Getty Images Entertainment
Çeviri:
VİDEO: Ronaldinho hala formda! Brezilya'nın efsane futbolcusu, Barcelona ile Real Madrid efsaneleri arasındaki maçta göz kamaştırdı ve Marcelo'yu şakacı bir şekilde çimlere itti
Saviola ve Barral karşılıklı goller attı
Skor tabelasında, maç iki yarıdan oluşuyordu. Barcelona, Ronaldinho'nun yaratıcı etkisi ve Saviola'nın hareketleri sayesinde ilk yarıyı daha iyi geçirdi. Kariyeri boyunca her iki kulüpte de forma giymiş olan Arjantinli forvet, son üçte birde keskin bir performans sergiledi ve La Liga'da geçirdiği zamanı tanımlayan soğukkanlılıkla golünü attı. İlk yarıda Blaugrana 1-0 önde ve tempoyu kontrol ediyor gibi görünüyordu, bu da Barcelona renklerini giyen yerel taraftarları çok sevindirdi.
İkinci yarıda Real Madrid'in tecrübeli oyuncuları, taze kanlar getirerek ve geri dönüş için yoğunluğu artırarak yeniden dirildi. Israrları sonunda David Barral'ın skoru eşitleyen golüyle sonuç verdi. İspanyol futbolunun alt liglerinde golcü bir oyuncu olan ve aynı zamanda üst ligde de başarılı bir kariyere sahip olan Barral, puanların paylaşılmasını sağlamak için tipik avcı içgüdülerini gösterdi. Maçın açılmasıyla her iki takım da başka fırsatlar yakaladı, ancak son düdük çalana kadar hiçbir takım galibiyet golünü bulamadı.
Ronaldinho açılış golünde önemli rol oynadı.
Ronaldinho, şüphesiz gecenin yıldızıydı. 45 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, hala dünya çapında bir ikon olmaya devam ediyor ve her dokunuşu tribünlerden alkışlarla karşılanıyor. Hala kolaylıkla kilitleri açabildiğini kanıtlayan eski Ballon d'Or kazananı, Katalan ekibinin açılış golünde önemli rol oynadı. Jonathan Soriano'ya kendine özgü yüksek pasını attı ve Soriano da Saviola'ya asist yaparak onun golünü hazırladı. Bu pozisyon, yıllar öncesini hatırlatan bir sahneydi ve Barcelona'nın eski yıldızları arasında hala var olan telepatik uyumu gösterdi.
Eğlenceli şakalar gösteriyi öne çıkarıyor
Ancak gecenin en çok konuşulan anı, Ronaldinho ve vatandaşı Marcelo arasındaki şakacı bir etkileşimdi. Eski Madridli bek, kendi yarı sahasından oyunu yeniden başlatmaya hazırlanırken, Ronaldinho gizlice yaklaşıp ona şakacı bir şekilde dürttü. Her zaman şovmenlik yapmayı seven Marcelo, abartılı bir dramatizmle çimlere düşerek, yüksek riskli bir Clasico maçının yoğun gerilimini taklit etti. Stadyum, bu şakacı etkileşimin neşeli doğasını hemen fark etti ve iki Brezilyalı oyuncu sahada sıcak bir kucaklaşma ve şaka paylaşırken stadyum kahkahalarla çınladı.
- Getty Images Entertainment
Legends Clasico'nun başarılı ABD'deki ilk maçı
Bu maç, bu iki deneyimli takım arasında Amerika Birleşik Devletleri topraklarında oynanan ilk Clasico olmasıyla önemli bir dönüm noktası oldu.
Oyuncular 1-1 berabere biten maçın ardından şeref turu attıklarında, tüm dikkatler Ronaldinho'nun üzerindeydi ve o da bu ilgiyi son saniyesine kadar keyifle yaşıyordu. Los Angeles'taki taraftarlar için, onun "no-look" paslarını ve bulaşıcı gülümsemesini canlı olarak izlemek, bilet fiyatının tek başına karşılığını verdi. Şimdiki nesil sezonun sonuna hazırlanırken, Efsaneler, Clasico'nun hikayesinin devam eden bir miras olduğunu ve onu ünlü yapanların ayakları sayesinde dünyayı büyülemeye devam ettiğini gösterdi.
Reklam