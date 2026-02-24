VİDEO: Snoop Dogg, Amerikan rap ikonunun Güney Galler'e ilk ziyaretinden önce Swansea taraftarlarına özel bir ricada bulundu

Snoop, televizyon sunucusu Martha Stewart ve Ballon d'Or ödüllü Luka Modric ile birlikte Swansea'nın sahiplik ekibinin bir parçasıdır. Finansal ve duygusal olarak yatırım yaptığı için büyük hayaller kurması mümkün olmaktadır.

Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob Mac'in yönetimindeki Galler komşusu Wrexham ile birlikte, Swansea'nın amacı çok da uzak olmayan bir gelecekte Premier Lig'e yeniden katılmaktır.

Şampiyonanın yoğun yapısına rağmen, Vitor Matos'un takımı ligde 15. sırada yer aldığı için bu sezon bunun gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Altıncı sıradaki Wrexham'ın sadece altı puan gerisindeler ve play-off şansı hala var, ancak bir dizi ikinci lig rakibini geride bırakmaları gerekiyor.

Snoop, Preston maçında takımın moralini yükseltmek için elinden geleni yapmaya hazır. Swansea.com Stadyumu'nda biletleri tükenen taraftarlar, NFL gibi büyük Amerikan sporlarında olduğu gibi, havada sallamaları için ücretsiz havlu hediye edilecek.