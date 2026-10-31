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FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-INTER MILANAFP
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Video: Milan-Inter derbisinde feci hakem hatası

AC Milan - Inter
AC Milan
Inter
Serie A
M. Guida
İtalya

VAR müdahalesi tabloyu değiştirdi

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MIL

Ligi Europa

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Milano derbisinde, ilk yarının sonunda üç bire geriye düşen Inter'i yeniden maçın havasına sokmaya ramak kalan heyecanlı bir hakem kararı yaşandı.

74. dakikada, Inter farkı ikinci kez azaltacak golü ararken, Henrikh Mkhitaryan sol ayağıyla bir ortalama yaptı ve topa ceza sahası içinde Mario Gila müdahale etti.

  • Tuttosport gazetesi şöyle yazdı: "Oyuna yakın bir noktada duran hakem Marco Guida, Milan savunmacısının topa eliyle dokunduğunu düşündü ve hemen penaltı noktasını işaret ederek Inter lehine penaltı kararı verdi."

    Gazete şöyle devam etti: "Ancak karar yalnızca birkaç saniye sürdü; zira VAR odası hakemden pozisyonu sahanın yanındaki ekrandan izlemesini istedi."

    İtalyan gazete, hakemin kararını "vahim bir hata" olarak nitelendirdi; zira "tekrar görüntüler Gila'nın topu koluyla değil göğsüyle uzaklaştırdığını gösterdi ve Guida kararından dönerek penaltıyı iptal etti, ardından oyun Inter lehine bir kornerle yeniden başladı."

    Maç, ilk yarının da sona erdiği aynı skorla Milan'ın galibiyetiyle tamamlandı ve Milan puanını 21'e yükselterek dördüncü sıraya oturdu.

    Inter ise 25 puanda kaldı ve lider Lazio ile puan eşitliğiyle ikinci sırada yer aldı; yarın Cagliari'yi yenmesi halinde Lazio zirveye tek başına yerleşebilecek.

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Gelecek maçlar
FEY

FEY

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

INT

INT

MIL

MIL

Ligi Europa

05 Kas 2026

FTC

FTC