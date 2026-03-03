Viktor Gyokeres neden Brighton'da başarılı olamadı? Arsenal'in 9 numarası ilk Premier Lig sezonunda neden başarısız oldu?

Ancak, Gyokeres yılbaşından bu yana gösterdiği performansla, bu ikinci değerlendirme için henüz çok erken olduğunu kanıtladı. Eski Sporting CP forveti, son 15 maçında 8 gol attı. Bunların arasında Arsenal'in Tottenham Hotspur Stadyumu'nda 4-1 kazandığı derbide attığı muhteşem iki gol de var. Arteta, Gyokeres'in performansını "inanılmaz" olarak nitelendirdi. Eleştirilerin yağmuruna tutulan Gyokeres, şimdi Gunners'ın dörtlü kupayı kazanma yolunda önemli bir rol oynuyor. Bu da onun karakterinin gücünün bir kanıtı.

Ancak Gyokeres'in gerçekten bir dönüm noktasına geldiği tartışmaya açık bir konu. Pazar günü Chelsea ile oynanan maçta, sadece bir şut ve 27 top dokunuşu yapabildi ve 14 kez top kaybı yaşayarak anlamlı bir etki yaratmakta zorlandı. Gyokeres'in Arteta yönetiminde kaydettiği küçük gelişmelere rağmen, en iyi takımlar onu sessiz tutmak için hala çok fazla çaba sarf etmiyor. Bu nedenle, en üst seviyede yer aldığını kanıtlamak için hala yapması gereken çok şey var - ki kendisi de bunu kabul ediyor gibi görünüyor.

"Her zaman daha iyi olabilirim" dedi The Athletic'e verdiği röportajda. "Ben her yönüyle mükemmel bir oyuncu değilim. Bir futbolcu olarak bu iyi bir his çünkü her zaman daha iyisini yapabilir ve her zaman gelişebilirsin. Umarım bunu her zaman hissederim."

Arsenal taraftarlarının hayal kırıklığının çoğu, Gyokeres'in Emirates'e Premier League'de başarılı olmak için gereken fiziksel özelliklere sahip, gol makinesi olarak geldiği yönündeki yanlış varsayımdan kaynaklanıyor. Onun geçmişini biraz araştırsalardı, daha gerçekçi beklentiler belirleyebilirdi.

Gyokeres'in İngiltere'nin en üst liginde bir kulüpte oynadığı tek diğer seferde, başarısız olmuştu. Çarşamba günü Arsenal ile Brighton'a dönmeye hazırlanan Gyokeres'in Amex Stadyumu'ndaki talihsiz üç yıllık dönemini GOAL geriye dönük olarak inceliyor...