VİDEO: Victor Osimhen, Juventus'u ezici bir skorla yenerek Şampiyonlar Ligi play-off turunu geçmesine rağmen Galatasaray takım arkadaşlarına öfkelendi

RAMS Park'ta Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçında ilk kez 5 gol atarak 10 kişilik Juventus takımını mağlup etti ve büyük bir sevinç yaşandı. Ancak kutlamalar, Osimhen'in tuhaf bir patlamasıyla gölgelendi. Hakem maçın son düdüğünü çaldığında, kameralar 27 yaşındaki oyuncunun kendisine sarılmaya çalışan bir takım arkadaşını agresif bir şekilde itip kakmasını, ardından da çılgınca el kol hareketleri yapıp takım arkadaşlarına bağırmasını yakaladı.

Saha içinden gelen haberlere göre, Osimhen'in "huysuz öfkesi", takımının beş gol attığı bir maçta gol atamamış olmasının kişisel hayal kırıklığından kaynaklanıyordu. Takımın geri kalanı İstanbul seyircisinin alkışlarını alırken, Sacha Boey'in son dakikalarda attığı beşinci golün asistini yapan eski Napoli oyuncusu, sahada öfkeyle dolaşarak, galibiyetteki yardımcı rolünden memnun olmadığını gösterdi.