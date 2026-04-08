Video: PSG, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool'u ağırlıyor

Paris Saint-Germain, Çarşamba akşamı Parc des Princes'te oynanan çeyrek final ilk maçında konuk takım Liverpool'u 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi yarı finaline bir adım daha yaklaştı.
PSG, 11. dakikada Desiré Doué'nin golüyle öne geçti ve 65. dakikada takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia ikinci golü attı.
PSG, önümüzdeki Salı günü İngiltere'de oynanacak rövanş maçında yarı finale yükselmeyi garantilemek üzere. Bu maçta PSG'nin galibiyet, beraberlik veya tek gol farkla mağlubiyet alması yeterli olacak.
Liverpool'un ise işi zorlaştı; yarı finale çıkmak için kendi sahasında 3 gol farkla kazanması gerekiyor.