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Video: Sundowns, Suudi Arabistan Al Ahli'yi şoke ederek yarım dünyanın şampiyonu oldu

Mamelodi Sundowns FC - Al Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
Güney Afrika
Suudi Arabistan

Beklentileri karşılayan zirve

Suudi Al Ahli, bugün cumartesi akşamı iki takımı bir araya getiren ve İnterkıtalar Kupası'nın bir sonraki aşamasına götüren Afrika, Asya ve Pasifik Kupası müsabakaları kapsamında oynanan maçta, ev sahibi Güney Afrika ekibi Sundowns karşısında 2-1 mağlup oldu.

Al Ahli, Afrika şampiyonu karşısında galibiyet elde etme hırsıyla çıktığı maçta, ilk dakikalardan itibaren kendini açık bir mücadelenin içinde buldu. İki takım karşılıklı ataklar ve fırsatlar üretirken, savunmadan hücuma geçişte belirgin bir hız göze çarptı; ta ki Sundowns son dakikalarda attığı ikinci golle karşılaşmayı sonuçlandırana kadar.

  • Açık bir başlangıç: Sundowns ilk darbeyi vurdu

    Maç, iki tarafın da hücum ağırlıklı başlamasıyla start aldı ve Sundowns 3. dakikada bir şut çekerek erken golü bulmanın eşiğinden döndü; ancak top doğrudan Edouard Mendy'nin kucağına gitti ve kaleci topu büyük bir zorluk yaşamadan kontrol etti.

    El Ahly ise hızlı bir yanıt verdi ve 11. dakikada gole çok yaklaştı. Ziyad el-Cehni'nin ceza sahası içinde Ivan Toney'den aldığı pasın ardından çektiği sert şut sol direğe çarptı ve Suudi ekibi öne geçme fırsatını kaçırdı.

    Yalnızca altı dakika sonra Sundowns, El Ahly'nin filelerini buldu. Nuno Santos, 17. dakikada bir kafa vuruşuyla ilk golü kaydetti; ceza sahasına gelen topu, Suudi ekibin savunmasının gerekli kapatmayı yapamaması sayesinde değerlendirdi.



    Ancak El Ahly yanıt vermekte gecikmedi ve 19. dakikada beraberliği yakalamayı başardı. Firas el-Bureykan'ın kaleye doğru çektiği şutu, Sundowns kalecisi yanlışlıkla kendi filelerine çevirdi ve Suudi ekibi maça hızlıca geri döndü.


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  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Ahly fırsat harcıyor, Trincao da fırsatları kaçırmaya devam ediyor

    Beraberlik golünün ardından maçın temposu düşmedi, aksine iki takım da ikinci golü aramaya devam etti. Ahly, 23. dakikada skoru tersine çevirmeye çok yaklaştı; Ivan Toney'nin pasının ardından Francisco Trincao kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak topu sol direğin yanından auta gönderdi.

    Sundowns, 33. dakikada tehlikeli bir girişimle karşılık verdi. Ahly savunmacılarının arkasına yaptığı ortaları tekrarlayan Güney Afrika ekibinin bir oyuncusu, gelen toplardan birinde yükselerek sert bir kafa vuruşu yaptı, ancak Edouard Mendy gösterdiği performansla topa müdahale etti ve kalesini ikinci golü yemekten kurtardı.

    İlk yarı bitmeden Trincao yeniden tehlike bölgesinde belirdi. Bir orta sayesinde yeni bir fırsat yakaladı, ancak bunu filelere göndermeyi başaramadı; kafa vuruşu Sundowns kalesinin birkaç santim yanından geçti.

    Böylece ilk yarı, karşılıklı fırsatların yaşandığı bir mücadelede 1-1 beraberlikle sona erdi. Ancak Ahly, önüne çıkan fırsatlardan birini değerlendirebilseydi soyunma odasına önde girebilirdi; özellikle Trincao'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyon ve el-Ghannam'ın direğe çarpan şutu bunların başında geliyordu.

  • Karşılıklı fırsatlar: Ahly galibiyetin peşinde

    İkinci yarı her iki taraftan da güçlü başladı ve Al Ahly, boşluklara yaptığı hareketler ve derinlikten yarattığı fırsatlarla Sundowns kalesine ulaşmaya çalıştı, ancak 56. dakikada en önemli girişimlerinden birini değerlendirmeyi başaramadı.

    Fırsat, Valentine Atangana'nın derinliğe attığı bir pasın ardından geldi, ancak Al Ahly oyuncuları topla ideal şekilde buluşamayınca, Suudi takımına maçta üstünlük sağlayabilecek yeni bir fırsat heba oldu.

    Buna karşılık Sundowns, Al Ahly kalesini tehdit etmeyi sürdürdü ve 65. dakikada öne geçmenin eşiğinden döndü; ceza sahası sınırları içinde bir oyuncularına ulaşan topa yükselerek kafayı vurdu, ancak top kalenin uzağından auta gitti; bu, Al Ahly savunması için bariz bir tehlike anıydı.

    Ayrıca oku: Video: Destek ve saldırı, Al Farraj Al Ahly ile Sundowns mücadelesi öncesi patladı

    Zaman ilerledikçe maç daha da açıldı ve iki takımın çizgileri arasında boşluklar daha belirgin şekilde ortaya çıkmaya başladı; bu durum, özellikle Al Ahly'nin maç boyunca eline geçen fırsatları değerlendiremediği göz önüne alındığında, her atağı sonucu değiştirebilecek bir potansiyel taşır hâle getirdi.

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  • Santos geri dönüyor, Sundowns galibiyeti kapıyor

    79. dakikada Al Ahly yeni bir şok yaşadı; Sundowns, Modiba'nın sağ taraftan gönderdiği ortanın ardından ikinci golü buldu. Ceza sahası içinde bir kez daha beliren Nuno Santos, topu kafayla ağlara gönderdi.

    Bu gol, Al Ahly'nin hedefleri açısından ağır bir darbe niteliğindeydi; özellikle de Suudi ekibinin kendisine üstünlük sağlayacak ikinci golün peşinde koştuğu bir anda, Afrika şampiyonu karşısında maçın bitimine sadece birkaç dakika kala yeniden geriye düşmesi büyük bir hayal kırıklığı oldu.

    Al Ahly, son dakikalarda toparlanmaya ve beraberlik golünü aramaya çalıştı; ancak Sundowns savunması üstünlüğünü korudu ve Suudi ekibinin geç kalan girişimlerini bitiş düdüğüne kadar başarıyla bertaraf etti.

    Bu sonuçla birlikte Al Ahly, Sundowns karşısında 2-1 yenildi. Güney Afrika ekibi, karşılaşmayı Nuno Santos'un ikili golü sayesinde kazanırken, Al Ahly'nin attığı gol mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Suudi ekibi, maç boyunca karşılaşmanın seyrini değiştirebilecek birden fazla fırsatı harcadı.

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