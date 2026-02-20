Çeviri:
VİDEO: Oliver Glasner'in Crystal Palace'taki görevi, Bosna'da oynanan Konferans Ligi maçında taraftarların menajeri alay etmesiyle çirkin bir hal aldı
Palace, tüm turnuvalarda 15 maçın birini kazandı.
Palace taraftarları, takımlarının kıtasal turnuvada son 16'ya kalmak için olumlu bir adım atmasını umarak Doğu Avrupa'ya uzun bir yolculuk yaptı. Ismaila Sarr, sadece 9.000 kişi kapasiteli stadyumda skoru açarken, Glasner, İngiltere milli takımı oyuncusu Adam Wharton ve rekor transfer Jorgen Strand Larsen'in de yer aldığı güçlü bir ilk 11'i sahaya sürdü.
Ancak Eagles, ikinci yarının 10. dakikasında Karlo Abramovic'in golüyle geriye düştü ve tüm turnuvalarda son 15 maçında sadece bir galibiyet alabildikleri bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.
Bosna'da Palace taraftarlarının Glasner'ı alay etmesini izleyin
Glasner, Konferans Ligi'ndeki çıkmaza tepki gösterdi
Memnuniyetsiz taraftarlar duygularını açıkça ortaya koydular ve Glasner, Palace'ı ilk büyük kupasına ulaştırmasından bir yıl bile geçmeden tribünlerin alay konusu haline geldi. 2025 FA Cup zaferinin ardından Community Shield'da Liverpool'u mağlup ettiler.
Ancak Avusturyalı taktikçi Glasner, yaz aylarında sözleşmesi sona erdiğinde Güney Londra'dan ayrılacağını açıkladı. Bazı taraftarlar onun daha erken ayrılmasını istiyor olabilir, çünkü Mostar'daki yedek kulübesine "sabah kovulsun" diye bağırıyorlardı.
Glasner, Palace'ın Zrinjski ile berabere kaldığı maçın büyük bir bölümünde hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi ve maçın bitiş düdüğü ile sahaya çıkarken kanat bekçisi Daniel Munoz'u azarladı. TNT Sports'a hayal kırıklığı yaratan performans hakkında şunları söyledi: "İki kolay hata yaptık. Tüm fırsatları görüyorsunuz, her zaman aşırı yükleme değildi, ama bire bir savunma yapamıyoruz.
Maçtan önce de söylediğim gibi, savunmamızı düzeltmemiz gerekiyor. En iyi ritimde olmadıklarını görüyoruz. Sürekli değişiklikler yapıyoruz. Bugün kendimizi çok eleştirmemiz gerekiyor. Burnley maçında (3-2 mağlubiyet) olduğu gibi maçı kontrol ettik, ama basit hatalarla ivmeyi kaybettik."
Crystal Palace 2025-26 fikstürü: Eagles'ın bir sonraki maçı
Palace, Conference League eleme turu play-off'larında hala ilerleyebilir. Zrinjski ile rövanş maçı önümüzdeki Perşembe günü Selhurst Park'ta oynanacak. Bu maçta olumlu bir sonuç almaları halinde, daha büyük kupaları kazanma şanslarını güvenli bir şekilde artıracaklar.
Glasner, Pazar günü Premier League'e geri döndüklerinde, ligin en alt sırasındaki Wolves ile evlerinde oynayacakları maçta pozitif bir hava ve ivme yakalayabilmeyi umuyor. Eagles şu anda küme düşme bölgesinden 8 puan uzaklıkta bulunuyor.