Jack Wilshere Luton Burton Albion 2025-26Getty/X
VİDEO: Öfkeli eski Arsenal yıldızı Jack Wilshere, çirkin sahnelerde kendi takım arkadaşları tarafından Luton taraftarlarından uzaklaştırıldı

Eski Arsenal yıldızı Jack Wilshere, Kenilworth Road'da Burton Albion ile 1-1 berabere kaldıkları hayal kırıklığı yaratan maçın ardından, kendi oyuncuları tarafından öfkeli Luton taraftarlarıyla olan çatışmadan uzaklaştırılmak zorunda kaldı. The Hatters, maçın sonlarında iki puanı kaçırdı ve bu durum, Wilshere tünele doğru ilerlerken bazı taraftarların öfkelerini Wilshere'e yöneltmelerine neden oldu.

  • Wilshere, Luton ile oynanan son maçın ardından neden tedirgin kaldı?

    Nahki Wells, Wilshere'nin takımı kendi sahasında moral verici bir galibiyet alarak League One play-off sıralamasına yaklaşmak isterken, 13. dakikada Luton'u öne geçirdi. Ancak 92. dakikada Fabio Tavares'in dramatik bir golüyle beraberliği kabul etmek zorunda kaldılar.

    Wilshere, maçtan sonra sahayı geçip soyunma odasına doğru yürürken anlaşılır bir şekilde hayal kırıklığına uğramıştı. Oraya varamadan, tribünlerden hakaretlere maruz kaldı. Eski İngiltere milli oyuncusu, kalabalığın içine doğru adım atarak onlara bakarak tepki gösterdi. İşler çirkinleşmeden önce o yüzleşmeden uzaklaştırıldı.

  • Öfkeli Wilshere'in taraftarlarla çatışmadan uzaklaştırılmasını izleyin

  • Wilshere, Hatters taraftarlarının yuhalamalarına yanıt verdi.

    Wilshere, maçtan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen yuhalama ve alaycı sözlere değindi, ancak öfkeli tepkisine girmedi. O şöyle dedi: "Öncelikle, onların hayal kırıklıklarını anlıyorum, gerçekten anlıyorum, bunu birçok kez söyledim, ama şu anda onlara ihtiyacımız var.

    "Bu, oyuncuların çaba göstermemesi nedeniyle değil, her gün ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Maçları kazanmak ve taraftarları mutlu etmek için gerçekten çok çalışıyoruz.

    “Oyuncuların gerçekten inançsız ve özgüvensiz olduklarını görebilirsiniz. İlk dakikada yuhalanmak zor bir durum, ama şu anda herkesin bir arada olması, herkesin birbirine destek olması gerekiyor.

    “Sadece ortaya çıkıp maçları kazanmayı ve bunu yapabileceğimizi ummayı hak etmiyoruz, çünkü yapamayız, şu anda durumun böyle olmadığını açıkça görebilirsiniz.

    “İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünmüyorum ama niyetimiz vardı, belirli bir şekilde oynamak istiyorduk, sonra biraz ritim yakaladık. Gol attık ve sonra liderliği korumaya çalıştık ve bu bana oyuncuların özgüven eksikliği, inanç eksikliği olduğunu gösteriyor.”

    Burton'ın teknik direktörü Gary Bowyer, Brewers'ın Luton deplasmanından bir puandan fazlasını alabileceğine inandığını belirterek, “Bence en azından bunu hak ettik. İki yıl önce Premier Lig'de oynayan bir takıma karşı buraya geldik, kadronun kalitesine bakarsanız, Nahki Wells gibi bir oyuncuyu kadroya katabildiler, bu da sahip oldukları gücü ve derinliği gösteriyor.

    "Sonra onlara bizim için gerçekten kötü bir fırsat verdik, ama onlardan mücadeleye devam etmelerini istedik ve biz bir grup savaşçıya sahibiz. Bence maçın en iyi fırsatları bizdeydi, ama ikinci yarıya çıktık, hücumda değişiklikler yaptık, 4-4-2'ye geçtik.

    “Fabio'yu da kanatta oynattık. Son zamanlarda pek fazla fırsat bulamadı, ama tutumu ve profesyonelliği hiç şüpheye yer bırakmadı ve o ortayı bitirmesinden dolayı onun adına çok mutluyum.”

  • Wilshere, Rooney ve Lampard'ın ardından teknik direktörlüğe adım attı.

    Wilshere, Luton'u League One tablosunda 10. sıraya taşıdı ve play-off pozisyonlarından 6 puan geride. Geçen sezon Norwich'te kısa bir süre geçici teknik direktörlük yaptıktan sonra, Ekim 2025'te Kenilworth Road'da göreve gelen Wilshere, ilk kalıcı teknik direktörlük görevini üstleniyor.

    Arsenal akademisi mezunu olan Wilshere, 2002 yılında futbolu bırakmak zorunda kaldı ve eski İngiltere milli takım arkadaşları Wayne Rooney, Steven Gerrard ve Frank Lampard'ın teknik direktörlükte farklı kaderler yaşadığını gördükten sonra, kendini teknik direktörlükte kanıtlamak için sabırsızlanıyor.

