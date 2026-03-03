Goal.com
Vinicius Junior Llan Nyom Real Madrid Getafe 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

Çeviri:

VİDEO: Real Madrid'in Getafe'ye şok yenilgisinin ardından şiddetli bir çatışma çıkınca Vinicius Junior, Allan Nyom'a öfkeyle saldırdı

Vinicius Junior, Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Getafe'ye şok bir şekilde yenilmesinin ardından bir başka çirkin çatışmanın içine çekildi. Brezilya milli takım oyuncusu, Blancos'un yerel rakibine 1-0 yenildiği maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı. Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra, Real'in Güney Amerikalı süperstarı, bu sezon daha önce çatıştığı rakibi Allan Nyom tarafından kışkırtıldı.

  • Real Madrid, La Liga şampiyonluk yarışında değerli puanlar kaybetti.

    Real Madrid, kendi sahasında aldığı dar bir mağlubiyetle, Clasico rakibi Barcelona'ya bir puan farkla yaklaşma şansını kaçırdı. Her iki takım da maçı 10 kişi tamamladı, çünkü uzatma dakikalarında yaşanan dramatik olaylar Franco Mastantuono ve Adrian Liso'nun kırmızı kart görmesine neden oldu.

    Maç bittikten sonra da gergin anlar yaşandı. Vinicius, Nyom ile karşı karşıya geldi ve Kamerunlu eski milli defans oyuncusu ile öfkeli bir tartışmaya girdi. Oyuncular ve teknik ekip araya girerek olayı yatıştırmak zorunda kaldı.

  • Vinicius'un Getafe savunmacısı Nyom ile çarpışmasını izleyin

  • Nyom neden Real'in rakibi Vinicius'u kışkırtma ihtiyacı hissetti?

    Vinicius ve Nyom, 19 Ekim'de Estadio Coliseum'da coğrafi komşular arasında yaşanan bir başka hararetli çatışmanın ardından, 2025-26 sezonunda bir geçmişe sahip. Bu maçta Nyom, 77. dakikada oyuna girdikten 38 saniye sonra kırmızı kart gördü. Bu değişiklik, Kiko Femenia'nın ikinci sarı kart görmesini önlemek için yapıldı.

    Nyom, Vinicius'un dahil olduğu bir top dışı olay nedeniyle oyundan atıldı. Getafe teknik direktörü Jose Bordalas, maçtan sonra gazetecilere düşmanca davranış hakkında şunları söyledi: "Vinícius bana gelip 'çok iyi bir değişiklik' dedi. Bana gelip bunu söylemesine gerek yok, gelip beni kışkırtmasına gerek yok. Açıklayacak bir şey yok, bana böyle söyledi ve ben de ona sadece oyuna odaklanmasını söyledim." Getafe'nin bek oyuncusu Juan Iglesias'ın Vini'ye "Bu yüzden herkes senden nefret ediyor, takım arkadaşlarından ders al" dediği söyleniyor.

  • Oyuncular ve antrenörler Bernabeu'da maç sonrası çıkan kavgayı ayırıyor

    Getafe ve Real, Bernabeu'da yeniden karşılaştıklarında bu olay unutulmamıştı. Nyom hala kin besliyordu ve Vinicius'un önünde şaşırtıcı bir galibiyeti kutlamaya özen gösterdi. Brezilyalı forvet buna tepki gösterdi ve kavga çıktı.

    Bordalas, Vinicius'u sakinleştirmek için ilk müdahale edenler arasındaydı ve kendi oyuncusuyla ilgileneceğine söz verdi. Alvaro Arbeloa'nın maç kadrosunda yer almayan birkaç Real yıldızı da tartışmaya katıldı - Dani Ceballos, Eder Militao ve Raul Ascencio da dahil. Vinicius ve Nyom sonunda sahadan çıkarıldı ve tünele indirildi.

    Sakatlanan "Galactico" forvet Kylian Mbappe'den yoksun kalan Real, mevcut sezonu eli boş bitirme tehlikesiyle karşı karşıya. Getafe'ye yenilmeleri, La Liga'da yapacakları işleri artırırken, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Premier League'in ağır toplarından Manchester City ile karşılaşacaklar.

