VİDEO: 'Ne oyuncu ama!' - Juan Mata, Melbourne Victory için inanılmaz bir çift gol atarak Bruno Fernandes'i şaşkına çevirdi
Derbide Mata iki gol attı
Mata, Western Sydney Wanderers'tan ayrıldıktan sonra Eylül ayında Melbourne Victory'ye katıldı ve Cumartesi günü yeni takımının ünlü bir galibiyetine katkıda bulundu. Eski Manchester United yıldızı, 3-1'lik galibiyette iki gol attı ve golleriyle dikkatleri üzerine çekti. İlk gol 20. dakikada geldi. Mata, orta saha çevresinde topu kaptı ve hemen kaleciyi aşan cesur bir uzun mesafe şutu attı. Mata, ikinci yarıda ceza sahası kenarından attığı bir başka güçlü şutla skoru 2-1'e getirdi ve ardından Victory'nin üçüncü golünde asist yaptı.
Klipleri izleyin
"Ne oyuncu ama!" - Fernandes, Mata'nın kahramanlıklarından heyecan duyuyor
Mata'nın golü Fernandes'in övgüsünü aldı. Manchester United kaptanı, golün görüntülerini Instagram Stories'de "Juan Mata, ne oyuncu ama!" mesajıyla paylaştı.
37 yaşındaki oyuncunun attığı iki gol, Avustralya'daki iyi formunu sürdürdüğünü gösteriyor. Maç öncesinde Mata, Victory formasıyla beş maçta beş asist yaptığı performansının ardından taraftarların oylarıyla Ocak ayının Shark Oyuncusu seçilmişti.
Mata 'çok mutlu ve çok gururlu'
Mata, maçtan sonra basına verdiği demeçte, 38. yaş gününe yaklaşırken futbolun tadını çıkardığını söyledi. "Çok keyifli bir geceydi. Bu seviyede oynayabilmek, tüm takım, derbiler çok özel. [Gol] içgüdüseldi. Kaleci'nin biraz kaleden uzaklaştığını gördüm. Bazen bunu denersiniz ve köşeye gider ama bu sefer gol oldu. Bence büyük takımlara karşı önemli anlarda ortaya çıkıyoruz ve bugün çok sağlam bir maçtı. Başından itibaren yoğun bir şekilde iyi başladık, fırsatlar yarattık ve ikinci yarıda maçı bitirebildik. Çok mutluyuz ve gururluyuz.
Deneyimli oyuncu, şu anda futbolu çok sevdiğini de itiraf ederek şunları ekledi: "Bence bu motivasyonla ilgili. Futbol, çoğu zaman bir zihniyet meselesidir. Burada kendimi evimde hissediyorum, burada harika insanlar var. Ne kadar çok oynarsam, o kadar iyi hissediyorum. Kariyerimin bu aşamasında bu harika bir haber."