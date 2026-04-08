Video: PSG, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool'u ağırlıyor





30. dakikada Jeremy Frimpong sağ kanattan hızla ilerleyerek uzak direğe doğru alçak bir orta gönderdi; Zayir Emre, Dominique Soboslai'nin önünden bu topu ustaca uzaklaştırdı.

Bundan iki dakika sonra, Khvicha Kvaratskhelia ceza sahasının sağ tarafında bir ribaund topuna doğru koştu ve kalenin soluna doğru güçlü bir şut çekti. Giorgi Mamardashvili, kale çizgisinde ustaca pozisyon aldı ve Alexis Mac Allister'ın yönünü değiştirdiği vatandaşı şutunu kurtardı.

Paris, 37. dakikada ikinci golü atmaya çok yaklaştı. Sol kanada yapılan harika bir pas, Nuno Mendes'e ulaştı. Mendes ileriye doğru koşarak, ceza sahasındaki Desiré Doué'ye mükemmel bir pas attı. Doué şutunu çekti, ancak Liverpool kalecisi topu ustaca kurtardı.

Paris, hücum girişimlerini sürdürdü ve Liverpool kalecisi, Dembélé'nin güçlü şutunu bir kez daha kurtardı. Dakikalar geçti ve ilk yarı, İngiliz takımının zayıf performansı eşliğinde Paris'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.