve Arsenal'in yıldız oyuncusunun 71 dakika sahada kaldığı süre boyunca sadece 23 kez topa dokunmasına izin verdi. Ancak o günden bu yana Arteta'nın büyük sevincine, Gyokeres'te bir şeyler değişti.

    "Onun niteliklerini biliyoruz. O şüphesiz inanılmaz bir forvet. Onun niteliklerini beslememiz, onu daha iyi anlamamız, onun da takımı ve ligi daha iyi anlaması gerekiyor. Bence doğru yoldayız," dedi Arsenal menajeri geçen hafta. "Güven, hayatta ne yaparsanız yapın, her insan için temel bir unsurdur. Ve bir yere ait olduğunuzu hissettiğinizde ve sevildiğinizi, hatta daha da iyisi, sevildiğinizi hissettiğinizde.

    Etrafınızdaki insanların güvenini hissederseniz, bence o zaman herkesin sizden beklediği seviyeye gerçekten ulaşabilirsiniz. Viktor şu anda bu duyguları hissetmeye başladığı bir dönemde ve bu performansları için gerçekten olumlu bir şey."

    Geriye dönüp bakıldığında, Brighton'ın Gyokeres'e bu güveni inşa etmesi ve gerçek benliğini ortaya çıkarması için bir platform sunmamış olması tuhaf. Seagulls taraftarları, ne olabileceğini düşünerek şüphesiz acı çekecekler ve Gyokeres, Arsenal'in 2004'ten bu yana ilk Premier League şampiyonluğuna doğru bir başka büyük adım atmaya çalışırken, Amex'te Bane'den esinlenen gol sevincini sergilerse, bu duyguyu daha da şiddetlendirebilir.

