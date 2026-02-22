VİDEO: Öfkeli eski Arsenal yıldızı Jack Wilshere, çirkin sahnelerde kendi takım arkadaşları tarafından Luton taraftarlarından uzaklaştırıldı

Wilshere, maçtan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen yuhalama ve alaycı sözlere değindi, ancak öfkeli tepkisine girmedi. O şöyle dedi: "Öncelikle, onların hayal kırıklıklarını anlıyorum, gerçekten anlıyorum, bunu birçok kez söyledim, ama şu anda onlara ihtiyacımız var.

"Bu, oyuncuların çaba göstermemesi nedeniyle değil, her gün ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Maçları kazanmak ve taraftarları mutlu etmek için gerçekten çok çalışıyoruz.

“Oyuncuların gerçekten inançsız ve özgüvensiz olduklarını görebilirsiniz. İlk dakikada yuhalanmak zor bir durum, ama şu anda herkesin bir arada olması, herkesin birbirine destek olması gerekiyor.

“Sadece ortaya çıkıp maçları kazanmayı ve bunu yapabileceğimizi ummayı hak etmiyoruz, çünkü yapamayız, şu anda durumun böyle olmadığını açıkça görebilirsiniz.

“İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünmüyorum ama niyetimiz vardı, belirli bir şekilde oynamak istiyorduk, sonra biraz ritim yakaladık. Gol attık ve sonra liderliği korumaya çalıştık ve bu bana oyuncuların özgüven eksikliği, inanç eksikliği olduğunu gösteriyor.”

Burton'ın teknik direktörü Gary Bowyer, Brewers'ın Luton deplasmanından bir puandan fazlasını alabileceğine inandığını belirterek, “Bence en azından bunu hak ettik. İki yıl önce Premier Lig'de oynayan bir takıma karşı buraya geldik, kadronun kalitesine bakarsanız, Nahki Wells gibi bir oyuncuyu kadroya katabildiler, bu da sahip oldukları gücü ve derinliği gösteriyor.

"Sonra onlara bizim için gerçekten kötü bir fırsat verdik, ama onlardan mücadeleye devam etmelerini istedik ve biz bir grup savaşçıya sahibiz. Bence maçın en iyi fırsatları bizdeydi, ama ikinci yarıya çıktık, hücumda değişiklikler yaptık, 4-4-2'ye geçtik.

“Fabio'yu da kanatta oynattık. Son zamanlarda pek fazla fırsat bulamadı, ama tutumu ve profesyonelliği hiç şüpheye yer bırakmadı ve o ortayı bitirmesinden dolayı onun adına çok mutluyum.”