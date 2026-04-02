Morocco v Paraguay - International Friendly

Video: Senegalli bir hediye, Hakimi'yi kahkahalara boğdu

Senegal - Fas
Senegal
Fas
Africa Cup of Nations
A. Hakimi
Paris Saint-Germain
Senegal
Fas

Chouameni, Hakimi'ye beklenmedik bir hediye veriyor

Paris Saint-Germain'in yıldızı Faslı Achraf Hakimi, The Bridge programına konuk olduğu sırada beklenmedik bir hediye aldı.

Hakimi, programın bir bölümünde Real Madrid'den Kylian Mbappé ve Aurélien Tchouaméni ile birlikte yer aldı.

Chouameni, CAF'ın kararıyla Fas'ın Senegal'i yenerek Afrika Uluslar Kupası'nı kazanması vesilesiyle Hakimi'ye bir hediye takdim etti.

Hakimi, kutudan çıkan hediyeyi gördüğünde kahkahalara boğuldu. Hediye, bir "havlu" idi.

  • Havlu Hikayesi ve Afrika Uluslar Kupası Finali

    Ashraf Hakimi, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde, maç sırasında Senegalli kaleci Édouard Mendy'nin havlusunu almaya çalışarak tartışmalı bir olaya karıştı.

    Senegalli kaleci Yevan Diouf, maçın ardından yaptığı açıklamada, Afrika Uluslar Kupası finalinde top toplayıcılar ve Faslı oyuncuların havluyu ele geçirmeye çalışması üzerine, takım arkadaşı Edouard Mendy'nin havlusunu korumak için birkaç dakika boyunca mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi.

    Diouf, Le Parisien gazetesinde yayınlanan açıklamalarında, "Bir önceki maçta Nijerya kalecisinin havlularını çalmaya çalıştıklarını fark ettik. Neden? Bilmiyoruz" dedi.

    "Normal sürede de aynısını yaptılar, Ashraf Hakimi aracılığıyla, ve sonunda havluyu almayı başardılar. Sonra uzatmalarda, yağmur şiddetli bir şekilde yağmaya başladığında, Mori Diao (üçüncü kaleci) havluları Mendy'nin yanına koymaya gitti, ama havluları ikinci kez aldılar" diye devam etti.

