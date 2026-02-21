VİDEO: Puskas ödülü adayı mı?! Newcastle U21 kalecisi kendi yarı sahasından inanılmaz bir gol attı

Harris, attığı golle şüphesiz çok mutlu olmuştur, hatta takım arkadaşları muhtemelen bunu duymaktan bıkmışlardır.

Maçtan sonra Magpies Under-21 takımının geçici teknik direktörü Robbie Stockdale, "Golleri takımın tüm oyuncuları arasında paylaştırmak çok iyi" dedi. "Topa vurduğu anda, gol olacağını düşündüm. Tranmere kalecisinin League One'da gol attığı bir maçta oynamıştım ve bu çok nadir bir durumdur. O zamandan beri böyle bir şey görmedim. Herkese bunu kasıtlı yaptığını söylüyor ve çok mutlu. Bu tür şeyler olur. Harika bir vuruş yaptı, rüzgar arkasındaydı ve topa tam isabet etti. Bu tür şeyler olur."

Harris ise tepkisini kısa ve öz bir şekilde ifade etti ve Instagram'da bir video paylaşarak "Gol ve gol yemeden bitirdi" yazısını ekledi.