VİDEO: Vincent Kompany, Vinicius Junior'ın ırkçılık davasında Eusebio'nun adını anan Jose Mourinho'ya 12 dakikalık bir monologla yanıt verdi

Mourinho'nun açıklaması çok sayıda eleştiriye yol açtı. Eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörü, Amazon Prime Video'da yorumculuk yapan Hollandalı efsane Clarence Seedorf tarafından "ırkçı tacizi haklı göstermeye çalışmakla" suçlandı.

Şu anda Bundesliga şampiyonu Bayern'in başında bulunan eski Manchester City yıldızı Kompany, futbol dünyasında ırkçılık iddialarının dünya çapında manşetlere taşınmasıyla birlikte, bu talihsiz olaylar ve yorumlar hakkında görüşlerini açıkladı.

Belçikalı oyuncu şöyle konuştu: "Bu zor bir konu. Maçı izledim ve gerçekten çok ilgimi çekti. Bu hikayenin iki farklı bileşeni var. Birincisi, sahada olanlar, ikincisi ise taraftarların yaptıkları. Bir de maçtan sonra olanlar var. Bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor.

"Olayın kendisini ve Vini'nin tepkisini izlediğinizde, bu tepkinin sahte olamayacağı anlaşılıyor. Duygusal bir tepki olduğu görülüyor. Hakeme gidip tüm bu yükü omuzlarına yüklemesinin ona ne faydası olacağını anlamıyorum. O anda bunun doğru şey olduğunu düşündü.

“Kylian Mbappe normalde her zaman diplomatik davranır, ama gördükleri ve duydukları konusunda çok netti. Bir de Benfica oyuncusu vardı, söylediklerini tişörtünün içinde saklıyordu. Stadyumda maymun işareti yapan insanlar vardı, videoda da görülüyor. Bana göre maçtan sonra olanlar daha da kötü.

“Jose Mourinho, Vini Jr'ın karakterine saldırarak, Vini'nin o anda yaptığı şeyi itibarsızlaştırmak için Vini'nin kutlama şeklini gündeme getirdi. Liderlik açısından büyük bir hataydı.

“Üstelik Mourinho, Eusebio'nun adını da anmıştır. Benfica'nın ırkçı olamayacağını, çünkü en iyi oyuncularının Eusebio olduğunu söylemiştir. 60'lı yıllarda siyahi oyuncuların neler yaşadığını biliyor musunuz? Eusebio ile her deplasmana gidip onun neler yaşadığını görmüş müydü? Bugün Vini Jr hakkında bir şey söylemek için onun adını kullanmak...

“Dürüst olmak gerekirse, bugün olan birçok şeyde kendime bir yer bulamıyorum, bu yüzden bir gruba ya da diğerine dahil olmak istemiyorum. Jose Mourinho ile çalışan 100 kişiyle tanıştım. Kimsenin Jose hakkında kötü bir şey söylediğini duymadım. Tüm oyuncuları onu seviyor.

“Onun nasıl bir insan olduğunu anlıyorum, kulübü için mücadele ettiğini anlıyorum. İçten içe iyi bir insan olduğunu biliyorum. Onu bu konuda yargılamama gerek yok. Ama duyduğum şeyleri de biliyorum. Yaptıklarını anlıyorum, ama bir hata yaptı. Umarım gelecekte bu tekrar olmaz ve birlikte yolumuza devam edebiliriz.”