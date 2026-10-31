Milan, skoru açmak için uzun süre beklemedi. Dördüncü dakikada Moreira sağ kanattan hareketlendi ve Carlos Augusto'yu ustalıkla geçtikten sonra kusursuz bir orta gönderdi; bu topa yükselen Christian Pulisic kafayla ağlara göndererek ev sahibinin öne geçtiğini ilan etti.

Yalnızca altı dakika sonra Moreira yeniden ikinci golü hazırladı; kısa kullandığı bir köşe vuruşunu ceza sahasının sınırlarına geri çevirdi ve bu topa Adrien Rabiot sol ayağıyla muhteşem bir tek dokunuşla vurarak uzak köşeye gönderdi; Inter oyuncuları ise şaşkınlık içindeydi.

Inter farkı hızla kapatmaya çalıştı, ancak Yann Bisseck'in 12. dakikada köşe vuruşundan yaptığı kafa vuruşu kaleci Mike Maignan'a takıldı. Ardından Milan, Inter savunmasını birden fazla kez tedirgin eden Moreira'nın hareketleriyle tehdidini sürdürdü.

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