VİDEO: Newcastle maçının bitiminde öfkeli Michael Carrick, tünele doğru koşmadan önce taraftarlara alkışlayarak tek bir Manchester United oyuncusuyla bile konuşmadı

Carrick'in balayı dönemi, Man Utd'nin 2-1 mağlup olmasıyla kuzeydoğuda ani bir son buldu. Jacob Ramsey'in oyundan atılmasıyla Newcastle United ikinci yarıyı 10 kişi oynamasına rağmen, Kırmızı Şeytanlar bir çıkış yolu bulamadı ve sonunda Will Osula'nın attığı üzücü bir golle mağlup oldu.

Maçın bitiş düdüğü çaldığında, sakin tavırlarıyla tanınan Carrick, takımının klinik bir avantajdan yoksun olması nedeniyle gözle görülür şekilde öfkeliydi. O, moral bozukluğu yaşayan oyuncularını tamamen görmezden gelerek, onlara teselli edici sözler söylemedi ve taktiksel bir değerlendirme yapmadı.

Bunun yerine, United menajeri tek başına durarak dikkatini deplasman tribününe çevirdi ve deplasmana gelen taraftarları alkışladı. Takımına sırtını dönüp soyunma odasına doğru ağır adımlarla yürürken yüzünde hayal kırıklığı ifadesi vardı ve yıldız oyuncularını kaçırılan büyük fırsatı düşünmeye bıraktı.