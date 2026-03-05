VİDEO: 'Siktir git futbol oyna!' - Kamera, Arsenal yıldızı Brighton teknik direktörünü sustururken Fabian Hurzeler'in Piero Hincapie'ye küfürlü sözlerini yakaladı

Maçtan önce Hurzeler, Arsenal'in köşe vuruşları için harcadığı zaman hakkında şikayet etmişti. Maçtan sonra, teknik direktör maç sonrası basın toplantısında durumu tekrar tırmandırarak, sadece bir takımın futbol oynamaya çalıştığını ve Gunners'ı sürekli zaman kaybetmekle suçladı.

Hurzeler maçtan sonra, "Şu anda, nasıl oynadıklarına bakılmaksızın kendi kurallarını uyguladıkları hissine kapılıyorum, bu yüzden bunu yargılamak zor" dedi. "Genel olarak, dediğim gibi, ben asla bu şekilde kazanmaya çalışan bir teknik direktör olmayacağım. Bir soru soruyorum: Premier Lig maçında bir kalecinin üç kez yere düştüğünü gördünüz mü? "Bu tür takımlara karşı çözüm bulmanın bir yolunu bulmalıyız ve bu bizim sorumluluğumuz, bu yüzden çalışmaya devam etmeliyiz. Şikayet etmek bir işe yaramıyor, bu yüzden odak noktamız kendimiz."

Bu yorumlar Arteta'ya iletildiğinde, İspanyol teknik adam küçümseyici bir yanıt verdi: "Ne sürpriz! Hayır. Önceki maçlara bakarsanız, ondan her zaman bu tür yorumlar duyarsınız."

Takımının taktikleri hakkında diğer teknik direktörlerin görüşlerini önemsedi mi diye sorulduğunda Arteta soğuk bir tavırla yanıt verdi: "Önemsemek mi? Teknik direktöre bağlı. Yorumlara ve yorumların amacına bağlı."