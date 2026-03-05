Çeviri:
VİDEO: Mikel Arteta'nın yüzüne bakın! Arsenal teknik direktörünün Fabian Hurzeler'in öfkeli "kendi kurallarını kendin koy" tiradını dinlediği son derece garip anı izleyin
Arteta, 'karanlık sanatlar' iddialarıyla karşı karşıya kaldı
Arsenal'in güney sahilinde zorlu bir galibiyetle elde ettiği sonuç, maç sonrası basın toplantısında beklenmedik bir hal aldı. Gunners, Premier League şampiyonluğu yolunda hayati önemtaşıyan üç puanı kutlarken, Brighton menajeri Hurzeler, konuk takımın oyun tarzına sert bir saldırı başlatmakla meşguldü. 33 yaşındaki teknik adam, Arteta'nın takımını, üstünlüğünü korumak için kasıtlı manipülasyon ve aşırı zaman kaybettirmeyle suçladı.
Arteta, Hurzeler'in yorumlarından doğrudan haberdar edildiğinde ortamda rahatsızlık hissedilir bir şekilde arttı. Basın toplantısından alınan görüntülerde, takımının oyun ruhuna aykırı davrandığı iddiasını sindirmeye çalışan İspanyol teknik adamın şaşkın ifadesi yer aldı. Brighton, top hakimiyetinde üstünlük sağladı ve Arsenal'in dört şutuna karşılık 13 şut kaydetti, ancak kuzey Londra ekibinin pragmatik yaklaşımı sonuçta galibiyeti garantiledi ve ev sahibi takımın yedek kulübesini büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.
Hurzeler, Arsenal'in yaklaşımını eleştiriyor
Hurzeler daha önce Arsenal'in performansı hakkında birkaç keskin yorumda bulunmuştu. Maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: "Şu anda, nasıl oynadıklarına bakılmaksızın kendi kurallarını uyguladıkları hissine kapılıyorum, bu yüzden bunu yargılamak zor. Genel olarak, dediğim gibi, ben asla bu şekilde kazanmaya çalışan bir teknik direktör olmayacağım. Bir soru soruyorum: Premier Lig maçında bir kalecinin bir maçta üç kez yere düştüğünü gördünüz mü? Bu tür takımlara karşı çözüm bulmanın bir yolunu bulmalıyız ve bu bizim sorumluluğumuz, bu yüzden çalışmaya devam etmeliyiz. Şikayet etmek bir işe yaramaz, bu yüzden odak noktamız biziz."
Bu yorumlar Arteta'ya iletildiğinde, o şöyle cevap verdi: "Ne sürpriz! Hayır. Önceki maçlara bakarsanız, ondan her zaman bu tür yorumlar duyduğunuzu göreceksiniz."
Başlık baskısı ve sakatlık endişeleri
Bu galibiyet Arsenal'i şampiyonluk yarışında lider konumda tutarken, defansif çabalarının fiziksel bedeli de ortaya çıkmaya başladı. Gunners, ayak bileği problemi nedeniyle Amex'teki maçı kaçıran William Saliba'nın durumunu merakla bekliyor. Fransız stoperin uzun süre sahalardan uzak kalması, ligin en istikrarlı savunma hattı için büyük bir darbe olacak ve Arteta'yı önümüzdeki haftalarda konservatif taktik düzenini yeniden düşünmeye zorlayabilir.
Arsenal, Cumartesi günü Mansfield Town ile oynayacağı FA Cup beşinci tur maçı ve ardından Bayer Leverkusen ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı için hazırlanıyor.