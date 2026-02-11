VİDEO: Sezonun en büyük kaçırılan golü mü?! Cole Palmer, Chelsea'nin Leeds ile berabere kaldığı maçın son dakikalarında, yakın mesafeden bir şekilde topu üstten dışarı attı.
Palmer, Chelsea'nin berabere kalmasıyla fırsatı kaçırdı
Chelsea, Joao Pedro'nun açılış golü ve Palmer'ın penaltısıyla 2-0 öne geçtikten sonra Leeds karşısında 3 puanı almaya hazır görünüyordu. Ancak, Lukas Nmecha ve Noah Okafor'un çabalarıyla Whites geri döndü ve skoru 2-2'ye getirdi. Palmer, uzatma dakikalarında inanılmaz bir kaçırışla maçı kazanma şansını kaçırdı. 23 yaşındaki oyuncu uzak direğe geldi ve alçak bir ortayı gole çevirecek gibi görünüyordu, ancak topu üst direğin üzerinden dışarı attı.
Sky Sports yorumcusu Paul Merson gözlerine inanamadı ve şöyle dedi: "Hayır! Palmer iki metreden kaçırdı! Hala ağzı açık bir şekilde kalede duruyor, kaçırdığına inanamıyor. Gördüklerime inanamıyorum, vay canına. Bir daha denese bile bunu yapamazdı, gördüklerime inanamıyorum."
'1000 defadan 999'unda gol atar'
Maçtan sonra menajer Liam Rosenior, Palmer'ın kaçırdığı gol hakkında soru sorulduğunda gazetecilere şöyle cevap verdi: "O pozisyonda, 1000 defadan 999'unda gol atar, o an sadece bir defaydı. O pozisyonda olmamalıydık. Maç 2-0 bitmeliydi. Bunun bir daha olmaması için oyunculara bazı şeyleri göstermem gerekiyor."
Chelsea teknik direktörü, maçı kazanamadıkları için hayal kırıklığını da dile getirerek şunları ekledi: "Gerçekten, Leeds'in [Nmecha'nın golünden önce] maçta bir şut veya fırsat yakaladığını hatırlamıyorum. Topa sahip olduğumuzda, pres yaptığımızda, enerjik olduğumuzda, futbolumuz tam da görmek istediğim gibiydi ve bu da maçı kaybetmemizi daha da acı hale getiriyor. İkinci golün ardından, maçın gidişatının neden değiştiğini oyunculara göstereceğim birkaç şeyden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Bu bir takım meselesi. 90 dakika boyunca odaklanıp konsantre olursak, bu takımın inanılmaz bir potansiyeli var, ki bunu bugün maçın %90'ında gördünüz. Bir aydır buradayım ve bunu iyileştirmek için neye odaklanmamız gerektiğini şimdiden biliyorum. Önemli olan, bunu yapmak için zaman bulabilmek.
Sırada ne var?
Chelsea şimdi dikkatini FA Cup'a ve Cuma günü Championship'in güçlü takımı Hull City ile oynayacağı dördüncü tur maçına çeviriyor. The Blues, 21 Şubat'ta küme düşme tehlikesi yaşayan Burnley'i evinde ağırlayarak Premier League'e geri dönecek.
