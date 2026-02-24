Goal.com
Snoop Dogg SwanseaGetty/GOAL
Chris Burton

Çeviri:

VİDEO: Snoop Dogg, Amerikan rap ikonunun Güney Galler'e ilk ziyaretinden önce Swansea taraftarlarına özel bir ricada bulundu

Snoop Dogg, Swansea City'de ilk canlı deneyimini yaşamaya hazırlanıyor. Amerikalı rapçi, Swans'ın Preston North End'i ağırlayacağı maçta özel konuk olacak. Müzik ikonu, bir süredir Championship takımıyla ilişkili ve kulübün azınlık hissedarı haline gelmiş durumda, ancak ancak şimdi Güney Galler'e seyahat etmek için programında yer bulabildi.

  • Snoop, Swansea'nın sahiplik ekibinin bir parçası olarak Modric'e katıldı.

    Snoop, televizyon sunucusu Martha Stewart ve Ballon d'Or ödüllü Luka Modric ile birlikte Swansea'nın sahiplik ekibinin bir parçasıdır. Finansal ve duygusal olarak yatırım yaptığı için büyük hayaller kurması mümkün olmaktadır.

    Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob Mac'in yönetimindeki Galler komşusu Wrexham ile birlikte, Swansea'nın amacı çok da uzak olmayan bir gelecekte Premier Lig'e yeniden katılmaktır.

    Şampiyonanın yoğun yapısına rağmen, Vitor Matos'un takımı ligde 15. sırada yer aldığı için bu sezon bunun gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Altıncı sıradaki Wrexham'ın sadece altı puan gerisindeler ve play-off şansı hala var, ancak bir dizi ikinci lig rakibini geride bırakmaları gerekiyor.

    Snoop, Preston maçında takımın moralini yükseltmek için elinden geleni yapmaya hazır. Swansea.com Stadyumu'nda biletleri tükenen taraftarlar, NFL gibi büyük Amerikan sporlarında olduğu gibi, havada sallamaları için ücretsiz havlu hediye edilecek.

    • Reklam

  • Snoop Dogg'un Swansea taraftarlarına mesajını izleyin

  • Swansea taraftarları, Snoop'a katılarak ücretsiz havluyu döndürmeleri söylendi.

    Swans'ın resmi sosyal medya kanallarında yayınlanan açıklamada şöyle deniyor: "Snoop Dogg, Jack Army'den bu akşam maç öncesi havlu çevirme etkinliğine katılmalarını istiyor. Taraftarların maçın başlamasından 20 dakika önce koltuklarına oturmaları ve Snoop sahaya çıktığında havlularını çevirmeleri teşvik ediliyor."

    Snoop da bir video paylaşımında söz aldı. 54 yaşındaki sanatçı, bu özel etkinliğe katılacak olanlara şunları söyledi: "Uzun zamandır beklendiğini biliyorum, ama sonunda Swansea'ya ilk ziyaretimi gerçekleştirmek için sabırsızlanıyorum.

    "Benim kulübün sahibi olmam hakkında konuştuğumuz andan itibaren, Swansea.com Stadyumu'nda hepinizle birlikte olma fırsatını sabırsızlıkla bekliyordum. Stadyumun atmosferi hakkında, özellikle de ışıklar altında oynadığımız maçlarda, çok güzel şeyler duydum.

    Wrexham maçını izlediğimde, Galler futbolunun başkenti olduğumuzu gösterdik, stadyumdaki gürültü 5.000 mil uzaktan bile inanılmaz geliyordu. Bunun bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum."

  • Snoop DoggGetty Images

    Snoop, Kış Olimpiyatları'ndan eve dönerken Galler'den geçiyor.

    Swansea, 19 Aralık'ta Wrexham'ı 91. dakikada Adam Idah'ın attığı golle mağlup ederek derbi galibiyetini elde etti. Snoop, Preston karşısında 3 puan daha kazanmayı umuyor.

    Son birkaç haftayı Milano-Cortina'daki Kış Olimpiyatları'nda ABD takımını destekleyerek geçirdikten sonra Galler'e seyahat edebildi. Amerika'ya dönmeden önce Swansea'ya kısa bir ziyaret gerçekleştiriyor.

