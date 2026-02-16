VİDEO: Neşelen Leo! Lionel Messi'nin oğlu Mateo'nun Inter Miami için attığı gol karşısındaki garip tepkisi kameraya yakalandı

Messi, Mateo'nun şimdilik kardeşleri Thiago ve Ciro ile birlikte kendi yolunda ilerlemesinden memnun. Hepsi Inter Miami'nin akademi kadrosunda yer alırken, efsanevi babaları Güney Florida'da birinci takımda yıldız olmaya devam ediyor.
Sihirli Messi, Herons ile unutulmaz bir 2025 sezonu geçirdi ve takımın tarihi MLS Kupası zaferine katkıda bulundu. Bu başarı, onu tüm zamanların en çok ödül alan oyuncusu olarak konumunu güçlendirdi. 38 yaşındaki efsane oyuncu, Altın Ayakkabı ve MVP ödüllerini de kazandı ve Kuzey Amerika'da bu ödülleri arka arkaya iki sezon kazanan ilk oyuncu oldu.