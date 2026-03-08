VİDEO: Ryan Reynolds, Wrexham'ın "Premier Lig'e yüksel" mesajını alırken Chelsea'nin ortak sahibi Behdad Eghbali ile tanışıyor

Liam Rosenior'un takımı, alt ligdeki rakibiyle gerçek bir çekişme yaşadı. Wrexham, Sam Smith ve Callum Doyle'un golleriyle iki kez öne geçti ve konuk takım, büyük bir sürprizi önlemek için üstün bireysel kalitesine güvenmek zorunda kaldı. Josh Acheampong'un son dakikalarda attığı gol, maçı 30 dakikalık uzatmaya götürdü ve Alejandro Garnacho ile Joao Pedro, George Dobson'ın kırmızı kart görmesinin ardından yorgun düşen on kişilik ev sahibi takımı karşısında maçı nihayet sonuçlandırdı.

Sonuca rağmen Reynolds, takımının performansından gurur duyuyordu. Kulübün yüksek profilli devralımından bu yana yaşadığı hızlı yükselişi düşünerek, Hollywood'un ünlü ismi sosyal medyada duygularını paylaştı. Reynolds, X'te şöyle yazdı: "Üç yıl önce bu hafta, Maidenhead United ile berabere kaldık. Bugün Chelsea'yi uzatmalara götürdük. Wrexham'ın bugünkü performansından inanılmaz derecede gurur duyuyorum."

Chelsea teknik direktörü Rosenior, rotasyonlu kadrosunun Kuzey Galler'de karşılaştığı zorlu görevin farkındaydı. Teknik direktör, takımının yoğun atmosferi ve ev sahibi takımın taktiksel cesaretini aşmak için daha yüksek bir vites bulması gerektiğini kabul etti. 120 dakikalık mücadelede Racecourse Ground'da turnuvanın büyüsünün canlı ve güçlü olduğunu belirterek, Championship takımına övgüler yağdırdı.

Rosenior şunları söyledi: "FA Cup'ın bu kadar değerli olmasının nedeni budur. Bence muhteşemdi. Enerjileri, baskı altında gösterdikleri cesaret ve oyunları muhteşemdi. Biz de çok yüksek bir seviyede oynamak zorundaydık. Çok iyi bir takım tarafından sonuna kadar zorlandık. Karakterinizi de göstermeniz gerekir."