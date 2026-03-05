Çeviri:
VİDEO: Newcastle maçının bitiminde öfkeli Michael Carrick, tünele doğru koşmadan önce taraftarlara alkışlayarak tek bir Manchester United oyuncusuyla bile konuşmadı
Carrick, yenilmezlik serisinin sona ermesiyle öfkeleniyor
Carrick'in balayı dönemi, Man Utd'nin 2-1 mağlup olmasıyla kuzeydoğuda ani bir son buldu. Jacob Ramsey'in oyundan atılmasıyla Newcastle United ikinci yarıyı 10 kişi oynamasına rağmen, Kırmızı Şeytanlar bir çıkış yolu bulamadı ve sonunda Will Osula'nın attığı üzücü bir golle mağlup oldu.
Maçın bitiş düdüğü çaldığında, sakin tavırlarıyla tanınan Carrick, takımının klinik bir avantajdan yoksun olması nedeniyle gözle görülür şekilde öfkeliydi. O, moral bozukluğu yaşayan oyuncularını tamamen görmezden gelerek, onlara teselli edici sözler söylemedi ve taktiksel bir değerlendirme yapmadı.
Bunun yerine, United menajeri tek başına durarak dikkatini deplasman tribününe çevirdi ve deplasmana gelen taraftarları alkışladı. Takımına sırtını dönüp soyunma odasına doğru ağır adımlarla yürürken yüzünde hayal kırıklığı ifadesi vardı ve yıldız oyuncularını kaçırılan büyük fırsatı düşünmeye bıraktı.
Klip izle
Carrick teknik aksaklıkları işaret ediyor
Geçici menajerin tepkisi, perde arkasında belirlenen yüksek standartları ortaya koydu. Düdük çaldıktan hemen sonra oyuncularla etkileşime girmeyi reddeden Carrick, sayısal üstünlüğün kendisine üç puan kazandırması gerektiği konusunda net bir mesaj verdi. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasına göre, "Evet, bu akşamki oyunumuzdan memnun değiliz" dedi.
"Maçın gidişatına bakılırsa, büyük ölçüde kontrol bizdeydi, ancak Newcastle'a da hakkını vermek gerek, onların maça yaklaşımını gördüm, burada zor bir maç olacağını biliyorduk, ancak maçı, ilerlememiz gerektiğini hissettiğimiz bir konuma getirdik ve bunu gerçekten yapamadık. Evet, çok hayal kırıklığına uğradık."
Saha içindeki hayal kırıklığına rağmen, Carrick medyaya konuşurken takımının çabasını sorgulamamaya dikkat etti.
"Sadece kalite ve performansla ilgiliydi; karakter ya da kazanma isteği ya da bunun gibi bir şey değildi" diye ısrar etti. "Futbol maçını kazanamadığınız için bunu söylemek kolaydır. Newcastle'a saygı duyuyorum, bu gece kazanmayı hak ettiler, bunu söylemek bana acı veriyor ama durum böyleydi ve tekrar çalışmaya başlamalı ve bir sonraki maçta daha iyi olmalıyız. Bundan dersler çıkarılmalı ve grup olarak birlikte öğrenmeliyiz. Bunu incelemek ve iyileştirmek için zamanımız var."
İlk üç sıradaki yerini kaybetmek
Bu yenilgi, Red Devils'ın Premier Lig tablosunda ilk üçteki konumunu tehlikeye attı. Şu anda 29 maçta 51 puana sahip olan takım, bir sıra altında yer alan Aston Villa ile aynı puanda, Chelsea ise Villa Park'ta 4-1'lik ezici bir galibiyetle sadece üç puan geride. Yaklaşık 10 gün ara veren Carrick, 15 Mart'ta Villa ile oynayacakları bir sonraki maçtan önce St. James' Park'ta yaşanan taktiksel hataları analiz etmek için zaman bulacak.