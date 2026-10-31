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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Video: Öfke derbisi Rossoneri renklerinde: Milan, Inter'i üç golle devirdi

AC Milan
Inter
AC Milan - Inter
Serie A
Match report
İtalya

Moreira, San Siro'yu ateşliyor

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Milan, öfke derbisinde sözünü geçirdi. Ezeli rakibi Inter'i 3-1 mağlup eden Milan, maça yıldırım hızıyla başladı, ardından rakibinin geri dönüş çabalarına karşı direndi ve Nerazzurri karşısındaki son maçlardaki üstünlüğünü korudu.

Milan, 4. dakikada Christian Pulisic ile öne geçti, ardından Adrien Rabiot 10. dakikada ikinci golü ekledi; Alessandro Bastoni ise 22. dakikada farkı bire indirdi.

Ancak ilk yarının bitimine iki dakika kala, akşamın yıldızı Belçikalı Diego Moreira iki asist yaptıktan sonra üçüncü golü kendisi kaydetti (44. dk).

  • Erken şok: İlk 10 dakikada iki gol

    Milan, skoru açmak için uzun süre beklemedi. Dördüncü dakikada Moreira sağ kanattan hareketlendi ve Carlos Augusto'yu ustalıkla geçtikten sonra kusursuz bir orta gönderdi; bu topa yükselen Christian Pulisic kafayla ağlara göndererek ev sahibinin öne geçtiğini ilan etti.

    Yalnızca altı dakika sonra Moreira yeniden ikinci golü hazırladı; kısa kullandığı bir köşe vuruşunu ceza sahasının sınırlarına geri çevirdi ve bu topa Adrien Rabiot sol ayağıyla muhteşem bir tek dokunuşla vurarak uzak köşeye gönderdi; Inter oyuncuları ise şaşkınlık içindeydi.

    Inter farkı hızla kapatmaya çalıştı, ancak Yann Bisseck'in 12. dakikada köşe vuruşundan yaptığı kafa vuruşu kaleci Mike Maignan'a takıldı. Ardından Milan, Inter savunmasını birden fazla kez tedirgin eden Moreira'nın hareketleriyle tehdidini sürdürdü.

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  • Bastoni Inter'i öne geçirdi, Mainan ise Spezia'nın beraberliğine izin vermedi

    Inter dengesini yavaş yavaş yeniden bulmaya başladı ve 22. dakikada farkı bire indirmeyi başardı. Hakan Çalhanoğlu'nun yakın direğe gönderdiği kornerde Manuel Akanji topu kafayla Alessandro Bastoni'ye indirdi, o da kafayla topu ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu.

    Nerazzurri, 35. dakikada beraberliği yakalamaya çok yaklaştı. Augusto'nun gönderdiği alçak orta Dejan Spence'e ulaştı, Spence yakın mesafeden şutunu çekti ancak Maignan muhteşem bir refleksle kalesini kurtararak Milan'ın üstünlüğünü korudu.

    İlk yarının bitimine iki dakika kala Moreira yeniden tüm dikkatleri üzerine topladı. Uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta topu ustalıkla savunma barajının üzerinden ağlara yolladı ve Milan'ın üçüncü golünü kaydetti. Böylece iki asist ve bir golle olağanüstü bir geceyi tamamlamış oldu.

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  • İnter'in girişimleri Milan savunmasına takılıyor

    İkinci yarı değişiklik olmadan başladı ve Inter geri dönüş yolunu aramayı sürdürdü, ancak girişimleri isabetten yoksundu. 56. dakikada Çalhanoğlu arka direğe tehlikeli bir ortа gönderdi, fakat Carlos Augusto kafa vuruşunu kaleye yöneltemedi.

    İki dakika sonra Moreira bir gol daha katmanın eşiğinden döndü; arka direğe gönderdiği ortа Musa'yı geçerek Rafael Ramos'a ulaştı, ancak o da topu istenildiği gibi değerlendiremedi.

    65. dakikada Rabiot, Luka Modric'in kullandığı kornerde yükseldi, fakat kafa vuruşu üst direğin üzerinden geçti; Milan savunması ise 67. dakikada Nicolo Barella'nın yakın mesafeden girişimine engel oldu. Inter ilk değişikliklerini 72. dakikada yaptı; orta saha ve hücumu canlandırma denemesiyle Çalhanoğlu ve Andy Diouf'un yerine Piotr Zielinski ile Henrikh Mkhitaryan oyuna girdi.

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  • İptal edilen penaltı: Milan galibiyetini korudu

    74. dakikada Milan ceza sahası içinde tartışma yaşandı. Mkhitaryan'ın ortasının ardından Matteo Gila'ya değen top için hakem, el teması gerekçesiyle Inter lehine penaltı kararı verdi. Ancak video teknolojisi hakemi pozisyonu izlemeye çağırdı ve topun Milanlı savunmacının koluna değil göğsüne çarptığı anlaşılınca hakem 75. dakikada kararından döndü.

    Inter bunun ardından hücum hamlelerine yöneldi ve 82. dakikada Ange-Yoan Bonny ile Francesco Pio Esposito oyuna girdi. Milan ise 83. dakikada Davide Bartesaghi ve Senghor Diarra'yı dahil ederek savunma değişiklikleri yaptı, ayrıca Yunus Musah'ın yerine Ardon Jashari oyuna girdi.

    Son dakikalarda Inter farkı kapatmaya çalıştı, ancak Milan savunması bütünlüğünü korudu ve mücadele Rossoneri'nin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Böylece Milan, ezeli rakibiyle oynadığı son dört lig maçının üçüncüsünü kazanırken, rakibi karşısında yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Gelecek maçlar
FEY

FEY

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

INT

INT

MIL

MIL

Ligi Europa

05 Kas 2026

FTC

FTC