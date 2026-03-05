VİDEO: Mikel Arteta'nın yüzüne bakın! Arsenal teknik direktörünün Fabian Hurzeler'in öfkeli "kendi kurallarını kendin koy" tiradını dinlediği son derece garip anı izleyin

Hurzeler daha önce Arsenal'in performansı hakkında birkaç keskin yorumda bulunmuştu. Maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: "Şu anda, nasıl oynadıklarına bakılmaksızın kendi kurallarını uyguladıkları hissine kapılıyorum, bu yüzden bunu yargılamak zor. Genel olarak, dediğim gibi, ben asla bu şekilde kazanmaya çalışan bir teknik direktör olmayacağım. Bir soru soruyorum: Premier Lig maçında bir kalecinin bir maçta üç kez yere düştüğünü gördünüz mü? Bu tür takımlara karşı çözüm bulmanın bir yolunu bulmalıyız ve bu bizim sorumluluğumuz, bu yüzden çalışmaya devam etmeliyiz. Şikayet etmek bir işe yaramaz, bu yüzden odak noktamız biziz."

Bu yorumlar Arteta'ya iletildiğinde, o şöyle cevap verdi: "Ne sürpriz! Hayır. Önceki maçlara bakarsanız, ondan her zaman bu tür yorumlar duyduğunuzu göreceksiniz."