Milan, öfke derbisinde sözünü geçirdi. Ezeli rakibi Inter'i 3-1 mağlup eden Milan, maça yıldırım hızıyla başladı, ardından rakibinin geri dönüş çabalarına karşı direndi ve Nerazzurri karşısındaki son maçlardaki üstünlüğünü korudu.
Milan, 4. dakikada Christian Pulisic ile öne geçti, ardından Adrien Rabiot 10. dakikada ikinci golü ekledi; Alessandro Bastoni ise 22. dakikada farkı bire indirdi.
Ancak ilk yarının bitimine iki dakika kala, akşamın yıldızı Belçikalı Diego Moreira iki asist yaptıktan sonra üçüncü golü kendisi kaydetti (44. dk).