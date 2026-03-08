Çeviri:
VİDEO: Ryan Reynolds, Wrexham'ın "Premier Lig'e yüksel" mesajını alırken Chelsea'nin ortak sahibi Behdad Eghbali ile tanışıyor
Chelsea başkanı, Wrexham'ın birinci ligde yer almasını destekliyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından The Sun tarafından paylaşılan bir videoda, Eghbali, Deadpool yıldızına Wrexham'ın futbol dünyasında kazandığı saygıyı vurgulayan altı kelimelik kısa bir meydan okuma yaptı. İkili el sıkışırken, Chelsea'nin ortak sahibi sadece "Prem'e çıkın" dedi. Bu, Reynolds ve Rob Mac'in yönetiminde kulübün ne kadar yol katettiğinin bir göstergesiydi ve batı Londra'nın devlerini gürültülü ev sahibi seyircilerin önünde mutlak bir uçuruma itti.
Blues, klasik kupa maçında zor anları atlattı
Liam Rosenior'un takımı, alt ligdeki rakibiyle gerçek bir çekişme yaşadı. Wrexham, Sam Smith ve Callum Doyle'un golleriyle iki kez öne geçti ve konuk takım, büyük bir sürprizi önlemek için üstün bireysel kalitesine güvenmek zorunda kaldı. Josh Acheampong'un son dakikalarda attığı gol, maçı 30 dakikalık uzatmaya götürdü ve Alejandro Garnacho ile Joao Pedro, George Dobson'ın kırmızı kart görmesinin ardından yorgun düşen on kişilik ev sahibi takımı karşısında maçı nihayet sonuçlandırdı.
Sonuca rağmen Reynolds, takımının performansından gurur duyuyordu. Kulübün yüksek profilli devralımından bu yana yaşadığı hızlı yükselişi düşünerek, Hollywood'un ünlü ismi sosyal medyada duygularını paylaştı. Reynolds, X'te şöyle yazdı: "Üç yıl önce bu hafta, Maidenhead United ile berabere kaldık. Bugün Chelsea'yi uzatmalara götürdük. Wrexham'ın bugünkü performansından inanılmaz derecede gurur duyuyorum."
Chelsea teknik direktörü Rosenior, rotasyonlu kadrosunun Kuzey Galler'de karşılaştığı zorlu görevin farkındaydı. Teknik direktör, takımının yoğun atmosferi ve ev sahibi takımın taktiksel cesaretini aşmak için daha yüksek bir vites bulması gerektiğini kabul etti. 120 dakikalık mücadelede Racecourse Ground'da turnuvanın büyüsünün canlı ve güçlü olduğunu belirterek, Championship takımına övgüler yağdırdı.
Rosenior şunları söyledi: "FA Cup'ın bu kadar değerli olmasının nedeni budur. Bence muhteşemdi. Enerjileri, baskı altında gösterdikleri cesaret ve oyunları muhteşemdi. Biz de çok yüksek bir seviyede oynamak zorundaydık. Çok iyi bir takım tarafından sonuna kadar zorlandık. Karakterinizi de göstermeniz gerekir."
Kural değişiklikleri Red Dragons'ın yükselme umutlarını artırdı
İngiliz Futbol Ligi'nde yapılan önemli yapısal değişiklikler sayesinde, Wrexham'ın vaat edilen topraklara giden yolu yakın gelecekte daha da erişilebilir hale gelebilir. Kulüp yönetimini sevindirecek bir hamle ile EFL kulüpleri, 2026-27 sezonundan itibaren play-off formatını altı takıma genişletmeyi resmi olarak kabul etti. Bu, sekizinci sırada bitiren takımların bile Wembley'de şansını deneyeceği anlamına geliyor ve Premier Lig'e yükselme hedefleri olan kulüpler için büyük bir güvenlik ağı sağlıyor.
Ancak şimdilik Red Dragons, mevcut sezona ve otomatik yükselme veya ilk altı içinde bitirme gibi acil hedeflerine odaklanmaya devam ediyor. Chelsea, FA Cup çeyrek finallerine ve Avrupa maçlarına devam ederken, Wrexham lig maçlarına itibarını artırmış olarak geri dönüyor. Salı günü beşinci sıradaki Hull City ile karşılaşacaklar.