VİDEO: Neşelen Leo! Lionel Messi'nin oğlu Mateo'nun Inter Miami için attığı gol karşısındaki garip tepkisi kameraya yakalandı

Lionel Messi gol sevincini kutlama sanatında oldukça tecrübelidir, ancak Arjantinli GOAT, oğlu Mateo'nun Inter Miami'nin genç takımında gol attığını gördükten sonra gülümsemek için zorlandı. Genç oyuncu, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan babasının izinden giderek profesyonel futbolcu olmayı umuyor ve babası da ona tavsiyelerde bulunuyor.

  • Tarih yazan isim: Messi, unutulmaz bir 2025 sezonu geçirdi

    Messi, Mateo'nun şimdilik kardeşleri Thiago ve Ciro ile birlikte kendi yolunda ilerlemesinden memnun. Hepsi Inter Miami'nin akademi kadrosunda yer alırken, efsanevi babaları Güney Florida'da birinci takımda yıldız olmaya devam ediyor.

    Sihirli Messi, Herons ile unutulmaz bir 2025 sezonu geçirdi ve takımın tarihi MLS Kupası zaferine katkıda bulundu. Bu başarı, onu tüm zamanların en çok ödül alan oyuncusu olarak konumunu güçlendirdi. 38 yaşındaki efsane oyuncu, Altın Ayakkabı ve MVP ödüllerini de kazandı ve Kuzey Amerika'da bu ödülleri arka arkaya iki sezon kazanan ilk oyuncu oldu.

  • Messi'nin oğlu Mateo'nun Inter Miami genç takımında gol attığını izleyin

  • Messi, oğullarının maçını izlerken sakatlığını tedavi ediyor

    Messi, 2026 sezonunun başlamasına kadar geri sayım yapıyor. Güney Amerika'da sezon öncesi turu gerçekleştirildi ve yeni yılın ilk golü burada kaydedildi. Ayrıca zamansız bir sakatlık da yaşandı.

    Dünya Kupası şampiyonu şu anda tam formuna kavuşmak için çalışırken, aynı zamanda çocuklarının maçlarını izleme fırsatlarını da en iyi şekilde değerlendiriyor. Eşi Antonela Roccuzzo, kocası Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın dört bir yanını dolaşırken sık sık seyirci rolünü üstleniyor.

    Messi, bir gençlik maçı için saha kenarına çıktığında Mateo'nun golünü izleme fırsatı buldu. Ailesiyle özdeşleşmiş 10 numaralı formayı giyen 10 yaşındaki çocuk, alt köşeye düşük bir şut attı.

    Mateo gol attığında tribünlerdeki diğer ebeveynlerin ayağa fırladıkları görüldü ve kameralar sahnenin diğer tarafındaki Messi'ye döndü. Messi, elleri cebinde, yüzünde hafif bir gülümsemeyle ayakta duruyordu.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    MLS ve Dünya Kupası planları: Messi için büyük 2026

    Messi, oğlu için mutlu olacak, ancak onu izlerken dikkatinin dağılmasını istemiyor. Inter Miami, 21 Şubat'ta Heung-min Son ve LAFC ile 2026 sezonunu açacak. Yeni Freedom Park stadyumunun inşaatı tamamlanana kadar ilk beş maçını deplasmanda oynayacak.

    Messi, 2028 yılına kadar sözleşme imzaladıktan sonra, daha büyük kupalar peşinde koşarken bu stadyumu şereflendirmek için birçok fırsat bulacak. Bu yaz Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunu savunmasında yer alması bekleniyor.

