Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Abobakr El Mokadem

Video: PSG, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool'u ağırlıyor

Fransız takımı için değerli bir galibiyet

 Paris Saint-Germain, Çarşamba akşamı Parc des Princes'te oynanan çeyrek final ilk maçında konuk takım Liverpool'u 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi yarı finaline bir adım daha yaklaştı.

PSG, 11. dakikada Desiré Doué'nin golüyle öne geçti ve 65. dakikada takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia ikinci golü attı.

PSG, önümüzdeki Salı günü İngiltere'de oynanacak rövanş maçında yarı finale yükselmeyi garantilemek üzere. Bu maçta PSG'nin galibiyet, beraberlik veya tek gol farkla mağlubiyet alması yeterli olacak.

Liverpool'un ise işi zorlaştı; yarı finale çıkmak için kendi sahasında 3 gol farkla kazanması gerekiyor.

  • Güçlü bir başlangıç ve erken bir gol

      Maç, Saint-Germain'in güçlü ve hakimiyet kuran oyunuyla başladı; Ousmane Dembélé ve Kvaratskhelia'nın hücumdaki hareketliliği ile Liverpool kalesine erken bir tehlike yaratmaya çalıştılar.

    11. dakikada, Saint-Germain, Dembélé'nin sol kanattan yaptığı pasın ardından Diziri Dui'nin golüyle öne geçti. Diziri, ceza sahası önünde topu kontrol etti ve Brian Gravenberg'e çarpan bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

    Liverpool durumu düzeltmeye çalıştı ve Jeremy Frimpong sağ kanattan Paris ceza sahasına bir orta gönderdi, ancak Nuno Mendes topu engelledi.

    20. dakikada Dominik Szoboszlai sağ kanattan uzak direğe doğru bir serbest vuruş kullandı, ancak Matvey Savonov ustaca müdahale ederek İngilizlerin beraberlik golünü engelledi.

    Liverpool'un performansı düzeldi ve sahanın ilerleyen bölgelerinde oynamayı başardı, bu da kalesini gole kapatan Paris Saint-Germain savunması üzerinde baskı yarattı.



    Fransız girişimleri ve İngilizlerin yokluğu


    30. dakikada Jeremy Frimpong sağ kanattan hızla ilerleyerek uzak direğe doğru alçak bir orta gönderdi; Zayir Emre, Dominique Soboslai'nin önünden bu topu ustaca uzaklaştırdı.

    Bundan iki dakika sonra, Khvicha Kvaratskhelia ceza sahasının sağ tarafında bir ribaund topuna doğru koştu ve kalenin soluna doğru güçlü bir şut çekti. Giorgi Mamardashvili, kale çizgisinde ustaca pozisyon aldı ve Alexis Mac Allister'ın yönünü değiştirdiği vatandaşı şutunu kurtardı.

    Paris, 37. dakikada ikinci golü atmaya çok yaklaştı. Sol kanada yapılan harika bir pas, Nuno Mendes'e ulaştı. Mendes ileriye doğru koşarak, ceza sahasındaki Desiré Doué'ye mükemmel bir pas attı. Doué şutunu çekti, ancak Liverpool kalecisi topu ustaca kurtardı.

    Paris, hücum girişimlerini sürdürdü ve Liverpool kalecisi, Dembélé'nin güçlü şutunu bir kez daha kurtardı. Dakikalar geçti ve ilk yarı, İngiliz takımının zayıf performansı eşliğinde Paris'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    Kaçırılan fırsatlar


    İkinci yarı Paris'in atağıyla başladı. 48. dakikada Liverpool bir kontra atağa çıktı; top sağ kanattaki Ikitike'ye geldi ve o da şutunu sert bir şekilde çekti, ancak top kaleyi ıskaladı.

    Liverpool skoru eşitlemeye çalışırken Paris, sahasının ortasına çekildi. 52. dakikada Hakimi, ceza sahası içinde topu geri kazandı ve atağa çıktı, ancak bu atak korner vuruşuyla sonuçlandı.

    İki dakika sonra Dembélé, ceza sahası içinde yapılan harika bir pasın ardından, Ballon d'Or ödülünün sahibi olan oyuncuyu penaltı noktasında tek başına bıraktı, ancak Dembélé tuhaf bir şekilde topu üstten dışarı attı.

  •  Paris'in ikinci golü

    66. dakikada, Saint-Germain, Kvaratskhelia'nın kaleciyi ve savunmayı geçip ağlara gönderdiği muhteşem bir golle ikinci sayısını kaydetti.



    Bu gol, pes etmeye başlayan Liverpool'u çökertti ve ev sahibi takım topun kontrolünü ele geçirdi; oyuncular aralarında kolaylıkla pas alışverişi yaptılar.

    70. dakikada Paris hızlı bir kontra atağa çıktı ve Konaté'nin Zaire-Emery'yi faul yapmasıyla penaltı kazandı, ancak VAR incelemesi sonucunda penaltı iptal edildi.

    Liverpool teknik direktörü Arne Slot, 78. dakikada yedek kulübesine başvurdu ve Kurtis Jones, Isaac, Jakpo ve Robertson'ı oyuna sokarken, Kirkes, Wirtz, Ikitike ve Soboslai'yi oyundan aldı.

    Değişikliklere rağmen Paris daha tehlikeliydi ve birçok fırsatı kaçırdı. 87. dakikada Ousmane Dembélé kanattan büyük bir hızla ilerledi ve şutunu çekti, ancak top direkten döndü.

    Dembélé daha sonra taraftarların büyük tezahüratları eşliğinde sahayı terk etti ve yerine Lucas Hernández girdi. Sonraki dakikalarda ise önemli bir gelişme yaşanmadı.

