VİDEO: Real Madrid'in Getafe'ye şok yenilgisinin ardından şiddetli bir çatışma çıkınca Vinicius Junior, Allan Nyom'a öfkeyle saldırdı

Real Madrid, kendi sahasında aldığı dar bir mağlubiyetle, Clasico rakibi Barcelona'ya bir puan farkla yaklaşma şansını kaçırdı. Her iki takım da maçı 10 kişi tamamladı, çünkü uzatma dakikalarında yaşanan dramatik olaylar Franco Mastantuono ve Adrian Liso'nun kırmızı kart görmesine neden oldu.

Maç bittikten sonra da gergin anlar yaşandı. Vinicius, Nyom ile karşı karşıya geldi ve Kamerunlu eski milli defans oyuncusu ile öfkeli bir tartışmaya girdi. Oyuncular ve teknik ekip araya girerek olayı yatıştırmak zorunda kaldı.