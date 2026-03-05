Çeviri:
VİDEO: 'Siktir git futbol oyna!' - Kamera, Arsenal yıldızı Brighton teknik direktörünü sustururken Fabian Hurzeler'in Piero Hincapie'ye küfürlü sözlerini yakaladı
Brighton'da saha kenarında gerginlik doruğa ulaştı
Premier Lig şampiyonluk yarışı Çarşamba gecesi zirveye ulaştı, ancak en patlayıcı olay saha kenarında yaşandı. Brighton menajeri Hurzeler, Seagulls'un 1-0'lık dar yenilgisi sırasında Arsenal'in savunma oyuncusu Hincapie'ye hakaretler yağdırırken kameraya yakalandı. Olay, Ekvadorlu oyuncu yedek kulübesinin yanında taç atışı yapmak için gittiğinde meydana geldi.
Görünürde öfkeye kapılan genç Alman teknik direktör, Hincapie'ye "Siktir git futbol oyna!" dediği görüldü. Bukayo Saka'nın golü sonunda maçı belirledi, ancak dikkatler hızla teknik alana kaydı ve Hurzeler ile Mikel Arteta'nın sık sık hararetli tartışmalar yaptığı görüldü.
Sözlü savaş patlak verir
Maçtan önce Hurzeler, Arsenal'in köşe vuruşları için harcadığı zaman hakkında şikayet etmişti. Maçtan sonra, teknik direktör maç sonrası basın toplantısında durumu tekrar tırmandırarak, sadece bir takımın futbol oynamaya çalıştığını ve Gunners'ı sürekli zaman kaybetmekle suçladı.
Hurzeler maçtan sonra, "Şu anda, nasıl oynadıklarına bakılmaksızın kendi kurallarını uyguladıkları hissine kapılıyorum, bu yüzden bunu yargılamak zor" dedi. "Genel olarak, dediğim gibi, ben asla bu şekilde kazanmaya çalışan bir teknik direktör olmayacağım. Bir soru soruyorum: Premier Lig maçında bir kalecinin üç kez yere düştüğünü gördünüz mü? "Bu tür takımlara karşı çözüm bulmanın bir yolunu bulmalıyız ve bu bizim sorumluluğumuz, bu yüzden çalışmaya devam etmeliyiz. Şikayet etmek bir işe yaramıyor, bu yüzden odak noktamız kendimiz."
Bu yorumlar Arteta'ya iletildiğinde, İspanyol teknik adam küçümseyici bir yanıt verdi: "Ne sürpriz! Hayır. Önceki maçlara bakarsanız, ondan her zaman bu tür yorumlar duyarsınız."
Takımının taktikleri hakkında diğer teknik direktörlerin görüşlerini önemsedi mi diye sorulduğunda Arteta soğuk bir tavırla yanıt verdi: "Önemsemek mi? Teknik direktöre bağlı. Yorumlara ve yorumların amacına bağlı."
- Getty/GOAL
Ufukta önemli maçlar
Bu galibiyet, Arsenal'in 20 yılı aşkın süredir ilk lig şampiyonluğu için verdiği mücadeleyi sürdürmesini sağladı. Gunners, 30 maçta 67 puanla ligin zirvesinde yer almaya devam ediyor ve Manchester City'nin (29 maç) 7 puan önünde bulunuyor. Arteta'nın takımı, önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile karşılaşmadan önce, FA Cup beşinci turunda Mansfield Town ile mücadele edecek.
Brighton ise bu yenilgiyle 37 puanla 13. sırada kaldı. Seagulls, 14 Mart'ta Sunderland'a konuk olacakları maçta toparlanıp galibiyet serisine dönmeyi hedefliyor.