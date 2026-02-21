VİDEO: 'Ne oyuncu ama!' - Juan Mata, Melbourne Victory için inanılmaz bir çift gol atarak Bruno Fernandes'i şaşkına çevirdi

Mata, maçtan sonra basına verdiği demeçte, 38. yaş gününe yaklaşırken futbolun tadını çıkardığını söyledi. "Çok keyifli bir geceydi. Bu seviyede oynayabilmek, tüm takım, derbiler çok özel. [Gol] içgüdüseldi. Kaleci'nin biraz kaleden uzaklaştığını gördüm. Bazen bunu denersiniz ve köşeye gider ama bu sefer gol oldu. Bence büyük takımlara karşı önemli anlarda ortaya çıkıyoruz ve bugün çok sağlam bir maçtı. Başından itibaren yoğun bir şekilde iyi başladık, fırsatlar yarattık ve ikinci yarıda maçı bitirebildik. Çok mutluyuz ve gururluyuz.

Deneyimli oyuncu, şu anda futbolu çok sevdiğini de itiraf ederek şunları ekledi: "Bence bu motivasyonla ilgili. Futbol, çoğu zaman bir zihniyet meselesidir. Burada kendimi evimde hissediyorum, burada harika insanlar var. Ne kadar çok oynarsam, o kadar iyi hissediyorum. Kariyerimin bu aşamasında bu harika bir haber."