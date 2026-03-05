VİDEO: 'Şimdiye kadar duyduğum en saygısız şey' - TV sunucusu Laura Woods canlı yayında telefonla bağlanarak tartışmalı Alan Pardew yorumlarına öfkesini dile getirdi

Bu yorumlar Woods'un hoşuna gitmedi ve talkSPORT'a telefon ederek hayal kırıklığını dile getirdi. "Biliyor musun Alan, seni seviyorum ama bu şimdiye kadar duyduğum en saygısız şey. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Ne, çünkü serbest vuruşları, duran topları ve köşe vuruşlarını seviyoruz diye mi? Bu düşünceyi anlamıyorum" diye karşılık verdi Woods.

Londra'nın kuzeyindeki takımı savunmaya devam eden Woods, takımın gelişimiyle ilgili eleştirilerin ironisini vurguladı. "Bu delilik... Arsenal ligi kazanırsa, hiçbirimiz, taraftarlar, nasıl kazandıkları umurumda değil, sizler bizi izlemekten hoşlanmasanız da umurumda değil, eğlenceli olup olmadığımızı neden umursayalım ki? Güzel futbol oynadığımızda herkes şöyle diyordu: 'Güzel futbol oynuyorlar ama maç kazanamıyorlar'. Şimdi ise farklı tarzlarda, farklı şekillerde maçlar kazanıyoruz, oyunlar gelişiyor ve sizler sıkılıyorsunuz," diye ekledi.