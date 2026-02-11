VİDEO: Sezonun en büyük kaçırılan golü mü?! Cole Palmer, Chelsea'nin Leeds ile berabere kaldığı maçın son dakikalarında, yakın mesafeden bir şekilde topu üstten dışarı attı.

Chelsea, Joao Pedro'nun açılış golü ve Palmer'ın penaltısıyla 2-0 öne geçtikten sonra Leeds karşısında 3 puanı almaya hazır görünüyordu. Ancak, Lukas Nmecha ve Noah Okafor'un çabalarıyla Whites geri döndü ve skoru 2-2'ye getirdi. Palmer, uzatma dakikalarında inanılmaz bir kaçırışla maçı kazanma şansını kaçırdı. 23 yaşındaki oyuncu uzak direğe geldi ve alçak bir ortayı gole çevirecek gibi görünüyordu, ancak topu üst direğin üzerinden dışarı attı.

Sky Sports yorumcusu Paul Merson gözlerine inanamadı ve şöyle dedi: "Hayır! Palmer iki metreden kaçırdı! Hala ağzı açık bir şekilde kalede duruyor, kaçırdığına inanamıyor. Gördüklerime inanamıyorum, vay canına. Bir daha denese bile bunu yapamazdı, gördüklerime inanamıyorum."