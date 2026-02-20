VİDEO: Oliver Glasner'in Crystal Palace'taki görevi, Bosna'da oynanan Konferans Ligi maçında taraftarların menajeri alay etmesiyle çirkin bir hal aldı

Memnuniyetsiz taraftarlar duygularını açıkça ortaya koydular ve Glasner, Palace'ı ilk büyük kupasına ulaştırmasından bir yıl bile geçmeden tribünlerin alay konusu haline geldi. 2025 FA Cup zaferinin ardından Community Shield'da Liverpool'u mağlup ettiler.

Ancak Avusturyalı taktikçi Glasner, yaz aylarında sözleşmesi sona erdiğinde Güney Londra'dan ayrılacağını açıkladı. Bazı taraftarlar onun daha erken ayrılmasını istiyor olabilir, çünkü Mostar'daki yedek kulübesine "sabah kovulsun" diye bağırıyorlardı.

Glasner, Palace'ın Zrinjski ile berabere kaldığı maçın büyük bir bölümünde hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi ve maçın bitiş düdüğü ile sahaya çıkarken kanat bekçisi Daniel Munoz'u azarladı. TNT Sports'a hayal kırıklığı yaratan performans hakkında şunları söyledi: "İki kolay hata yaptık. Tüm fırsatları görüyorsunuz, her zaman aşırı yükleme değildi, ama bire bir savunma yapamıyoruz.

Maçtan önce de söylediğim gibi, savunmamızı düzeltmemiz gerekiyor. En iyi ritimde olmadıklarını görüyoruz. Sürekli değişiklikler yapıyoruz. Bugün kendimizi çok eleştirmemiz gerekiyor. Burnley maçında (3-2 mağlubiyet) olduğu gibi maçı kontrol ettik, ama basit hatalarla ivmeyi kaybettik."