Santos, bu maçta 6-0'lık ezici bir galibiyet elde etti. Tecrübeli forvet Gabriel "Gabigol" Barbosa iki gol attı ve bunlardan biri Neymar'ın takım arkadaşının önüne attığı pasın ardından geldi. Tutkulu taraftarlar, Neymar'ın takıma geri dönmesini coşkuyla karşılayarak sevinç çığlıkları attı.

34 yaşındaki oyun kurucu, Santos'u Serie A'daki son sezonunda küme düşme tehlikesinden kurtarmak için ağrılara rağmen oynamış ve Aralık ayında ameliyat olmuştu. Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain süperstarı, kısa sürede ritmini yeniden buldu.

Rakip oyuncuları adeta düğümler halinde bağlayan Neymar, tedavi masasında daha fazla zaman geçirmesine rağmen kendine güveninden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Yedek kulübesinden oyuna girer girmez etkili oldu ve taraftarlar hemen ayağa kalktı.