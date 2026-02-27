Goal.com
VİDEO: Neymar, Santos için gol attıktan sonra Vinicius Jr'ın sevincini taklit etti

Neymar, Santos'un Vasco da Gama ile oynadığı maçta gol atarak vatandaşı Vinicius Junior'a destek verdi. Real Madrid'in süperstarı Vini, Avrupa'da bir başka ırkçılık fırtınasının merkezinde yer aldı. Neymar, 25 yaşındaki oyuncunun gol sevincini taklit ederek Brezilya milli takım arkadaşına destek verdi.

  • Vinicius, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi play-off'larında dans etmesine yardımcı oldu.

    Estadio da Luz'da oynanan Real ve Benfica arasındaki Şampiyonlar Ligi eleme turu ilk maçında Vinicius, Arjantinli kanat oyuncusu Gianluca Prestianni'nin ırkçı tacizine maruz kaldığı iddia edildi. Prestianni, UEFA tarafından geçici olarak men edildi.

    Blancos'un forveti Vinicius'un rakip oyuncular ve taraftarlar tarafından hedef alınması ilk kez olmuyor. Ancak, Benfica ile çekişmeli geçen maçta Real'in 3-1'lik toplam skorla galip geldiği iki maçta dagol atarak önemli bir katkı sağladı.

    Köşe bayrağının yanında dans ederek yaptığı kutlama, Lizbon'da çirkin sahnelere yol açtı, ancak aynı hareket, Real'in Santiago Bernabeu'daki evinde Avrupa'nın en prestijli turnuvasında son 16'ya kalmasını kesinleştirdiğinde de tekrarlandı.

  • Neymar'ın Santos için gol attıktan sonra Vinicius'un sevincini taklit etmesini izleyin.

  • Neymar neden Brezilya milli takım arkadaşına selam verdi?

    Neymar, olayları uzaktan izleyenler arasında yer alıyor. Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, memleketi Santos'a geri döndü. Eski Barcelona oyun kurucusu Perşembe günü Vasco da Gama ile oynanan maçta sahaya çıktı.

    Takımını 2-1 galibiyete taşıdı. Neymar, gol attıktan sonra köşe bayrağına doğru giderek Vinicius'un gol sevincini taklit etti. Maçtan sonra gazetecilere şunları söyledi: "Bu dans Vinícius Jr. içindi. Portekiz'de ilk golünü attığında hakaretlere, ırkçılığa ve tüm bunlara maruz kaldığında ona şöyle dedim: 'Gol attığında aynı şekilde sevin, çünkü ben gol attığımda ben de aynısını yapacağım.

  • Vinicius Junior Neymar Brazil 2022 World CupGetty

    Neymar, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilecek mi?

    Neymar, Santos'un son maçında iki golü de attı. Bu iki gol, 34 yaşındaki oyuncunun son altı ayda tek bir maçta birden fazla gol attığı ikinci maç oldu.

    Son zamanlarda formu ve kondisyonu nedeniyle eleştirilere maruz kalan Neymar, SporTV'ye şüphecilere mükemmel bir cevap verdiğini söyledi: "Geçen hafta benim dünyanın en kötü oyuncusu olduğumu söylediler. Futbol böyledir... Bir gün emekli olursun, başka bir gün Dünya Kupası'na gitmek zorunda kalırsın. Ben her günü tek tek yaşıyorum. Çalışıyorum, mümkün olan en iyi forma ulaşmaya çalışıyorum."

    Neymar, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosunda yer almayı umuyor. 79 uluslararası golü bulunan oyuncu, 2023 sonbaharında diz bağlarında yaşadığı sakatlıktan bu yana ülkesini temsil etmedi.

