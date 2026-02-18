LAFC, Bouanga'nın penaltısıyla sadece üç dakika sonra öne geçti ve ardından farkı açtı. Son, David Martinez'e asist yaparak 11. dakikada ikinci golü attı ve 10 dakika sonra penaltı noktasından 3-0'ı yaptı. Güney Kore milli oyuncusu Real Espana için çok zorlu bir rakipti ve Bounga'ya pasını iyi bir şekilde verdi, Bouanga da ceza sahası içinden topu ağlara göndererek LAFC'nin dördüncü golünü attı. Son, ilk yarı bitmeden Timothy Tillman'a yakın mesafeden topu göndererek hat-trick yaptı. Real Espana ikinci yarıda bir gol geriye yaklaştı, ancak Bouanga 71. dakikada skoru 6-1'e getirerek maçı tamamladı ve maç topunu eve götürdü.
VİDEO: Son Heung-min, Concacaf Şampiyonlar Kupası'nda LAFC'nin Real Espana'yı mağlup ettiği maçta ilk yarıda bir gol ve ÜÇ asistle muhteşem bir performans sergiledi
LAFC, Real Espana'yı 6-0 yendi
LAFC'nin Son için planı
Maç öncesinde konuşan LAFC teknik direktörü Marc Dos Santos, GOAL'e bu sezon Son'dan en iyi şekilde yararlanma planlarını anlatmıştı. Dos Santos, "O bir takım oyuncusu. Onun sabit bir pozisyonda değil, hareketli bir pozisyonda olmasını istiyorum, çünkü hareketli olduğunda ve bir taraftan diğer tarafa geçebildiğinde, takıma daha fazla katkı sağlıyor. Onu bizim oyun tarzımızda böyle görüyorum."
Hat-trick kahramanı Bouanga da maçtan sonra Son'a teşekkür etti. Forvet, Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü aldı, ancak takım arkadaşlarına da saygılarını sundu. O, "Bu zaferi çok ihtiyacımız vardı, bu yüzden bu duygu harika. Çok iyi hissediyorum. Üç gol attığım için çok mutluyum, bence takım arkadaşlarım bana bu konuda yardımcı oldu. Bunun için takımıma teşekkür ediyorum." dedi.
Oğlu Messi'nin Miami'sine karşı mücadeleye hazırlanıyor
LAFC ve Real Espana, önümüzdeki hafta rövanş maçını oynayacak, ancak Son ve arkadaşları önce MLS'de Inter Miami ile karşılaşacak. İki takım, Cumartesi günü Los Angeles Memorial Coliseum'da MLS sezonunun açılış maçında karşı karşıya gelecek. Ancak Messi, hamstring sakatlığı nedeniyle bu maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz. Bu sakatlık nedeniyle Inter Miami, Porto Riko'da Independiente del Valle ile oynayacağı hazırlık maçını erteledi.