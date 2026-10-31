Tuttosport gazetesi şöyle yazdı: "Oyuna yakın bir noktada duran hakem Marco Guida, Milan savunmacısının topa eliyle dokunduğunu düşündü ve hemen penaltı noktasını işaret ederek Inter lehine penaltı kararı verdi."

Gazete şöyle devam etti: "Ancak karar yalnızca birkaç saniye sürdü; zira VAR odası hakemden pozisyonu sahanın yanındaki ekrandan izlemesini istedi."

İtalyan gazete, hakemin kararını "vahim bir hata" olarak nitelendirdi; zira "tekrar görüntüler Gila'nın topu koluyla değil göğsüyle uzaklaştırdığını gösterdi ve Guida kararından dönerek penaltıyı iptal etti, ardından oyun Inter lehine bir kornerle yeniden başladı."

Maç, ilk yarının da sona erdiği aynı skorla Milan'ın galibiyetiyle tamamlandı ve Milan puanını 21'e yükselterek dördüncü sıraya oturdu.

Inter ise 25 puanda kaldı ve lider Lazio ile puan eşitliğiyle ikinci sırada yer aldı; yarın Cagliari'yi yenmesi halinde Lazio zirveye tek başına yerleşebilecek.

Ayrıca okuyun: Karl hedef alındıktan sonra, Ballack'tan Bayern Münih'e karşı karşı atak