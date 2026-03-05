Çeviri:
VİDEO: 'Şimdiye kadar duyduğum en saygısız şey' - TV sunucusu Laura Woods canlı yayında telefonla bağlanarak tartışmalı Alan Pardew yorumlarına öfkesini dile getirdi
Pardew, "Arsenal'de güzel bir şey yok" diyor.
Arsenal'in Brighton'da 1-0 kazandığı zorlu maçın ardından konuşan Pardew, yetenek yerine pragmatizme güvenmelerinin tarih kitaplarında bir uyarıya layık olduğunu iddia etti. "Onları futbol menajeri gözüyle baktığımda, çok profesyoneller. Hedefe ulaşmak için her türlü oyuncuyu kullanıyorlar... Adlarının yanında bir yıldız işareti olacak çünkü bu tür performanslarda onlara bakıp, bunun sadece işlevsel bir gösteri olduğunu söylemek zorundasınız. Bu profesyonel, işlevsel bir gösteri. Onlar iyi, güçlü ve kuvvetliler. Ama onlarda güzel olan hiçbir şey yok. Gerçek bu," dedi Pardew, talkSPORT'ta.
Laura Woods'un Pardew'i eleştirdiği telefon görüşmesini izleyin.
Woods, 'yıldız işareti' iddialarına yanıt verdi
Bu yorumlar Woods'un hoşuna gitmedi ve talkSPORT'a telefon ederek hayal kırıklığını dile getirdi. "Biliyor musun Alan, seni seviyorum ama bu şimdiye kadar duyduğum en saygısız şey. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Ne, çünkü serbest vuruşları, duran topları ve köşe vuruşlarını seviyoruz diye mi? Bu düşünceyi anlamıyorum" diye karşılık verdi Woods.
Londra'nın kuzeyindeki takımı savunmaya devam eden Woods, takımın gelişimiyle ilgili eleştirilerin ironisini vurguladı. "Bu delilik... Arsenal ligi kazanırsa, hiçbirimiz, taraftarlar, nasıl kazandıkları umurumda değil, sizler bizi izlemekten hoşlanmasanız da umurumda değil, eğlenceli olup olmadığımızı neden umursayalım ki? Güzel futbol oynadığımızda herkes şöyle diyordu: 'Güzel futbol oynuyorlar ama maç kazanamıyorlar'. Şimdi ise farklı tarzlarda, farklı şekillerde maçlar kazanıyoruz, oyunlar gelişiyor ve sizler sıkılıyorsunuz," diye ekledi.
- Getty Images Sport
Arsenal, Premier Lig şampiyonluk yarışında ilerlemeye devam ediyor
Son zorlu galibiyetleri, Gunners'ı ligin zirvesinde sağlam bir şekilde tutuyor. Şu anda 30 maçta 67 puan topladılar ve bir maç daha az oynayan Manchester City'ye karşı 7 puanlık bir üstünlük sağladılar. Arteta'nın oyuncuları şimdi farklı turnuvalarda yoğun bir programa hazırlanıyor. İlk olarak FA Cup beşinci turunda Mansfield Town ile karşılaşacaklar, ardından gelecek hafta Bayer Leverkusen ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını oynayacaklar.