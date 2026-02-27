VİDEO: Neymar, Santos için gol attıktan sonra Vinicius Jr'ın sevincini taklit etti

Estadio da Luz'da oynanan Real ve Benfica arasındaki Şampiyonlar Ligi eleme turu ilk maçında Vinicius, Arjantinli kanat oyuncusu Gianluca Prestianni'nin ırkçı tacizine maruz kaldığı iddia edildi. Prestianni, UEFA tarafından geçici olarak men edildi.

Blancos'un forveti Vinicius'un rakip oyuncular ve taraftarlar tarafından hedef alınması ilk kez olmuyor. Ancak, Benfica ile çekişmeli geçen maçta Real'in 3-1'lik toplam skorla galip geldiği iki maçta dagol atarak önemli bir katkı sağladı.

Köşe bayrağının yanında dans ederek yaptığı kutlama, Lizbon'da çirkin sahnelere yol açtı, ancak aynı hareket, Real'in Santiago Bernabeu'daki evinde Avrupa'nın en prestijli turnuvasında son 16'ya kalmasını kesinleştirdiğinde de tekrarlandı.