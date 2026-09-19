Suudi Al Ahli, bugün cumartesi akşamı iki takımı bir araya getiren ve İnterkıtalar Kupası'nın bir sonraki aşamasına götüren Afrika, Asya ve Pasifik Kupası müsabakaları kapsamında oynanan maçta, ev sahibi Güney Afrika ekibi Sundowns karşısında 2-1 mağlup oldu.

Al Ahli, Afrika şampiyonu karşısında galibiyet elde etme hırsıyla çıktığı maçta, ilk dakikalardan itibaren kendini açık bir mücadelenin içinde buldu. İki takım karşılıklı ataklar ve fırsatlar üretirken, savunmadan hücuma geçişte belirgin bir hız göze çarptı; ta ki Sundowns son dakikalarda attığı ikinci golle karşılaşmayı sonuçlandırana kadar.