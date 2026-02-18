AFP
VİDEO: Victor Osimhen, Juventus'u ezici bir skorla yenerek Şampiyonlar Ligi play-off turunu geçmesine rağmen Galatasaray takım arkadaşlarına öfkelendi
Tarihi bir gecede buruk bir not
RAMS Park'ta Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçında ilk kez 5 gol atarak 10 kişilik Juventus takımını mağlup etti ve büyük bir sevinç yaşandı. Ancak kutlamalar, Osimhen'in tuhaf bir patlamasıyla gölgelendi. Hakem maçın son düdüğünü çaldığında, kameralar 27 yaşındaki oyuncunun kendisine sarılmaya çalışan bir takım arkadaşını agresif bir şekilde itip kakmasını, ardından da çılgınca el kol hareketleri yapıp takım arkadaşlarına bağırmasını yakaladı.
Saha içinden gelen haberlere göre, Osimhen'in "huysuz öfkesi", takımının beş gol attığı bir maçta gol atamamış olmasının kişisel hayal kırıklığından kaynaklanıyordu. Takımın geri kalanı İstanbul seyircisinin alkışlarını alırken, Sacha Boey'in son dakikalarda attığı beşinci golün asistini yapan eski Napoli oyuncusu, sahada öfkeyle dolaşarak, galibiyetteki yardımcı rolünden memnun olmadığını gösterdi.
Maç sonrası yaşanan dramadan önce, maçın kendisi nefes kesici bir karşılaşmaydı. Gabriel Sara, maçın başında muhteşem bir vuruşla skoru açtı, ancak Juventus, Teun Koopmeiners'in iki golüyle hemen cevap verdi ve İtalyanlar ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda, Napoli'den kiralık olarak gelen Noa Lang'ın beraberlik golü ve Davinson Sanchez'in kafa vuruşuyla ev sahibi takım öne geçince, maçın gidişatı kesin olarak değişti.
Maç, yedek oyuncu Juan Cabal'ın oyuna girdikten sadece 20 dakika sonra ikinci sarı kartla oyundan atılmasıyla konuk takım için çığırından çıktı. Galatasaray sayı üstünlüğünü acımasızca kullandı, Lang ikinci golünü attı ve yedek oyuncu Boey, Osimhen'in çalışması sayesinde maçın sonlarında skoru 5-2'ye getirdi. Bu sonuç, Luciano Spalletti'nin takımının Torino'da bir mucize yaratamadığı takdirde Avrupa'dan erken elenmesine neden oldu.
Osimhen için bundan sonra ne olacak?
Bu patlama, daha önce Juventus'a transfer olmayı reddedip İstanbul'u tercih eden Osimhen için olaylı bir sezonun son patlaması oldu. Osimhen, Galatasaray ve taraftarlarına olan "sevgisini" daha önce de dile getirmişti. Rekabetçi ruhu yadsınamaz olsa da, teknik direktör Okan Buruk, yıldız forvetinin bireysel hırsının takımın kolektif başarısını gölgelememesini sağlamak isteyecektir.
Galatasaray, Çarşamba günü Allianz Stadyumu'na üç gol avantajla giderek, 16 turuna kalmayı hedefliyor. Osimhen, ilk maçta gol atamadığı için telafi etmek isteyecek ve Juventus'un savunmasının çöküşü göz önüne alındığında, Salı gecesi hak ettiğini düşündüğü golü atabilir.
