VİDEO: Ronaldinho hala formda! Brezilya'nın efsane futbolcusu, Barcelona ile Real Madrid efsaneleri arasındaki maçta göz kamaştırdı ve Marcelo'yu şakacı bir şekilde çimlere itti

Skor tabelasında, maç iki yarıdan oluşuyordu. Barcelona, Ronaldinho'nun yaratıcı etkisi ve Saviola'nın hareketleri sayesinde ilk yarıyı daha iyi geçirdi. Kariyeri boyunca her iki kulüpte de forma giymiş olan Arjantinli forvet, son üçte birde keskin bir performans sergiledi ve La Liga'da geçirdiği zamanı tanımlayan soğukkanlılıkla golünü attı. İlk yarıda Blaugrana 1-0 önde ve tempoyu kontrol ediyor gibi görünüyordu, bu da Barcelona renklerini giyen yerel taraftarları çok sevindirdi.

İkinci yarıda Real Madrid'in tecrübeli oyuncuları, taze kanlar getirerek ve geri dönüş için yoğunluğu artırarak yeniden dirildi. Israrları sonunda David Barral'ın skoru eşitleyen golüyle sonuç verdi. İspanyol futbolunun alt liglerinde golcü bir oyuncu olan ve aynı zamanda üst ligde de başarılı bir kariyere sahip olan Barral, puanların paylaşılmasını sağlamak için tipik avcı içgüdülerini gösterdi. Maçın açılmasıyla her iki takım da başka fırsatlar yakaladı, ancak son düdük çalana kadar hiçbir takım galibiyet golünü bulamadı.