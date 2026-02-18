VİDEO: Son Heung-min, Concacaf Şampiyonlar Kupası'nda LAFC'nin Real Espana'yı mağlup ettiği maçta ilk yarıda bir gol ve ÜÇ asistle muhteşem bir performans sergiledi

Maç öncesinde konuşan LAFC teknik direktörü Marc Dos Santos, GOAL'e bu sezon Son'dan en iyi şekilde yararlanma planlarını anlatmıştı. Dos Santos, "O bir takım oyuncusu. Onun sabit bir pozisyonda değil, hareketli bir pozisyonda olmasını istiyorum, çünkü hareketli olduğunda ve bir taraftan diğer tarafa geçebildiğinde, takıma daha fazla katkı sağlıyor. Onu bizim oyun tarzımızda böyle görüyorum."

Hat-trick kahramanı Bouanga da maçtan sonra Son'a teşekkür etti. Forvet, Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü aldı, ancak takım arkadaşlarına da saygılarını sundu. O, "Bu zaferi çok ihtiyacımız vardı, bu yüzden bu duygu harika. Çok iyi hissediyorum. Üç gol attığım için çok mutluyum, bence takım arkadaşlarım bana bu konuda yardımcı oldu. Bunun için takımıma teşekkür ediyorum." dedi.