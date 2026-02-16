VİDEO: Neşelen Leo! Lionel Messi'nin oğlu Mateo'nun Inter Miami için attığı gol karşısındaki garip tepkisi kameraya yakalandı

Messi, 2026 sezonunun başlamasına kadar geri sayım yapıyor. Güney Amerika'da sezon öncesi turu gerçekleştirildi ve yeni yılın ilk golü burada kaydedildi. Ayrıca zamansız bir sakatlık da yaşandı.

Dünya Kupası şampiyonu şu anda tam formuna kavuşmak için çalışırken, aynı zamanda çocuklarının maçlarını izleme fırsatlarını da en iyi şekilde değerlendiriyor. Eşi Antonela Roccuzzo, kocası Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın dört bir yanını dolaşırken sık sık seyirci rolünü üstleniyor.

Messi, bir gençlik maçı için saha kenarına çıktığında Mateo'nun golünü izleme fırsatı buldu. Ailesiyle özdeşleşmiş 10 numaralı formayı giyen 10 yaşındaki çocuk, alt köşeye düşük bir şut attı.

Mateo gol attığında tribünlerdeki diğer ebeveynlerin ayağa fırladıkları görüldü ve kameralar sahnenin diğer tarafındaki Messi'ye döndü. Messi, elleri cebinde, yüzünde hafif bir gülümsemeyle ayakta duruyordu.