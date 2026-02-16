Goal.com
Canlı
Neymar Santos 2025Getty
Chris Burton

Çeviri:

VİDEO: Neymar için karışık duygular! Brezilyalı süperstar, Santos'a sakatlıktan döndükten sonra hemen etkisini gösterdi, ancak kolay bir golü kaçırdı ve penaltı kararı nedeniyle öfkelendi

Neymar, Santos'a geri döndüğünde karışık duygular yaşadı. 2026 Dünya Kupası hayaline tutunan Brezilya milli takım oyuncusu, diz ameliyatından sonra sahalara geri döndü. Velo Clube ile oynanan maçta yedek kulübesinden çıkarak heyecan verici bir performans sergileyen Neymar, tam formuna kavuşmak için oynamaya devam ediyor.

  • Neymar diz ameliyatının ardından geri döndü

    Santos, bu maçta 6-0'lık ezici bir galibiyet elde etti. Tecrübeli forvet Gabriel "Gabigol" Barbosa iki gol attı ve bunlardan biri Neymar'ın takım arkadaşının önüne attığı pasın ardından geldi. Tutkulu taraftarlar, Neymar'ın takıma geri dönmesini coşkuyla karşılayarak sevinç çığlıkları attı.

    34 yaşındaki oyun kurucu, Santos'u Serie A'daki son sezonunda küme düşme tehlikesinden kurtarmak için ağrılara rağmen oynamış ve Aralık ayında ameliyat olmuştu. Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain süperstarı, kısa sürede ritmini yeniden buldu.

    Rakip oyuncuları adeta düğümler halinde bağlayan Neymar, tedavi masasında daha fazla zaman geçirmesine rağmen kendine güveninden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Yedek kulübesinden oyuna girer girmez etkili oldu ve taraftarlar hemen ayağa kalktı.

    • Reklam

  • Neymar'ın rakiplerini geçerek dans etmesini izleyin

  • Neymar penaltı atışını kaçırdı ve kolay bir gol fırsatını kaçırdı.

    Ancak Neymar, rekabetçi futbola ilk adımlarını atarken her şeyin yolunda gittiği söylenemezdi. Bir ara, uzatılmış bacakların üzerinden atlarken ceza sahası içinde düşürülmüş gibi göründü ve penaltı kararı verilmediğini görünce öfkelendi.

    Neymar, gol atmak için harika bir fırsatı kaçırınca da başını ellerinin arasına aldı. Santos'un akıcı bir hareketiyle top, taç çizgisinden geriye doğru kesildi ve penaltı noktasına doğru gitti. Neymar tam zamanında geldi, ancak şutunu çok kötü bir şekilde vurdu ve topun yüksek ve geniş bir şekilde dışarı çıkmasını izledi.

  • Neymar, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilecek mi?

    Güney Amerikalı süperstar, şimdi en iyi formuna geri dönmek için hızını artırmaya çalışacak. Santos, Perşembe günü Vasco da Gama'yı ağırlayacağı zorlu maçta sahalara dönecek ve bu maçta Neymar'ın daha fazla süre alması bekleniyor.

    Tüm bunlar, Carlo Ancelotti'nin Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi için ciddi bir iddiada bulunmasına yardımcı olacak. Değişken 10 numara, bu planların dışında bırakılmadı, ancak sadece ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak ünü nedeniyle çağrılmayacağı ve Selecao'nun hücum saflarında yerini hak etmesi gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Paulista A1
Novorizontino crest
Novorizontino
NOV
Santos FC crest
Santos FC
SAN
0