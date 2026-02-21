Getty Images Sport
Çeviri:
VİDEO: Puskas ödülü adayı mı?! Newcastle U21 kalecisi kendi yarı sahasından inanılmaz bir gol attı
VİDEO: Newcastle kalecisi inanılmaz bir uzun mesafe şutuyla gol attı
Newcastle, Cuma gecesi Whitley Park'ta Fulham'ı 3-0 mağlup ederek rutin bir galibiyet aldı. Sean Neave ve Michael Mill sırasıyla ilk ve üçüncü golleri attı. Ancak, gecenin ikinci golü, futbolseverlerin dikkatini çekti. Kaleci Harris, kendi yarı sahasının içinden attığı golle adını duyurdu.
Çarşamba günü Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi'nde Qarabag'ı 6-1 yendiği maçta yedek kulübesinde oturan 19 yaşındaki oyuncu, Fulham'ın gol atmasını engelleyerek kendi kalesini gole kapattı.
Newcastle teknik direktörü: 'Herkese ciddi olduğunu söylüyor'
Harris, attığı golle şüphesiz çok mutlu olmuştur, hatta takım arkadaşları muhtemelen bunu duymaktan bıkmışlardır.
Maçtan sonra Magpies Under-21 takımının geçici teknik direktörü Robbie Stockdale, "Golleri takımın tüm oyuncuları arasında paylaştırmak çok iyi" dedi. "Topa vurduğu anda, gol olacağını düşündüm. Tranmere kalecisinin League One'da gol attığı bir maçta oynamıştım ve bu çok nadir bir durumdur. O zamandan beri böyle bir şey görmedim. Herkese bunu kasıtlı yaptığını söylüyor ve çok mutlu. Bu tür şeyler olur. Harika bir vuruş yaptı, rüzgar arkasındaydı ve topa tam isabet etti. Bu tür şeyler olur."
Harris ise tepkisini kısa ve öz bir şekilde ifade etti ve Instagram'da bir video paylaşarak "Gol ve gol yemeden bitirdi" yazısını ekledi.
Harris henüz Newcastle'da resmi bir maçta forma giymedi.
Harris, 2017 yılında Newcastle'ın akademisine katıldı ve sadece 16 yaşındayken Wrexham ile oynanan EFL Trophy maçında U21 takımında ilk kez forma giydi. Şimdiye kadar St James' Park'tan sadece bir kez kiralık olarak ayrıldı ve 2025-26 sezonunun ilk yarısında NIFL Premiership takımlarından Coleraine'de geçici olarak forma giyerek ilk kez profesyonel futbol deneyimi yaşadı. Kulüpte 21 lig maçında 7 kez kalesini gole kapattı.
Harris daha önce Newcastle'ın ilk takımında oynamış ve Mayıs 2024'te Melbourne'da A-League All Stars ile oynanan dostluk maçında yedek olarak sahaya çıkmıştı. Ayrıca Newcastle'ın yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Wor Jackie ödülünün de sahibi.
Harris, Ocak ayı sonunda Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalan maçta yedek kulübesinde yer aldı, ancak Nick Pope ve Aaron Ramsdale'in önünde yer aldığı için Eddie Howe'un takımında yakın zamanda resmi bir maçta forma giymesi pek olası görünmüyor.
- Getty Images Sport
Genç oyuncu, son yıllarda gol atan kaleciler arasına katıldı.
Golcü kaleciler son yıllarda bir fenomen haline geldi. Anatoliy Trubin, geçen ay Real Madrid'e karşı son dakikada attığı galibiyet golüyle ün kazandı ve Benfica'nın Şampiyonlar Ligi eleme turlarına yükselmesine yardımcı oldu.
Lazio'nun Ivan Provedel de Eylül 2023'te Şampiyonlar Ligi'nde gol attı ve grup aşamasında benzer şekilde dramatik bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Premier Lig'de, Liverpool'un yıldızı Alisson Becker, 2021'de West Bromwich Albion'a karşı attığı golle Reds'in ilk dört umutlarını canlı tutan son golcü kaleci oldu. Peter Schmeichel, Brad Friedel, Paul Robinson, Tim Howard ve Asmir Begovic, Premier Lig'de gol atan diğer kaleciler.
Reklam